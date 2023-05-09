Hem İstanbul hem Anadolu’daki projeler için görüşmeler sürüyor

Türkiye, Avrupa’da yönettiği 200 alışveriş merkezi ile sektörün liderlerinden olan ECE Marketplaces için önemli ülkelerden biri… Şirketin 2000 yılında kurulan ülkemizdeki iştiraki ECE Türkiye, sektörün önemli oyuncularından. AVM geliştirilmesi ile ilgili mimari ve konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, AVM ve mülk yönetimi, finansal ve hukuki hizmetleri tek elden sunan ECE Türkiye’nin hali hazırda yönetim portföyünde, dokuzu faaliyet halinde, üçü de inşaat aşamasında 12 alışveriş merkezi bulunuyor. İsra Holding’in yatırımı olan ve Başakşehir’de birbirine komşu konumda bulunan V Metroway’in bu yılın ikinci yarısında; V Mall İstanbul’un 2024 yılında açılması planlanıyor. Ankara’daki karma projenin yatırımcısı ise Funda Grup. ECE Türkiye, inşaatı devam edenlerle birlikte yaklaşık 600 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 2 bin 500 kira kontratını yönetiyor.

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ile yeni projelerini, 2023 yılı beklentilerini konuşmak için buluştuk. Sektöre yeni yatırımların olup olmadığını soruyorum, şöyle yanıtlıyor:

“Portföyümüze uyan fırsatları değerlendireceğiz”

“Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremle birlikte yatırımcılar açısından belirsizlik süreci devam ediyor. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından en azından 5 yıl boyunca daha ön görülebilir bir döneme gireceğiz. Grubumuz, yurt dışında ofis, otel, konut ve lojistik sektörlerinde de faaliyet göstermektedir. Ekonomik iyileşme ve stabilitenin sağlanması ile Türkiye AVM harici ticari gayrimenkul yatırımları ve uluslararası perakende markaları için de çekici hale gelebilir.”

ECE Marketplaces, Alman Otto Ailesi’nin şirketi. Merkezin Türkiye’ye bakış açısını ve radarlarında yeni projeler olup olmadığını soruyorum, şunları söylüyor: “Almanlar her zaman Türkiye’ye inanıyor. Hem kendileri yatırım yapıyor hem de işletiyor. Biz fizibiliteye uymayan hiçbir işe yatırım yapmıyoruz. Portföyümüze uyan projeler radarımızda, fırsatları değerlendireceğiz. Hem İstanbul’da hem Anadolu’da projeler için görüşüyoruz. 2023 yılı içinde bu yönde bir açıklamamız olacak.”

Yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi girişi yüzde 17, cirolar yüzde 81 arttı

Semet Yolaç Canlıel, ECE Türkiye’nin yönetim portföyünde İstanbul’da Marmara Park, Aqua Florya, Palladium Ataşehir, Beylikdüzü Migros AVM, Eskişehir’de Espark, Afyonkarahisar’da Park Afyon, Bursa’da Sur Yapı Marka ile Antalya’da TerraCity ve Antalya Migros AVM’nin bulunduğunu anlatıyor. 2022 yılını iyi geçirdiklerini, depremin etkisiyle bir süre sıkıntı olsa da 2023’ün ilk çeyreğinde hem ziyaretçi girişlerinin hem ciroların arttığını vurguluyor ve şöyle devam ediyor:

“Mart ayı itibariyle ECE Türkiye portföyündeki AVM’lerin giriş sayıları pandemi dönemi rakamlarının üzerine çıktı. 2022 yılının ilk çeyreğine göre giriş sayılarımızda yüzde 17 artış oldu. 2022 cirolarında pandemi öncesi yani 2019 ile kıyasladığımızda nominal yüzde 223 artış söz konusu. Enflasyondan arındırılmış ciro artış oranı bir önceki yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 81 olarak gerçekleşti. Deprem sebebiyle cirolarda bir önceki aya göre yüzde 11 ve bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 kayıp yaşandı. Bu kaybın en net görüldüğü kategoriler moda, hizmet ve gastronomi oldu. 2022’deki yükseliş trendinin 2023 yılında da devam edeceğini ön görüyoruz. Deprem etkisi, seçim harcamaları ve vaatleri ile pandeminin tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin devam etmesi sebebiyle enflasyonun yüksek seviyede seyredeceğini düşünüyoruz. Net karlılıkta ise giderlerin optimizasyonu ile beraber enflasyonun üzerinde artış beklentisi var.”

“Çarşılarımızda yer yok, bekleme listesi var ve Türkiye’ye yeni markaların geleceğine inanıyorum”

Tüm gelirlerin TL’ye dönmesi ve kredilerin döviz cinsinden ödenmeye devam etmesinin sektördeki yatırımcıları zorlayan bir süreç olmaya devam ettiğine değinen Semet Yolaç Canlıel, her zaman tartışma konusu olan kiralarla ilgili şöyle konuşuyor: “Kiralara gelince… Yüksek kira yoktur, düşük ciro vardır diyoruz. Gerekli durumlarda yatırımcılar kira indirimleri de veriyor. Ciro gelişiminden ve kazancından memnun olmayan markaların, AVM’lerimizden çıkmak istemeleri halinde bir zorluk çıkartmıyoruz. Zaten çarşılarımızda hiç boş yer yok. Hatta yerler karaborsa diyebiliriz. Çoğunda bekleme listesi var.”

Semet Yolaç Canlıel, Türkiye’nin yabancı markalar için cazip olduğuna da dikkat çekiyor ve ekliyor: “Türkiye her zaman tercih edilecek ve çarşılarımızda yeni markalarımıza yer açmamız gerekecek. Çünkü çok markanın geleceğine inanıyorum.”