Hedefimiz, ‘çocuk mobilya markası’ olarak dünyaya yayılmak ve 1000 mağazaya ulaşmak

Sektörlerinde öncü markaların yaptıkları her zaman önemli, onlar ilk adımları atıyor, diğer şirketlere örnek oluyor. Şimdi yaşadığımız çağda teknolojinin çok hızlı değiştiği bu dönemde, daha da önemli hale geliyor. Bilgi paylaşımı artık daha da kritik, “rekaberlik” yani bir yandan rekabet ederken bir yandan iş birliği yapmak artık ayakta kalma formüllerinden… Aslında dernekler, odalar bu bilgi paylaşımını kurumsal hale getirmek için de çaba sarf ediyorlar. Neden bu konuya girdim, mobilya sektöründe teknolojinin, yeniliklerin öncüsü şirketlerden biri olan Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek ile hem bu konuları hem de hedefleri üzerine geniş bir sohbet yaptık. Buradan bugün bir özeti sizinle paylaşacağım… Bu sohbetimize aslında İnegöl’deki Çilek Mobilya tesislerini ziyaret ettiğimde karar vermiştik… MOYKON (Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu) ‘Mobilya Sektör Buluşmaları’ toplantısı sırasında ziyaret ettiğim fabrikadaki süreçlerde teknolojinin kullanımı gerçekten başarılıydı. Çilek Mobilya sektörün bu konudaki öncü markalarından biri… CEO Muzaffer Çilek zaten bunu başından beri hedef olarak seçtiklerini söylüyor. Onların stratejileri gelecekte ayakta kalmak için de örnek oluşturuyor.

Lider olma vizyonları vardı

Öncü olmak, yenilikçi olmak, açık ara liderlik gibi hedeflerle yola çıkmış bir şirket Çilek Mobilya… Kısaca hedefi böyle koyunca aslında ona giden yolu belirlemek daha kolay oluyor. Nerede rekabetçi olabileceklerini çok iyi belirlemişler. O yüzden Çilek Mobilya’nın Muzaffer Çilek’in şirket için yaptıkları örnek bir şirket strateji oluşturuyor. Muzaffer Çilek bu süreçleri şöyle aktarıyor:

“Lider olma vizyonumuz vardı. Bulunduğumuz alanlarda, tek, açık ara, öncü olmak gibi hedefimiz vardı. Orada da öncü olduk. Turquality’de öncü olduk, perakende de kendi yazılımlarımızla öncü olduk, yalın üretim/yalın ofise de geçtik orada da bir öncülüğümüz var. İlk Ar-Ge merkezi teşvikleri çıktığında ilk önce tasarım çıkmıştı. Biz de tasarım ofisini kurduk. Ardından Ar-Ge merkezini kurmuş olduk. İkisini de ilk kuranlar olduk. Sektörümüzde hala düşünenler var. Fikir lideri ve öncü olmamız sektörde bizim en büyük özelliğimiz oldu… Hep öyle anılıyoruz. Her zaman en iyisini yapar, ilk önce o yapar. Sonra bizler arkadan geliriz diye sektörümüzde bir algımız var. Sektörün gelişmesine katkı vermeye çalışıyoruz. Bu hoşumuzu da gidiyor. Burada mütevazi olmamak gerekiyor çünkü gerçekten yıllardır öyle”.

Hedef dünyaya yayılmak

Çilek’in başta verdiği uzmanlık kararı aslında rekabette onu neredeyse yıllardır tek marka olarak yer almasını sağladı. Bu doğru kararın geçmişini Muzaffer Çilek şöyle aktarıyor: “Türkiye’nin eski markaları yok biz 1996 yılında her çeşit ürünü yapan 5-6 tane tesisi olan bir markaydık. O zaman kardeşlerle dedik ki her şeyi yapan olmayalım bir alanda uzmanlaşalım. O günlerde çocuk mobilyasında uzmanlaşmaya karar verdiğimizde marka baktık, Türkiye’de marka yok. İşte 100 yıllık markalara bakıyorsunuz kaç tane çıkıyor. Eyüp Sabri Tuncer 1923’de kurulmuş ancak 100 yıl oluyor. Eski markalarımız yok bizim… Yola çıkışımızda kendi soyadımızda bir çocuk markası olsun, diğerlerine örnek olsun istedik. O gün bugündür yurtiçi yurtdışı toplam 500 mağazaya ulaştık. Hedefimiz 1000 mağazaya uluşmak. Türkiye’nin bir çocuk markası olarak dünyaya yayılmak”.

Yurtdışı potansiyelini geliştirmek

Muzaffer Çilek, “Türkiye’nin bir çocuk markası olarak dünyaya yayılmak. Zaten yayılıyoruz ama daha da yayılmak istiyoruz” diyor. Bu değerlendirmesini ise şöyle açıyor: “Bulgaristan’da 4 mağazamız var ama 24 tane olabilir. Atina’da 6 tane mağazamız var. Yunanistan’ın diğer şehirlerinde de olabilir. Çocuk mobilyasında gidebileceğimiz bölgelerde dünyada potansiyel var. Şimdi ona çalışıyoruz. Bizim için artık yurtdışında büyüme hedefimiz var. Yurtiçinde belli bir şekilde kapasiteye ulaştık. Artık çok fazla mağaza açamayız. Bazı ülkelerde boşluk var ama örneğin Fransa, Almanya gibi ülkelerde kendi markaları var başka ülkelere de açılmışlar. Yurt dışında 160 mağaza var bir de başka mağazaların içinde de corner şeklinde olanlarla 225 yapıyor toplamda. Yurt içinde de 276 mağaza var”.

Yalın üretimden, dijitalleşmeye yolculuk

Mobilya sektöründe teknolojiyi en iyi kullananlardan biri olarak Çilek Mobilya’nın bu yolculuğunu Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek şöyle anlatıyor:

“Teknolojiyi geliştime süreçlerine tabii yalın üretimle başladık ama bu dijitalleşmeye doğru döndü… Tüm süreçlerimizi, toplantılarımızı dijitalleştirdik. Hibrit çalışma modellerine geçtik. Tüm ofislerimiz, fabrikalarımız online modele çok hızlı geçti. Dijital kartlar pek çok unsuru dönüştürmeye başladık. Burada bütün iş artık entegre olmaya gitti. Üretimdeki verimlilik tedarikçi entegre olmak dijital olarak mümkün oluyor. Bayilerle zaten bu alt yapıları kurmuştuk. Şimdi bunun için CRM’i koyduk. Bizim tüm ERP sistemlerimiz SAP’ye bağlı. Zamanında bunu kurmuştuk. CRM’i de ona bağladık. Sektörde bizim kadar geniş bir yelpazede bunları kullanan pek yok. Kullansalar da sadece birkaç modülü kullanıyorlar. İnsan kaynaklarından CRM’e kadar biz bütün modüllerini kullanıyoruz”.

Sektör olarak ihracatı öğreniyoruz

Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek sektörle ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor:

“Özellikle kiraların artışı ile sektörde kapanan mağazalar oldu. Biraz küçülme var.

Ama sürece baktığımızda son 15 yıldır Türk mobilya sektörü çok gelişti, hem para kazandı markasına, teknolojisine, üretimine yatırım yaptı tüm markalar. İhracat son 15 yıldır sürekli yükseliş içinde. İhracat sıralamasında dünyada ilk 9’dayız. Hedef ilk 6-7 arasına girmek. Öğreniyoruz sektör olarak ihracatı. Bence daha iyi olacak. Dalgalanmalar oluyor, hata yapan markalar oluyor. Ama sektörün genelinde gelişen bir ivme var. 1998 yılında bu konularda çalışmaya başladığımızda, dünya markası olma heyecanı vardı. O zaman Ali Taran ile çalışırken yurt dışına da gidiyorduk. Dünya markası yazalım dedik ama o zaman önce ülke markası, sonra bölge markası, sonra dünya markası olmak geliyordu. Ama Türkiye’den Beko gibi markalar, dünya markası diye yola çıkmıştı ve sonrasında dünya markası oldular. Türkiye’den daha fazla marka çıkacağını düşünüyorum. Tekstilde özellikle başladı pek çok şirketimiz bu konuda iyi adımlar attı”.

Belli konularda önce onlar yapsın bakalım diye alışkanlıklar da doğabiliyor. Tabii sektörlerde bu açıdan deneyim paylaşımı da önemli… Üstelik şimdi içinde yaşadığımız çağda ve tabii sektörler arası deneyim paylaşımı da 2006/2008 Modada başlamıştı bizde Mobilya’da ilk girenlerden olduk, yine 2015’de ilk Ar/Gem erkesi yine Mobilya’da ilk girendik… Çilek hep ilkleri yapan şirket oldu sektöründe… İlk Çilek neden giriyor diye hemen takip aldılar…

Turgulatiy ile giren Mobil’yadaki ilk firmalar başladı, buna girerek mobilya sektöründe dikkati çekmiştik. Orada sizi gelip check ediyorlar, eğer uygunsan kapsamına alıyor. Bir yolu haritası veriyorlar. Mobilya sektöründe pek çok firma bu desteklerden faydalanmak istedi ama çoğu geçemedi… Yurtdışında mağaza açma heyecanı vardı. Herkes yavaş yavaş geldi… Ciddi önemli destekler vardı Turguality kapsamında… Yataş, Doğtaş, Kelebek vs aldılar…

Üretimle ilgili 2008’de bizim yalın üretim yaklaşımımız başlamıştı Prof. DR Bülent Durmuş oğlu… O yıllarda otomotiv sektörün Tofaş ve otomotiv yan sanayinde şirketler, Toyata’nın yalın üretim felsefesini uygulamaya başlamıştı. Biz o günde başladı, oradan yalın ofislere kadar geçtik… O günden bugüne devam ediyoruz aslında.. Çilek’in fabriklarını sektörde hekese açtık, gelip ziyaret ediyorlar. Bizim fabrikaya davet edip mutfağına kadar gezdirdik. Herkesin esinlenmesi oluyor. Yalın sistemin iyiliğini görünce onla da almak istiyorlar. Daha sonra bu trend oldu.

Daha sonra Sabancı Üniversitesiyle birlikte beraber perakende yazılımlarını kendimiz yazdık. Mağazalarda satış otamasyon dediğimiz yazılımları, siparişler … Bayiler eğitildi fokus gruplarda ihtiyaçlar belirlendi… ÇilekSe diye dijital sistemi kurduk kendimiz patentlerini aldık. Programlarını satmaya kadar geldik. Hatta sektörün önde gelen pek çok marakı bizden bunu talep etti… Çünkü bizim bayimiz aynı zamanda diğer markaların da bayisi oluyordu çoğu zaman. Çilek’de bir sistem var sizde niye yok oluyordu sonunda… Herkes satın almak istedi… Niyetlendim aslında birara… Bilişim ekibimiz heyecanlandı çok talep gelmişti. Fakat hem kendi eksikliklerimiz vardı. Biz çok memnunduk ve bizi önemli bir yere getirdi.

Ama bizim teknolojiden geri kalmamız lazımdı. Bu işe konsantre olmaktansa bizim yapacağımız çok fazla iş vardı. Başkalarının markalarına odaklanacak zamanımız yoktu. Yine bizim ekibimiz bunu yapmak zorunda kalacaktı. Bizim kendi işimize ve gelişimimize konsantre olmamız gerekiyordu. Yoksa iş geriye gidecekti. Oysa gelişen teknolojilerle hem mevcudu iyileştirmem lazım, hem de yenilerini adapte etmem gerekiyordu.

İlk Ar-Ge merkezi teşvikleri çıktığında ilk önce tasarım çıkmıştı. Biz de tasarım ofisini kurduk. Ardından Ar-Ge merkezini kurmuş olduk. İkisini de ilk kuranlar olduk. Sektörümüzde hala düşünenler var. Burada büyük fırsat var almak için müracaat ettiğinizde sizi düşündürüyor pek çok ayrıntısı var ve ortaya bir taslak koymak gerekiyor. Mühendis kadrolarınız, hedefleriniz pek çok şeyi içine alıyor. Üniversitelerle projeler oluşturuluyor. Performanslar ölçülüyor. İster istemez öğreniyorsun, eksiklikleri tamamlıyorsun, üniversitelerle iş birliği konuları gündeme geliyor. Yoksa biz kendimiz Ar-Ge, Ürge, Tasarım ve bunların yönetimlerini karıştırıyoruz. Bunun desteklenmesi için Ar-Ge çalışınlarının biraraya gelmesi, bu nitelikte kadroların olması gibi pek çok isteniyor. Tasarım için de benzer yaklaşımlar var. Bu süreçler şirketeleri geliştiriyor.

Ardından marka konusu geldi, 1998 yılında bu konularda çalışmaya başladığımızda, dünya markası olma heyecanı vardı. O zaman Ali Taran ile çalışırken yurt dışına da gidiyorduk. Dünya markası yazalım dedik ama o zaman önce ülke markası, sonra bölge markası, sonra dünya markası olmak geliyordu. Ama Türkiye’den Beko gibi markalar, dünya markası diye yola çıkmıştı ve sonrasında dünya markası oldular. Türkiye’den daha fazla marka çıkacağını düşünüyorum. Başladı pek çok şirketimiz bu konuda iyi adımlar attı özellikle tekstilde…

Bunlerin hepsi bir şirket kültürünü yansıtıyor. Biz örneğin artı k işe alırken hem İngilizce bilecek hem de SAP bilecek şekilde bakıyoruz. Eğer bu teknoloji alt yapısını bilmeyenlerin şirkete uyum sağlaması zaman alıyor. Bizden gidenler tabii cazip oluyor.

BigData çok değerli ama gelen, topladan veriden işe yarar bilgiyi çıkarma işi çok kolay değil. Şimdi minidata diyorlar en temeldeki verilere. Biz bilgileri topluyoruz ve bunlar geriye dönük de kayıtlı. SAP’den bunları çekmek mümkün… Her departmanın bunu yapabilmesi lazım. Yeni yeni ekipler kurup bu noktaya gelmeye çalışıyoruz. Tüm departmanları bu yönde geliştiriyoruz. Bir de tabii sürekli takip edilmesi gereken önemli datalar için bir raporlama sistemimiz var. Biz her departmanın bu şekilde bakması gereken, onlar için önemli bilgileri önlerine getiriyoruz. Bunun için çok uğraşmaları gerekmiyor hazır olarak önlerine geliyor. 70-80 Tane yönetici bunları kullanıyor.

Dijitalleşme işin içine girdikten sonra şimdi Yapay Zeka işin içine girdi. Yapay Zeka uygulamalarını belli yönetici ve çalışanlarımıza yüklettik. Oradan başladık işe… Ne olup bittiğini orada görmemiz lazım. Çok derin ve çok geniş bir konu, herkesin alanı için önemli buluyoruz. Örneğin tasarımcıların kullandığı uygulamalar var. Neredeyse prototipi hazır tasarımlar yapabiliyorlar. Özellikle basit tasarımlarda çok etkili. Tasarımdan bütçeye, maliyet muhasebesinden fiyatlamaya pek çok konuda artık yapay zekâ çok etkili olabilir. Neredeyse pek çok işin yüzde 90’ını yapabiliriz. Ama insanı devre dışına çıkarmak hem onun melekeleri ve düşünme yetisi hem de sistemin işleyişi açısından çok olumlu olmayabilir. Burada nasıl yollar izlenecek gelişmeleri biraz yaşayıp göreceğiz. Yapay Zekayı yönlendirmek de bir zeka ve belli bir bilgi birikimi gerektiriyor. Ondan yararlanmak için nasıl isteyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. O kadar çok şey yapabiliyor ki…

Örneğin bir talep tahmin işlerimiz var. Bildiğiniz gibi, hangi ülke, bölge ve mağazamızda hangi üründen, hangi renkten kaçta ürün satılacak. Bütün veriler var geçmiş dönemde yeni ürünler, eski gürünler… Fiyatlandırma, zamlar hepsi data var. Kendimiz yapıyorduk bunu, arkadaşlarımıza yüzde 20 artı eksi yanılma payı veriyorduk. Yüzde 80 tuttursunlar yeter. Yapay Zekâ şu anda bunu yüzde 90 ve üzeri tutturuyor. Tasarım konusunda da sizin isteklerine hedef kitleye göre tasarımı çok kolay yapabiliyor.

Mobilyada aslında e-ticaret hiç zor değil. Ancak biz mağazalar ile yola çıktık. Mağazalar açmaya da devam ediyoruz. En yüksek ciro yapan mağazan kadar eğer satış yapıyorsan e-ticarette sen başarılısın sen deniyordu. Biz kısa sürede ulaştık. Sonradan e-ticaret üzerinden sadece satış yapan Vivense gibi platformlar da çıktı. Onların da şu ihtiyacı çıktı, insanların ellemesi, görmesi gerekiyordu. O yüzden show roomlar açtılar… 100-150 taneye ulaştı bunlar. Biz 300 tane mağazamız var. E-ticaret ek satış getirmiyor mevcut mağazalardan alıyor. Mağazadaki konsantrasyonumuzu ben kaybetmek istemedim. O yüzden çok büyütmedik zaten büyütsek de bir Vivense gibi zaten olamazdık. Ama bugün yeni bir çocuk markası kursam buna tamamen online’dan başlardım.

Biz çocuk mobilyası denince ilk akla gelen markayız. Dijital dünyaya girince çok genç markalar var. Yeni nesil pek çok marka var. Anneler Çilek mobilyayı çok iyi tanıyor. Tabii diğer markalar dijital cadde de daha çok ilgi çekebiliyor. Ama mağazaları çok iyi değil, üretim kalitesi çok iyi değil ama dijitalde çok çekici görünebiliyor. Mağazaya yolluyor mutlaka ama satışa dönüşmeyebiliyor.

Pek çok sektörde markalar alarak yurt dışında büyümek var. Bizim odaklandığımız Çilek markasını öncelikle olgunlaştırmak belki ondan sonra yeni markalar özellikle dünya için olabilir. Üretimde teknolojiyi artırmak, makineleri yenilemek, robotlar devreye giriyor. Bunları tekrar organize ediyoruz.

Maliyetleri düşürmek zorundayız ayrıca sanatkar bulunmuyor bu nedenle insan sayısını azaltmak ve bu işleri makinelerle yapmak gerekiyor.

Üretim modelleri de artık değişti her şeyi kendinizin yapması gerekmiyor. Bir organizasyonla başka şirketlere de işler vermeye başladık. Bezen o şirketler bizden daha iyi üretimler yapabiliyorlar. Tabii onları eğitiyoruz, belli standartları oluşturuyoruz. Bunu ilk LC Waikiki yapmıştı ve bizde o zaman sohbetlerimizde bunu konuşurduk. Biz de bu modeli kullanıyoruz. Sürekli denetimle biz de kontrol ediyoruz, onlar da kontrol ediyor. İşler büyüdükçe yeni yatırım yerine bu modelleri de kullanmaya başladık. Eskiden trendler çok yavaş değişirdi 10-20 senede bir değişirdi şimdi ise bakıyorsunuz, 3-4 hatta 2-3 senede bir değişiyor. Buna ayak uydurmak gerekiyor, artık her şeyi bu dönemde artık teknoloji geliştiriyor. Her şeye katkı veriyor. Ne yaparsan yap, işin özünde teknoloji var. Teknoloji senin işini kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, değiştiriyor. Ama teknolojinin kendisi de çok hızlı değişiyor. Ben teknolojiyi kullanarak halıyı, camı, mobilyayı geliştireyim ama dediğim gibi teknolojinin kendisi de çok hızlı değişiyor. O zaman nereye gideceğini görmekte zorlanabiliyorsunuz. Ar-Ge Harcamalarımızı 4’e ayıralım diye karar verdik ama bunun çoğunluğu insandan çok teknoloji yatırımları ve teknoloji Ar-Ge’sine ayırdık. Çünkü yeni geri dönüşüm malzemelerini kullanmamız lazım. Karbon ayak izinden dolayı ve ihracat yapacaksak, dışarıya açılacaksak ürünler oradaysa bu konu gündeme gelecek. Geri dönüşüm ürünleri, sürüdülebilir ürünler, atıkların değerlendirilmesi konusu var. Bu konular için Ar-Ge bütçemizi artırdık. Yeni dönem bizi bu noktaya doğru yönlendirdi. Bir rafta bile dönüşüm yapsanız çok önemli. Örneğin Tetrapak’ın kullanılmamız fabrika artıklarından levhalar oluşturduk, mobilyanın kasası ağaç ama raflar Tetrapak’tan yaptık. Çok hoş duruyor, hem hafif ve geri dönüşüm için bir faydası var. Bir kitaplık aldık ama onun için biraz daha az ağaç kesildi… Trend bu yönde ilerliyor. 3D Printing konusuna çalışıyoruz. Şimdilik daha küçük boyutta neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Kalıp ve deneme ürünleri için az adetler için kullanıyoruz. Biraz ufkumuzu açmak için de kullanıyoruz. Başka bir yerde görmektense kendimiz deneyimleyip kendi arkadaşlarımızın da bakış açısını genişletmeye çalışıyoruz.

