Gümrükte istisnai kıymetle beyan uygulamasına dikkat

Sevgili EKONOMİ okurları, ithalat esnasında beyan edilen eşyanın kıymeti her zaman için önem taşımıştır. Eşya kıymetinin tespit yolları biraz girifttir ve yıllar boyu bu konuda sorunlar yaşanmıştır ve halen yaşanabilmektedir. Çünkü; alınması gereken vergiler ve mali yüklerin matrah temelini eşyanın kıymeti oluşturuyor.

Konu bu kadar geniş iken, gümrük mevzuatında bir de “istisnai kıymet” kavramı vardır. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında bilinmeyen veya bilinemeyen bu kıymet sonradan beyan edilebiliyor. Bu konuda Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme yaptı.

Gümrük Genel Tebliği kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu’nun Tek Pencere Sistemi’ne alınmasından sonra gümrük idarelerinin nasıl işlem yapması gerektiği konusunda 12.01.2023 tarihinde yeni bir yazı ile duruma açıklık getirilmiş bulunuyor.

İşlemlerin şöyle yapılması isteniyor;

BİLGE Sistemi’nde kontrol, işlem ve onay yetkisi ile yetkilendirilecek Bölge Müdürlüğü personelince Tek Pencere Portal Sistemi’nde yükümlüsünce onaya sunulan İstisnai Kıymetle Beyan Formları ile ilgili kabul, güncelleme ve onay işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca; başvurunun onaylanması neticesinde oluşacak 23 haneli belge numarası ile BİLGE Sistemi E-Belge modülünde bağlantı Gümrük Müdürlüğü’nce görüntüleme işlemi yapılabilecek olduğundan Gümrük Müdürlüğü ile ayrıca bir yazışma yapılmasına gerek bulunmayacaktır.

Sadece Gümrük Genel Tebliği kapsamında İstisnai Kıymetle Beyan Formu izin talebi TPS kapsamına alınmış olduğundan verilen tamamlayıcı beyanların elektronik sisteme alınması için yapılan çalışmalar devam ettiği hatırlatılmıştır.

İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülmüş ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların geçerliliği devam etmekte olup, bu kapsamdaki izin talebi başvurularının Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce yenilenerek elektronik sisteme yılbaşında aktarılması gerekmektedir.

Royalti veya lisans ücretleri beyanı ile sınırlı olmaksızın, Gümrük Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında yapılan tüm "istisnai kıymetle beyan" izin talebi başvurularının Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.