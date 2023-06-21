GÜNTİAD’ın genç yönetimi tekstilin geleceği için proje üretiyor

Hafta sonu Diyarbakır ve bölgede faaliyet gösteren tekstilcilerle Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği’nin (GÜNTİAD) ev sahipliğinde bir araya geldik.

Organizasyona giderken Diyarbakır’ın son dönemde her açıdan gözde sektörü tekstil ile ilgili hangi sorunlar gündeme gelecek diye düşünüyordum. Katılım yüksekti, konuşmalar başladı, ilk olarak söz alan GÜNTİAD Başkanı Sezai Ayas sektördeki birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı. Göreve geldikleri 7 aylık sürede yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Yaşanan depremden

kaynaklı, projeleri biraz ileri tarihlere almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Derneğin 200 üyesinin olduğunu ve bu üyelerin 20 bin insanı istihdam ettiğinin altını çizdi. Daha sonra söz alan başkan vekili Veli İpek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttükleri “Tekstil Envanteri” projesi

hakkında bilgiler verdi. Tekstilin sağlıklı verisinin olmadığının altını çizen İpek, 3 başlık altında yapacakları envanter çalışması sayesinde Diyarbakır’ın tekstil konusunda ki kayıtlı kayıtsız gerçek rakamlarına ulaşacaklarını belirtti. Envanter ile birlikte Diyarbakır tekstilini daha iyi pazarlayabileceklerini belirten Veli İpek, özellikle doğuya karşı hala önyargısı olanlar için bu çalışmanın ön açıcı olacağını ifade etti.

GÜNTİAD Genel Sekreteri Taha Ülgen ise yürüttükleri Ur-Ge projesi hakında bilgiler aktardı. Üretim yapan firmalar için çok önemli bir proje olduğunu belirten Ülgen, ilk etapta bu projeden 30 dernek üyesi firmanın yararlandırılacağını söyledi.

İnteraktif bir toplantıydı. Ortadoğu Makina’nın kurucusu Haydar

Fidanboy’dan bir öneri geldi. Fidanboy’un Tekstil OSB bünyesinde sektörün elaman ihtiyacını karşılamak için meslek lisesi kurulması teklifi yerindeydi. Tekstilde istihdam edilenlerin fabrikalar arası geçişleri de toplantının gündemiydi. Bu konuyla ilgili de çeşitli öneriler geldi. Fabrikaların insan kaynakları departmanlarının birbiri ile iletişim halinde olması ve haksızlık

yapan personel ile ilgili ortak karar verilmesi kararlaştırıldı.

GÜNTİAD’ın genç yönetiminin sektör için çalışmaları ve projeleri çok hoşuma gitti. Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede her geçen gün büyüyen tekstil sektörünün geleceğine yatırım yapan, günü kurtaran değil hep geleceği düşünen bir ekibinin olması bu büyümenin kontrollü bir şekilde olacağının göstergesi. Sorun dinlerim diye gittiğim toplantıda projeler dinledim. Bu da sektörde taşların yerine oturmaya başladığının göstergesi.