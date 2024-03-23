HALKA ARZLARIN YÜKSEK GETİRİLİ HİSSELERİ

HABER ANALİZ / HALKA ARZLAR

Halka arzlarda yatırımcı parasını üçe katladı

Halka arzlara yoğun ilgi sürüyor. Ocak 2023’ten bu yana halka arzlara katılan ve hiç satmayan yatırımcılar toplamda birikimlerini üçe katladı. 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleşen halka arzlar yatırımcıya yüzde 143 kazandırdı.

Borsanın yıldızı olmaya devam eden halka arzlar, özellikle bireysel yatırımcılar açısından kazanç kapısı olmaya devam ediyor. Ocak 2023’ten bu yana gerçekleşen halka arzlara her birinden 500 TL ile katılan bireysel yatırımcıların, toplam 31.685 TL’lik yatırımı üçe katlanarak 93 bin TL’ye ulaştı. Halka arz hisselerinin performansını görenler daha fazla ilgi gösterdikçe bu hisselerin çıkış potansiyeli de daha fazla güçlenmekte.

Borsanın cazibesi halka arzlarla sokakta yansımasını bulurken gidilen her yerde hisse muhabbetine kulak misafiri olmamak mümkün değil. Artık market sıralarında, kuaför koltuğunda veya vapur seyahatlerinde insanlar birbirlerine önümüzdeki halka arzları sorar ve tavsiye eder oldu. Finansal literatürden ziyade, günlük sohbetlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen halka arzlar, küçük birikimlerle büyük kazançlar vaat ediyor gibi görünüyor.

2023 hasılatı 79 milyar TL

Şirketler, halka arzlardan 2023 yılında 79 milyar 290 milyon TL hasılat elde etti. 2024 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyar TL’lik gelir sağlandı. Halka arzlar 2024 yılında da yatırımcılara kazandırdı. Pasifik Teknoloji halka arzından bu yana yüzde 331 yükselirken, Alves Kablo yüzde 243 oranında prim yaptı.

Sadece 3 hisse kaybettirdi

Halka arzlarda yüksek getiriler oluşmasına rağmen kaybettirenler de oldu. İki gayrimenkul firması ile yapı malzemesi firması kaybedenler arsında yer aldı. Borsada işlem görmeye başladıktan sonra Avrupakent GMYO, Sur Tatil Evleri GMYO ve Bien Yapı Ürünleri halka arz fiyatlarının altına geriledi.

Yatırımcılar halka arzlarda neye dikkat etmeli?

Yatırımcılar halka arzları değerlendirirken uzun vadeli bir perspektifle yaklaşıyorlarsa şirketin elde edeceği fonu nerede kullanacağına dikkat etmesi gerekiyor. Sağlanacak kaynak yatırımlara mı yoksa borç kapatmak için mi kullanılacağı şirketin yönelimi ve vizyonunu tespit etmeye olanak verecektir. Büyüyen yatırım yapan şirketler yatırımcılara uzun vadede daha fazla kazandırırken, yeni kaynak ile borç kapatmaya çalışan şirketlerin mali yapıları güçlense de büyüme olasılığı belirsiz kalacaktır. Bu da ilerleyen süreçte yatırımcı ilgisinin zayıflamasına sebep olacaktır.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜ HİSSESİ Mİ, TEMETTÜ FONU MU?

Temettü Hissesi; doğrudan temettü şirketine yatırım. Bilgi ve analiz gerektirir. Yüksek getiri potansiyeli taşır. Temettü Fonları; portföyüne farklı temettü şirketlerini alır. Profesyonel idare, yönetim gideri, daha az araştırma gerektirir.

Çocuğun için düşünüyorsan temettü hisseleri doğru seçenek. Uzun vadede temettü hisselerinin riski tolere edilebilir

Oğlum için ileriye dönük yatırım yapmak istiyorum. Ama altın, döviz, mevduat değil temettü yatırımı yapmak istiyorum. Yorumunuz nedir?/ Fahri Azizoğlu

Fahri, oğlun için şimdiden uzun vadeli bir yatırım planı yapman, finansal geleceği için oldukça yerinde bir adım. Temettü yatırımı yapmayı düşünmen, sabırlı ve öngörülü bir perspektife sahip olduğunu gösteriyor. Temettü hisseleri, kârlarını pay sahiplerine düzenli şekilde veren firmalardır. Bu tür yatırımlar, uzun vadede hem düzenli gelir sağlama hem de hissenin fiyat artışından faydalanma imkanı sağlar. Tabi temettü yatırımında bulunurken şirketin temettü geçmişini inceleyerek istikrarlı ve daha yüksek kâr payı veren şirketleri tercih etmen yerinde olacaktır. Kolaylık olması açısından BIST Temettü Endeksinden ya da BIST Temettü 25 Endeksinden yararlanabilirsin. Bu iki endeks kapsamındaki şirketlerden sektöründe kendisini ispatlamış firmaları portföyüne alman isteğine uygun olacaktır. Bir diğer ihtimal ise temettü fonlarından alım yapabilmendir. Düzenli takip etme koşulun yoksa temettü hisselerini portföyünde bulunduran fonlara yatırımda bulunabilirsin. Belirlediğin stratejiye uygun şekilde profesyonellerin yönettiği bir portföye ortak olarak, çocuğuna bir güvence sağlama olanağı elde edebilirsin.

Öncelikle yatırım stratejini belirle. Bu, şirketin hangi verisine ağırlık vermen gerektiğini işarert edecektir

Pegasus hakkında bilgi alabilir miyim?/ Ebrar Ateş

Ebrar, şirketler hakkında bilgi edinmen yerinde bir yaklaşım. Bundan önce ise yatırım stratejini belirlemiş olmalısın. Yatırım planına bağlı olarak hisseyle alakalı yöneleceğin odak noktası değişebilir. Örneğin kısa vadede dalgalardan istifade etme niyetindeysen şirketin mali yapısından ziyade hissenin teknik göstergeleri ya da genel ekonomiye dair değişen göstergeler daha önemli hale gelebilecektir. Uzun vadedeyse şirketin mali yapısı öne çıkacaktır. Bu nedenle Pegasus hakkında bilgi sahibi olmadan önce yatırım stratejin netlik kazanmış olmalı. Pegasus, Türkiye’nin önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden biri. Şirketin iş modeli, maliyet etkinliğine ve operasyonel verimliliğe dayanıyor. Bu yaklaşım, şirketin zorlu piyasa koşullarında bile rekabetçi kalmasını sağlayabilir. Şirket, geçmiş dört yılın ilk ikisinde zarar ederken son iki yılda artan bir kârlılık sergiledi. Geçtiğimiz yıl dönem sonu kârını %194,47 oranında artırarak 20,9 milyar TL’ye çıkardı. 2024’ün ilk iki ayında gelen trafik verilerinde yolcu sayısı %29 artarken doluluk oranında da artış gözlendi. Verilerdeki bu olumlu seyrin kâra da olumlu yansıması olacaktır.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Haftalık değerlendirmede, yabancı yatırımcıların Gübre Fabrikaları, Arçelik, Alarko Holding, Enka İnşaat, Kontrolmatik Teknoloji, Turkcell ve Astor Enerji gibi şirketlerin hisselerinde küçük miktarlarda artışa gitmeleri dikkat çekti. Öte yandan, Koza Altın, Akbank, Hektaş, Tofaş Fabrika, Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları gibi şirketlerin hisselerinde ise yabancı yatırımcılar tarafından düşük miktarlarda pay azaltımı gerçekleştirildi. Genel olarak bakıldığında, ana yatırım pozisyonlarının korunduğu ve büyük ölçekli değişikliklerin yapılmadığı görülüyor. Kurumsal fonlar geçtiğimiz hafta, Tofaş Fabrika, Akbank, Astor Enerji, Sasa Polyester, Gübre Fabrikaları ve Sabancı Holding gibi şirketlerin hisselerinde %0,32 ile %0,73 arasında bir artış gerçekleştirdi. Bu hamlelerle, söz konusu şirketlerdeki paylarını kuvvetlendirdikleri gözlemlendi. Diğer yandan, Kardemir (D), Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik, Pegasus, Petkim ve Aselsan hisselerindeki paylarını azalttıkları gözlendi. Bu da kurumsal fonların paylarını korumakla birlikte bazı sektörlere ve şirketlere olan ilgisinin değişme eğilimi gösterdiğine işaret ediyor.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

YATIRIM YOLCULARINA PUSULA OLMAK

Sevgili Okurlar, Bu haftaki “Paranın Yönü” sayfalarında, ekonomik gelişmeler ve piyasa hareketlerine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Amacımız, sizlere rehberlik etmek ve önemli gelişmeleri kolay anlaşılır bir dille aktarmak.

Halka arzların yıldızlaştığı bu dönemde, 2023’ten itibaren halka arz edilen şirketlere yatırım yapanların, parasını üçe katladığına şahit oluyoruz. Özellikle 2024’ün ilk üç ayında yatırımcılara %143’lük bir kazanç sağlandı. Halka arzlar, günlük sohbetlerin de vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Yatırım fonlarına olan ilgi de dikkate değer. Bir haftada fonlara 90 milyar TL para girişi gerçekleşirken, serbest fonlara olan ilginin altındaki nedenleri ve bu fonların gelecekteki büyüme potansiyelini inceliyoruz.

Altın ve teknoloji temalı emeklilik fonları, özellikle yüksek getiri arayışındaki yatırımcılar için dikkat çekici bir hafta geçirdi. Bu fonların, yatırımcılar için neden popüler olduğunu ve getiri potansiyellerini ele alıyoruz. Merkez Bankası’nın faiz kararlarının döviz talebi üzerindeki etkilerini incelerken, yatırımcıların dövizden TL varlıklara yönelişini ve bu değişimin piyasalarda yarattığı etkileri değerlendiriyoruz.

Borsa İstanbul’da ise, stratejik anlaşmalar ve iş birlikleriyle dikkat çeken şirketleri ve bu hamlelerin kârlılıklarına potansiyel etkilerini inceliyoruz. Netaş’tan Aselsan’a, birçok şirketin yenilikçi adımlarını ve stratejik yatırımlarını ele alıyoruz.

Ve tabii ki, yatırımcılar için kritik önem taşıyan risk ve getiri dengesi üzerine değerli tavsiyelerimizle “Borsanın Bilge Baykuşu” köşemiz bu hafta da sizlerle. Yatırım stratejileri ve piyasa hareketlerini nasıl değerlendirmeniz gerektiği üzerine kapsamlı bir rehber sunuyoruz.

Her bir bölüm, yatırım yolculuğunuzda bilinçli adımlar atmanıza yardımcı olmak için güncel ve derinlemesine bilgiler sunuyor. Umarız, bu haftaki içeriklerimiz sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda ilham verici olur.

Keyifli okumalar dilerim.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’ye çıkarıp, fonlama maliyetinde 3 puanlık artışın alt yapısını yapması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Yabancı yatırımcının ilgi odağında olan banka, havacılık, holding, otomotiv, telekom hisseleri yükselişte öncü oldu. Yatırım fonları ve emeklilik fonlarındaki hisse oranları en düşük seviyelerden yukarı doğru çıkma eğilimi gösterdi. Yatırım fonlarındaki hisse oranı yüzde 17,18’e geriledikten sonra yüzde 17,69 seviyesine yükseldi. Emeklilik fonlarında ise hisse senedi oranı 23,98’e geriledikten sonra yüzde 24,13’e çıktı. Yabancıların hisse senedi oranı yüzde 36,57 seviyesinde bulunuyor. BIST 100 yeniden 8,20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde. Hacim artışı gözleniyor. Endeks ortalamaların üzerinde kaldığı sürece güçlenme eğilimi devam edecektir.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

BMS Birleşik Metal’in özsermaye kârlılığında düşüş BMS Birleşik Metal, 29 Şubat’ta yıllık finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, 2023/12 döneminde 16,9 milyon TL kâr açıkladı, bu bir önceki yıl elde edilen 123,3 milyon TL kârın oldukça altında bir rakam. Özsermaye karlılığı %2,19 olarak gerçekleşirken, geçen yıl bu oran %31,15 idi.

■ Marmaris Altınyunus zarardan çıkış yolunda Turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden Marmaris Altınyunus, 2023/12 dönemi için 32,9 milyon TL zarar açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın zararından, -99,0 milyon TL’den, bir iyileşme gösteriyor. Şirketin özsermaye karlılığı -%3,02 ile geçen yılki -%40,46’ya kıyasla daha iyi bir durumu işaret ediyor.

■ İş Girişim’in karlılığında azalma İş Girişim, 29 Şubat’ta geçtiğimiz yılın finansal sonuçlarını açıklarken 577,1 milyon TL kâr bildirdi, ki bu bir önceki yılın 914,9 milyon TL’lik kârından düşük. Özsermaye karlılığı ise %29,60 olarak gerçekleşmiş olup, önceki yılın %94,47’sine göre azaldı.

■ Alcatel Lucent Teletaş zararını azaltıyor Alcatel Lucent Teletaş, 29 Şubat’ta 143,4 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin zararı bir önceki yıl 236,0 milyon TL idi. Özsermaye karlılığı -%8,79 olarak kaydedildi, bu oran birönceki yıl için %22,48 pozitif idi.

■ Gelecek Varlık Yönetimi’nde güçlü kâr artışı Gelecek Varlık Yönetimi, 2023 yılı mali sonuçlarında 855,1 milyon TL kâr açıkladı. Şirketin bir önceki yılki kârı 390,7 milyon TL idi. Özsermaye karlılığı %62,54 ile geçen yılın %42,32’sinden daha yüksek bir performans sergiliyor.

■ Koza Polyester’in kârlılığında düşüş Koza Polyester, 29 Şubat’ta açıkladığı bilançoda 342,1 milyon TL net kâr raporladı. Şirketin geçen yılki net kârı 445,1 milyon TL idi. Özsermaye karlılığı ise %14,18 olarak kaydedildi; geçen yıl bu oran %36,66 idi.

■ Selçuk Ecza Deposu net kârında azalma Selçuk Ecza Deposu, 2023 yılı için 223,2 milyon TL net kâr açıkladı. Bu, bir önceki yılın 635,7 milyon TL’lik kârının altında bir sonuç. Özsermaye karlılığı ise %1,48 olup, geçen yılki %6,50’lik orandan daha düşük bir performansı gösteriyor.

■ Creditwest Faktoring’in kârlılığında artış sürüyor Creditwest Faktoring, 2023 yılı finansal sonuçlarına göre 66,1 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu. Şirketin bir önceki yılki kârı 30,2 milyon TL idi. Özsermaye karlılığı, önemli bir artışla %20,77’ye ulaşırken, geçen yılki oran %12,38 idi.

■ Oyak Yatırım Menkul kârını neredeyse ikiye katladı Oyak Yatırım Menkul, 29 Şubat’ta 2023 yılı mali sonuçlarını paylaştı. Şirket, 2023/12K dönemi için 2,01 milyar TL net kâr açıkladı, bu rakam bir önceki yıl için kaydedilen 1,05 milyar TL’nin neredeyse iki katı. Özsermaye karlılığı ise %49,34 olarak oldu, geçen yıl bu oran %53,75 seviyesindeydi.

Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

Büyük ve stratejik anlaşmalar ile iş birlikleri öne çıktı

Borsa İstanbul’da hareketli bir hafta geride kaldı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, stratejik anlaşma ve iş birlikleriyle ön plandaydı. Şirketlerin gerçekleştirdiği bu adımlar gelir ve kârlılıkları artırmaya katkı sunacak.

Bu hafta Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin haberleri dikkat çekti. Netaş’tan Aselsan’a, Peker GMYO’dan Agrotech Teknoloji’ye kadar pek çok şirket, yenilikçi adımlar ve stratejik iş birlikleriyle gündeme geldi. Netaş, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği yeni anlaşma ile LTE Router satışı yaparak gelirlerini artırmayı hedefl iyor. Bu adım, şirketin ürün ve hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilse de, kârlılık noktasında henüz istenilen düzeye ulaşamamış durumda. Şirketin 2023 dokuz aylık döneminde zarar etmeye devam ettiği gözlemleniyor.

Aselsan, Milli Savunma Bakanlığı ile 556 milyon dolar değerinde bir askeri ekipman tedarik sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, Aselsan’ın savunma teknolojileri alanındaki yetkinliğini ve stratejik önemini bir kez daha kanıtlıyor. Şirketin 2023 dokuz aylık finansal sonuçlarında %80,88’lik bir hasılat artışı ve %69,22’lik bir kâr artışı göze çarpıyor.

Peker GMYO ise Almanya, Düsseldorf’taki Nordstern Projesi için önemli bir adım attı. Projenin ticari alanının büyük bir kısmının Hyatt grubu ile kiralanması için görüşmelere başlandığı duyuruldu. Bu işbirliği, şirketin Almanya’daki konumunu güçlendirecek ve gelecekteki kiralama faaliyetlerine olumlu katkı sunması bekleniyor.

Agrotech Teknoloji, yerel çiftçilerle 96 bin ton domates üretimi için sözleşme imzaladı. Bu hamle, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yerli üretimi destekleme çabalarını ön plana çıkarıyor. Şirketin bu iş birliğiyle yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yapması bekleniyor.

Bu hafta ortaya çıkan diğer önemli gelişmeler arasında Jantsa’nın %693,25’lik bedelsiz sermaye artırımı ve Borlease Otomotiv’in Schindler Türkeli Asansör ile araç kiralama anlaşması da yer alıyor. Bu gelişmeler, şirketlerin stratejik pozisyonlarını güçlendirme ve genişleme hedefl erine katkı sağlamakta.

NETAŞ

Satış geliri artıyor. Zarar ise azalsa da devam ediyor. Bakalım yıl sonunda ne olacak

Netaş, Türk Telekom ile yeni bir anlaşma yaptı. Şirket, Türk Telekom’dan 2.115.000 dolar tutarında LTE Router siparişi aldı. Tutar güncel kurdan 68,6 milyon TL’ye denk geliyor. Sipariş, Netaş’ın cirosuna olumlu yönde katkı sunacak. Netaş’ın Türk Telekom gibi sektörün önde gelen bir şirketle iş ilişkisi içerisinde olması olumlu. Bu durum Netaş’ın ürün ve hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini gösterirken satış gelirlerini artırmaya olanak veriyor. Ancak buna rağmen kâra geçme noktasında zorlanıyor. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde azalsa da zarar sürdü. Dönem sonu zararı 14,8 milyon TL oldu.

ASELSAN

Güçlü anlaşmalara imza atıyor. Son anlaşması 556 milyon dolar tutarında

Aselsan, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki için 556.500.000 dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Tutar güncel kurdan 18 milyar TL’ye denk geliyor. Anlaşma cirosuna katkıda bulunurken aynı zamanda TSK’nın operasyonel kapasitesini artıracak. Anlaşma, Aselsan’ın savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümlerini ve gelişmiş askeri ekipman üretim kabiliyetini de bir kez daha gösteriyor. Sunduğu çözümlerle stratejik bir rol üstlenen şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %80,88 oranında artırırken dönem sonu kârı %69,22 artarak 9,8 milyar TL’ye yükseldi.

PEKER GMYO

Almanya’daki projesi için görüşmeler başladı. Anlaşma olursa Almanya’da kiracıları olacak

Peker GMYO, Almanya, Düsseldorf’daki Nordstern Projesi ile alakalı görüşmelere başladı. Şirketin %100 iştiraki Nordstern Düsseldorf bünyesinde yer alan projede, toplam inşaat ve kiralanabilir alan 62.000 metrekare. Projede öngörülen 23.000 metrekare kiralanabilir ticari alanın 21.500 metrekarelik kısmı Hyatt grubu ile Hyatt House markası altında “boarding house” olarak kiralanması için görüşmelere başlandığı belirtildi. Şirket “boarding house” ifadesinden neyi kast ettiğine ise açıklık getirmedi. Bu kavram daha ziyade öğrenciler ya da çalışanlara yönelik uzun süreli eşyalı ev kiralama hizmetiyle alakalı bulunmakta.

GRAINTURK TARIM

İştiraki, taşeronların parasını aldığı kredi ile ödedi. İlk elektrik üretimine ise haziran ayında başlanacak

Graınturk Tarım, %49 iştiraki Ral Enerji devam ettirdiği Viranşehir’deki YEKA GES-4 kapsamındaki GES yatırımı için önemli bir finansal adım attı. Vakıflar Bankası tarafından tahsis edilen 55.000.000 dolar limitli kredinin ilk dilimi kullanıldı. Alınan kredi ile tedarikçi firmalara ödemeleri yapıldı. Alınan kredinin ilk yılı ana para ödemesiz 7 yıl vadeli. Söz konusu kredi iştirakin likidite ihtiyacını karşılarken yapılmakta olan santral yatırımını gerçekleştirmede önemli bir boşluğun doldurulmasına olanak verdi. Açıklamada projenin önümüzdeki haziran ayında ilk elektrik üretimine başlayacağı ifade edildi. Bu yatırımın, bölgesel ve ulusal enerji arzına katkı sağlayacak.

AKFEN ENERJİ

Önce kapasite artışı, sonra enerji depolama tesisi yapacak. Maliyeti de getirisi de yüksek

Akfen Yenilenebilir Enerji, önümüzdeki üç yıla ilişkin yatırım programını iki aşamada tamamlamayı planlıyor. İlk aşamada Hibrit GES, RES kapasite artışı ikinci aşama ise depolamalı üretim tesislerinden oluşan yeni yatırımlar. Programın şirkete yaklaşık 65 milyon dolar FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor. Birinci aşamada yer alan hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarının Haziran 2025’te tamamlanması planlanırken maliyeti yaklaşık 150-165 milyon dolar olarak öngörülüyor. Bu kısmın FAVÖK’e katkısının yaklaşık 26 milyon dolar olması bekleniyor. İkinci kısım olan elektrik depolama tesis yatırımları 2027 sonuna kadar tamamlanacak.

BORLEASE OTOMOTİV

Yeni müşteriyle anlaşmaya vardı. Bu yılın cirosuna katkısı 29,5 milyon TL olacak

Borlease Otomotiv, uzun dönem araç kiralama hizmetliyle alakalı olarak Schindler Türkeli Asansör ile anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği 168 adet araç toplamda 119.500.000 TL’ye uzun dönem kiraya verilecek. Sözleşme kapsamında mart ayından itibaren teslimatla başlanacak. Anlaşma, şirketin 2024 yılı kiralama cirosuna yaklaşık 29.522.500 TL katkıda bulunacak. Ayrıca, 36 aylık sözleşme süresi boyunca toplam kiralama cirosuna yaklaşık 151.830.000 TL etki yapması öngörülüyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını 1,68 milyar TL olarak gerçekleştirirken dönem sonu kârı %6,85 artarak 364,8 milyon TL oldu.

ARD BİLİŞİM

İştiraki 21,5 milyon liralık anlaşmaya imza attı. Kendisinin dokuz aylık satışları 607 milyon TL

ARD Bilişim’in %51 bağlı ortaklığı Signum Teknoloji, Turkcell Dijital İş Servisleri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Varılan anlaşma, İstanbul Finans Merkezi tesis yönetim yazılımı ve hizmeti ile ilgili. Sözleşmenin bedeli KDV hariç 21.456.460 TL olarak belirlendi. ARD Bilişim, son üç yılda gelir ve kârda kayda değer bir büyüme sergiledi. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde de gelir ve kârdaki büyüme devam etti. Hasılattaki %124,86 oranındaki artışa bağlı olarak dönem onu ana ortaklık kârı %152,75 artarak 379,26 milyon TL’ye çıktı. Hissenin fiyatı ise son bir ayda gelen kâr satışlarının etkisi ile geriliyor.

FORD OTOSAN

Dolaylı iştirakine 435 milyon euroluk kredi çıktı. İki yıl içinde kullanabilecek

Ford Otosan’ın yüzde 100 bağlı ortağı Ford Otosan Netherlands’ın bünyesindeki Ford Otosan Romania 435 milyon Euro tutarında kredi alacak. Kredi dolaylı iştirakin Craiova Fabrikası’nda devam eden tesis, araç ve mühendislik yatırım projelerinin finansmanı için kullanılacak. Sendikasyon kredisi 10 ayrı finans kuruluşu tarafından karşılanacak. Faiz oranı yıllık euribor + %3 olarak belirlenirken 15 Mart 2026’ya kadar kullanılabilecek. Söz konusu finansman, iştirakin yatırımını desteklerken üretim kapasitesini artırmasına imkân verecek. Bu durum firmanın Romanya’daki operasyonlarını genişletme planlarının bir parçası olarak değerlendirilmeli.

AGROTECH TEKNOLOJİ

Teknoloji şirketi domates üretimi için çiftçilerle iş birliğine gidiyor.

Amaç yerli tohumu geliştirmek. Agrotech Teknoloji, Manisa, İzmir ve Konya’daki yerel çiftçilerle toplamda 96 bin ton domates üretimi için sözleşme imzaladı. İşbirliği, tarımda dışa bağımlılığı azaltma ve yerli üretimi destekleme amacına hizmet edecek. Çalışma aynı zamanda yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmaları hedefliyor. Bu anlaşma, Agrotech Teknoloji’nin yerel üretimi destekleme ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını genişletme çabası içinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte şirket bu anlaşmada ne tür bir görev ya da katkı sunacağına dair ek bir açıklamada bulunmadı.

JANTSA

Halka arzdan bu yana ikinci bedelsizi olacak. Sermayesini yüzde 693 artıracak

Jantsa, sermayesini güçlendirmek amacıyla bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Mevcut 88.245.000 TL olan sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %693,25 artırarak 700.000.000 TL’ye yükseltecek. İşlemlerin tamamlanabilmesi için SPK’ya gerekli başvuruyu yaptı. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı, Jantsa’nın mali yapısını güçlendirirken rekabetçi konumunu da artırmaya katkıda bulunacak. Ağustos 2012’den bu yana borsada işlem gören şirket, halka arzdan bu yana düzenli nakit temettü ödemesinde bulunuyor. Bundan önce de 2021 yılında %695 bedelsiz sermaye artırımına gitmişti.