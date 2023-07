Hatay’da iki gece üç gün…

- Şehir yerle yeksan olmuş

Depremin üstünden altı ay geçti; başta Hatay, felaketi yaşayan kentlere gitmek, onları öne çıkaran özelliklerinden üçünü yerinde görmek istedim: Gastronomi, tarihsel kimlik ve kültürel birikim… Ve ilk olarak, anıların enkazların altında kaldığı Hatay’a doğru yola çıktım. Hatay’ı orada olmadan anlamak, hissetmek mümkün değil. Kendimi, yoğun bakımdaki bir hastayı ziyaret etmiş gibi hissettim.

- Depremden zarar gören esnaf kendi şehirlerinde devam edebilmeli

Deprem bölgesindeki esnaf lokantalarının korunması, gelecek kuşaklara mutlaka taşınması, bereketli yarınlar için sahiplerinin, çalışanlarının, müşterilerinin içlerindeki umudun yeniden filizlendirilmesi gerekiyor. Önemli olan bu esnaf lokantalarını göç etmek zorunda bırakmamak, başka şehirlerde değil, kendi şehirlerinde yaşatabilmek. Hatay’da bu konuda çalışmalar sürdürülüyor... Hatay esnafı da açtıkları tezgâhlarla gidenlere "umut" kalanlara "moral" olmak istiyor…

- Üç bin yıldır yaşam sürüyor: Samandağ ziyareti

Samandağ ilçe merkezindeki dar sokakların iki tarafındaki apartmanların hepsi ya tamamen çökmüş ya da ağır hasarlı. Kırsal yerleşimin yoğun olduğu ilçede, köylerde ve mahallelerde yaşayanlar, evlerinin bahçelerinde, çadırlarda, barakalarda, konteynerlerde barınıyorlar. Onların arasından, açık olan sokaklardan geçerek üç bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı’na uğruyoruz.

- Barınma ihtiyacı öncelikle çözülmesi gereken sorunlardan biri

Hatay bir an önce toparlanmazsa gidenlerin bir kısmı barınma zorluğu nedeniyle gelmeyebilir. Bir şehirde esnaf yoksa okul açılmazsa, eğitim-öğretim olmazsa, oraya kimse gelmez. “Esnaf iyi olursa şehir de iyi olur” diye boşuna söylememişler.

- “Yeni bir dünya hayali” sergi oldu

İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" adlı sergi; Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak’ta açıldı.

İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen sergide; pentür, heykel, seramik gibi geleneksel sanat temsillerinin yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamalarının yer aldığı çağdaş tekniklerle yapılan çalışmalar da bulunuyor.

- Gastronominin “inci”leri ödüllerini aldı

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan “İncili Gastronomi Rehberi” ödül töreni Swissôtel The Bosphorus Istanbul’da yapıldı.

- Michelin Rehberi’nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum ekleniyor

Michelin Rehberi’nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum ekleniyor. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçimleri, rehberin İstanbul’daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacak.

- Michelin’li şefler Be Premium Bodrum’u mekân tuttu

Be Premium Bodrum, tutkuları ve özgün tarifleriyle dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz yaz Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Be Premium Bodrum, bu etkinlik ile Ace of Mice 2023’te ‘‘En iyi Halkla İlişkiler Etkinliği’’ ödülüne layık görülmüştü.

- Ateşböceği artık uçmuyor!

1975 yılında çıkan unutulmaz 45’likleri, “Gençlik Başımda Duman” şarkısı ve ateş böceği dansı ile milyonların sevgisini kazanan Güzin ile Baha’nın Baha’sı, Baha Boduroğlu aramızdan ayrıldı…

- Banyan’da “AsyaTürk Kokteyl Eşleşmeli Yaz Tadım Menüsü”

Banyan “AsyaTürk Kokteyl Eşleşmeli Yaz Tadım Menüsü”nü geçtiğimiz günlerde misafirlerine sunmaya başladı.