YYS Derneği’nden mesaj var

Geçen haftaki yazımda, sonradan kontrol programının başladığını e YYS sahibi firmaların dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştim. YYS sisteminin geliştirilmesi bakımından, YYS alınması, yıllık kontrolü ve izleme denetimi konusunda uzman kişilerden yararlanılması gerektiğini vurgulamış ve YYS sahibi firmaları bir çatısı altında toplamaya çalışan dernek yeterli çalışmayı yapıyor mu? Diye sormuştum.

Yazıma hassasiyetle yaklaşan Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Altay Yegin konuya açıklık getiren ve dernek faaliyetlerini açıklayan bir metin gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

Sayın Başkan şu konuların altını çiziyor: “Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği 31.05.2019 tarihinde dış ticaret alanında faaliyet gösteren “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.”

2019-2023 yılları arasında icra edilen dernek faaliyetleri şöyle sıralanıyor; 18 kez farklı konularda eğitim düzenlendi, 67 adet makalemiz yayımlandı. 4 kez televizyon programına katılım sağlandı. 10 defa değişik yayın organlarına röportaj verildi. 6 kez Ticaret Bakanlığı’na giderek yetkililerle görüşüldü. 3 kez Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirildi. 5 defa farklı sivil toplum kuruluşu, 1 defa da sanayi odasi ziyareti gerçekleştirildi. 100 defa YYS mevzuatı konusunda Bakanlığa ve çeşitli kuruluşlara öneri sunuldu. Bu önerilerimizden 36'i kabul edildi ve uygulamaya konuldu. 2 defa Ticaret Bakanlığı'na rapor sunuldu. 3 adet tanıtım filmi yayımlandı. 4 adet basılı ve dijital dergi yayımlandı. 11 kez seminer düzenlendi. 5 defa webinar düzenlendi. 4 defa başka kuruluşlar tarafından düzenlenen çalıştaya katılım sağlandı. Derneğimiz İspanya merkezli “Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü Birliği”ne üye oldu. Derneğimizin kendi ERP Sistemi Kuruldu. Derneğimiz adına YYS Kariyer Portalı kuruldu. Derneğimiz, Ticaret Bakanlığı Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komites’ine kabul edildi. Katılım sağlanan komitenin 2024- Eylem Planı’nda 5 önerimiz kabul edildi. Derneğimiz bünyesinde 5 çalışma komisyonu, 1 danışma kurulu oluşturuldu.

Bu vizyon ile Dernek, 2024 yılı hedefleri içerisinde yetkilendirilmiş yükümlü sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların önüne geçilmesi, formalitelerin azaltılması, ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir hazırlanması sürecine yönelik olarak kar ve kazanç amacı gütmeden Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Avrupa Birliği ve İspanya merkezli “Uluslararası AEO Birliği” iştirakimiz ile çalışmalarına devam etmektedir.”

Diyeceğim şu ki, kuşkusuz bu faaliyetler çok önemlidir ve bunların yanına bu alanda uzman kişilerin katkılarının da daha fazla eklenmesinde yarar bulunuyor.