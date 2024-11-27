Halka arzlara ilgi düştü getirisi endeksin altında

Halka arzlarda seçici yükselişler yaşansa da genel performansı BIST 100’ün gerisinde kaldı. Yılbaşından bu yana BIST Halka Arz Endeksi %11 yükselirken BIST 100’ün performansı %29,3 oldu.

BIST Halka Arz Endeksi, 2024’te yatırımcısı için hem fırsatlar hem de riskler sundu. Özellikle Enerya Enerji ve Ahlatcı Doğalgaz gibi hisseler yüzde 96’nın üzerinde yıllık kazanç sağlayarak dikkat çekti. Ancak, Cw Enerji ve Europower Enerji, yıl içinde ciddi kayıplar yaşayarak yüzde 37’ye varan değer kaybı yaşadı.

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen halka arzlarda enerji sektörü hisseleri yatırımcıların gözdesi haline geldi. Ancak en büyük kayıplarda bu hisselerde yaşandı. Hızlı yükselmeleri beklentileri yukarı taşırken borsa genelinde gözlenen satışlar ve finansal performansları bu hisselerin BIST 100’ün gerisine düşmesine yol açtı.

Güçlü getiri sağlayanlar BIST Halka Arz Endeksi’nde 33 hisse yılbaşından bu yana kazandırdı. Bu hisseler arasında Graınturk Holding, Enerya Enerji, Tera Yatırım, Pasifik Eurasia Lojistik, Kuzey Boru, Ahlatcı Doğalgaz yüzde 90 üzeri getirileri ile dikkat çeken hisseler oldu. Sektörel bazda hareketliliklerin öne çıktığı görüldü.

Altın getirisi halka arzları aştı Gram altının yıllık getirisi, yılbaşından bu yana ortalama yüzde 49 ile halka arz hisselerinin ortalama getirisi olan yüzde 11’i dörde katladı. Enerji sektörü hisseleri bazı yatırımcılar için kazanç fırsatları sunarken, birçok halka arz hissesi beklenen performansı gösteremedi. Yatırım araçlarının performansı arasındaki bu fark, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor.

Yatırımcıya üç önemli uyarı: 1) Halka arzlarda fonun yatırıma mı yoksa borç kapamaya mı gideceğine bakılmalı. 2)Halka arz büyüklüğü göz önüne alınmalı. 3)Şirketin geleceğe dair hikayesine bakılmalı.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ ARTIŞI MI, FAİZ DÜŞÜŞÜ MÜ?

Faiz artışı; sabit getiride ve tasarrufta artış, kurda istikrar. Ekonomide ve borsada yavaşlama, artan borç, tüketimin azalması, işsizlik riski.

Faiz düşüşü; ekonomik büyüme, borsaya yönelim, istihdam, girişimcilik. Enflasyon riski, borçlanma, tasarrufun azalması, kur artışı.

Ünye Limanı’nın işletmesini yapacak. Gelirini artırması beklenmeli. Hisse ise bir yıldır yatayda

Oyak Çimento’nun Ünye Limanı’nın işletmesini yapacak olması şirkete ne kazandırır? / İlker Özer

İlker, Oyak Çimento geçtiğimiz ekim ayında Ordu Belediyesi’nin düzenlediği Ünye Limanı işletmeciliği ihalesini kazandığını duyurdu. Taraflar arasındaki sözleşme süreci tamamlandı. Açıklamada, limanın Karadeniz Bölgesi’nde stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu halde şirketin Ünye Limanı ile birlikte faaliyetlerini arttırmasını sağlayacak. Ancak gelirine ne boyutta bir katkısı olacağı hakkında ek bilgi paylaşımı olmadı. Şirket dokuz aylık mali dönemde ise gelirini %2 artırmasına rağmen dönem sonunda kârını %35 düşürdü. Piyasadaki olumsuzluktan etkileniyor. Hissenin fiyatı ise son bir yıldır zirvede yatay hareket ediyor.

Ortak satışı, gelir ve kârdaki düşüş, borsanın genel seyrinin aşağı olması. Düşüşün gerekçesi çok

Borusan Yatırım’ın yıl başından bu yana gerilemesinin özel bir nedeni var mı? / Bilal İlbey

Bilal, Borusan Yatırım 2020 yılından bu yana yükselen bir ivmeyle hareket etti. Bu sürede arada düzeltmeleri olsa da çıkışını sürdürdü. Son olarak 1 Mart günü en yüksek 4.626,18 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla geriledi. 13 Mart günü büyük ortak Borusan Holding’in 3.272,50 TL’den borsa dışında %1,33’lük satış yaptığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamanın yapıldığı tarihte hisse 3.797,61 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Şirketin gelir ve kârında gözlenen düşüş de satış baskısı için bir diğer gerekçe olarak öne çıktığı söylenebilir. Dokuz aylıkta geliri %49, dönem sonu kârı da %33 geriledi. Piyasadaki genel eğilim ilave bir faktör oldu.

YATIRIM FONLARI

TKF Fonu yerli hisselerle yılbaşından bu yana %40,20 kazandırdı

TKF Hisse Senedi Fonu, portföyünün %86,7’sini hisse senetlerine, geri kalanını ise ters repo (%5,29), yatırım fonu (%4,76) ve vadeli işlemler nakit teminatlarında değerlendiriyor. 1,25 milyar TL’lik toplam değerle pazarda %0,74’lük paya sahip. Doluluk oranı %18,71 ile güçlü bir performans sergiliyor. En büyük pozisyonu Doğan Holding, Selçuk Ecza ve YKB hisselerinde bulunurken yatırımcı sayısı 7.383 seviyesinde. TKF, yerli hisselerde yüksek getiri potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor ve piyasa koşullarına uyumlu bir yapı sergiliyor. Yıl başından bu yana %40,20’lik getirisiyle borsa ortalamasını aşarak yatırımcılarına avantaj sağladı. TKF, birikimini yerli hisse senedinde değerlendirmek isteyenlere alternatif bir seçenek sunmakta.

TAHVİL

QNB Faktoring, %54,10 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

QNB Faktoring, 25 Kasım 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 438.400.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,50, bileşik faizi ise %54,10’a denk geliyor. 190 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %25,25 olacak.

%48,50 YILLIK BASİT FAİZ

25 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,38 seviyesinde bulunuyor. QNB Faktoring çıkardığı bononun yıllık %48,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,88 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 25 Kasım 2024 olurken vade tarihi 3 Haziran 2025 olacak. Piyasada TRFFINF62513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ONUR TEKNOLOJİ

Hisse, öncesinde de aşırı dalgalı hareket ediyordu. Şikayetler üzerine SPK’dan inceleme istedi

Onur Teknoloji, yatırımcılardan kendisine gelen şikayetler üzerine hemen harekete geçti. Hisselerde 15 Kasım günü olağan dışı fiyat hareketinin olduğu yönünde yoğun şikayet geldiğini belirterek, konunun incelenmesi için SPK’ya başvuruda bulundu. Yüksek oynaklığın yaşandığı 15 Kasım günü hissenin fiyatında yapay fiyat oluşumunda bulunanlar varsa tespitini istedi. Mayıs 2024’te borsaya gelen Onur Teknoloji, ilk açılışını tavandan 54,45 TL’den gerçekleştirirken ağustos ayında 120,70 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında gelen satışlarla geriledi. Arada yukarı atakları olsa da düşüş sürdü. Geçtiğimiz 15 Kasım’da ise 77,50 TL ile 71,20 TL arasında hareket etti. Hissenin geçmiş fiyat hareketi takip edildiğinde başka günlerde de benzer sert hareketler sergilediği gözleniyor.

ECZACIBAŞI İLAÇ

İştirakinin ham madde üretim tesisi satıldı. Fabrikanın teslimi yıl sonunda gerçekleşecek

Eczacıbaşı İlaç’ın %99,97 bağlı iştiraki Gensenta İlaç, Kocaeli Çayırova’daki 58.725 metrekare büyüklüğündeki arsasını içindeki taşınmazla birlikte sattı. Satış bedeli 783.148.140 TL olarak açıklandı. Tesisin içindeki makine ve teçhizatın ise satışa konu edilmediği belirtildi. Satış bedeli iştiraki Gensenta tarafından tahsil edildi. Öte yandan, Gensenta’nın paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tesiste üretime yıl sonuna kadar devam edilecek. Taşınmazın teslimi de yıl sonunda gerçekleştirilecek. Gensenta, satıştan elde ettiği gelirle nakit pozisyonunu güçlendirmiş oldu. Elde ettiği bedeli mamul ilaç üretimi alanındaki büyüme hedeflerine yönelik yatırımlarında değerlendirecek. Satışın Eczacıbaşı İlaç’ın faaliyetlerine önemli bir etkisi bulunmuyor.

HATSAN GEMİ

Gemi dönüşüm projesinin ilk etap teslimatını tamamladı. Telim sırasında bedelini tahsil etti

Hatsan Gemi, fiyat tespit raporunda belirttiği ve yurt dışındaki özel bir firma ile yaptığı gemi dönüşüm sözleşmesi kapsamında birinci projenin ilk etap teslimatını tamamladı. Teslimat 31.000.000 dolar bedel karşılığında gerçekleşti. Tutar güncel kurdan yaklaşık 1.067.553.200 TL’ye denk geliyor. Söz konusu işlem bedeli, Hatsan Gemi’nin 2023 yılı hasılatının yaklaşık %47’sine denk geliyor. Hatsan Gemi, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini bir miktar düşürürken dönem sonunda kârını %317 artırarak 594,4 milyon TL’ye çıkardı. Kârın artmasında, geçen yılın aynı dönemine göre hızlı şekilde düşen finansman giderlerinin etkisi bulunuyor. Hissenin fiyatı ise ekim ayında gördüğü en düşük seviye olan 37,30 TL’nin ardından yönünü yukarı çevirmiş bulunuyor.