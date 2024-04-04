Kolay ihracat platformu  işe yarar mı?

Ticaret Bakanlığı’nın Kolay İhracat Platformu diye bir merkezi var.

Burada şu konuların altı çiziliyor;

Platform sayesinde ihracat yapmanın ne kadar kolay olduğu anlatılıyor.

Platforma yeni eklenen tamamlayıcı ürün önerisi, potansiyel ithalatçı bilgileri, eğitim modülü, adım adım ihracat rehberi ve chatbot fonksiyonları ile ihracatın adım adım artırılabileceği belirtiliyor.

Platform içinde yer alan akıllı ihracat robotu sayesinde firmaların geçmiş faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak pazar önerileri sunarken doğru ürünle doğru pazarın hedeflenebileceği anlaşılıyor.

Şöyle tavsiyeler de var platforma ilgili olarak;

Akıllı ihracat robotu sürekli güncellenen veri kaynaklarından beslenir ve tercihlerinize uygun olarak şekillenen pazar önerileri sunar.

Akıllı ihracat robotu aynı zamansa ihraç ettiğiniz ürünleri tamamlayan ve destekleyen diğer ürünleri ve ürünlerin hangi ülkelere ihraç edildiğini sunar.

Yapay zekâ teknolojisi kullanan akıllı ihracat robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yüz binlerce satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır.

Pazara giriş haritası ile seçtiğiniz ürünlerin hedeflediğiniz pazardaki durumunu, rakiplerin payını, ülkemize uygulanan gümrük vergilerini ve vergi şartlarını, ikili anlaşmaları ve ihracatınızı artırmada kritik rol oynayan potansiyel ithalatçı listelerini görebilirsiniz.

Kolay İhracat Platformu’ndaki eğitim içerikleri ile ihracatınızı artırmak için çok farklı alanlarda kendinizi geliştirebilir, ihracat sürecini detaylı bir şekilde inceleyerek öğrenebilir ve hatta sizler için özel hazırladığımız İngilizce metinlerle müşterilerinize ürünlerinizi tanıtmaya başlayabilirsiniz

İhraç ettiğiniz ürüne ait GTİP kodunu girerek ihracat potansiyelinin en yüksek olduğu 10 ülkeyi görüntüleyebilir ve ihracatınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.

İhracatın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yok kuşkusuz. Ancak, genel olarak bu öneriler önemli olmakla birlikte ihracat ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve de özellikle katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin öne çıkarılması şarttır.

Bunun gerçekleşebilmesi için liyakatlı kişilerin proje ve üretim yapmalarına imkân sağlayacak bir iklim ve destek programlarının devreye sokulması gerekir. Aynı zaman diliminde kalkınma yolunda ilerlediğimiz Güney Kore örneğine bakmak doğru olur diye düşünüyorum.