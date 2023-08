Hepsiburada 400 satıcı ve 4 bine yakın yöresel ve coğrafi işaret tescilli ürünü platformuna aldı

Hepsiburada, HepsiTürkiye’den projesini Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesindeki yöresel ve aynı zamanda coğrafi işaret tescilli ürünleri tüm Türkiye'de satışa sunmak ve dijitalleşmesini sağlamak amacıyla TOBB, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle hayata geçirdi.

Platformda Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 400 üzerinde satıcı ve 4 bine yakın yöresel ürün satışa sunuluyor.

Yerelden ulusala Türkiye'nin tüm illerinde ticaret odaları ve borsaların destekleriyle yerel üreticilere, KOBİ'lere, kadın kooperatiflerine ulaşarak program tanıtıp onların dijital ekonomi ile e-ticaretle tanışmalarını sağlayarak pazar imkânlarını genişletme amacını taşıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin e-ticaret hacmine destek oluyor.

HepsiTürkiye’den programının sağladığı faydalar:

Geçtiğimiz hafta bir basın buluşmasında Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır; Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş ve Unite Edalman Yaratıcı Stratejiler Başkanı Ercüment Şener’le bir araya geldik. Tanır ve Aktaş’ın verdiği bilgiye göre HepsiTürkiye’den 200‘den fazla ürün ile e-ticarette Türkiye’nin en geniş coğrafi işaretli amblemli ürünlerine sahip satış noktası konumunda.

Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaf, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün üretenler ‘HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’ndan faydalanabiliyor.

Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere dijital dönüşüm desteği veriyor. Programın sağladığı dijital reklam ve banner desteği sayesinde yerel üreticiler tüketicilerle daha kolay buluşabiliyor, banner desteğiyle ön sıralarda çıkmalarını sağlıyor.

Program katılımcılara şu desteği sunuyor:

- Yüzde 1 komisyon

- 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekim desteği

- Ücretsiz Hepsiburada İş Ortağım E-Ticaret Eğitim desteği

- HepsiAkademi ile haftada üç gün Hepsiburada panel eğitimi desteği

- Sponsorlu ürün ve marka reklamlarında kullanılacak 1.000 TL'lik HepsiAds dijital reklam bakiye desteği.

HepsiTürkiye’den panelinde bulunan yüzlerce video girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine sıfırdan e-ticaret eğitim imkanı veriyor. Platformda kadın kooperatiflerine geniş çaplı bir destek imkanı sağlanıyor;

- Süresiz %1 komisyon

- Ücretsiz kargo

- Her birine 500 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekim desteği (300.000 TL)

- Kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkânı

- HepsiAkademi ile haftada üç gün Hepsiburada panel eğitimi desteği

Rakamlarla HepsiTürkiye’den

- HepsiTürkiye’den yerel ekonomiye 50 milyonluk destek sağlıyor.

- Toplam ürün adedi içerisinde coğrafi işaretli ürünlerin oranı yüzde 4

- 50 milyonluk payın içindeki 4 milyon (yüzde 8), coğrafi işaretli ürünlerden geliyor.

- Toplam satıcı sayısı: 305

- Toplam ürün sayısı: 6.600

- 2023 Toplam satış: 50 milyon TL

- Coğrafi işaretli ürün toplam satış: 4 milyon (8%)

- Coğrafi işaretli ürün toplam adet: 6.400

- HepsiTürkiye’den kooperatif sayısı: 14

- Türkiye’de tescillenmiş toplam coğrafi işaretli ürün sayısı: 1.020

- Türkiye’de tescil bekleyen toplam coğrafi işaretli ürün sayısı: 534

Mercedes-Benz, 2025 yılına kadar Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ana sponsoru

Mercedes-Benz, 27 yıldır spora ve sporculara, farklı branşlarda milli takımlar seviyesinde destek veriyor. “Yıldızlar Oyunu Değiştirir” sloganıyla yola çıktığı bu birliktelikte Mercedes-Benz, 3 yıl süreyle Türkiye’yi dünyada temsil eden Voleybol Milli Takımlarının yeni başarılarına, Ana Sponsor olarak destek vermeye devam edecek.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı She’s Mercedes ile buluştu

2015’ten bu yana, 70’ten fazla ülkede aktif olan, farklı yaş ve meslek gruplarından başarılı ve vizyoner kadınları bir araya getiren She’s Mercedes platformu, geçtiğimiz günlerde 2023 Milletler Ligi’ni şampiyon olarak bitiren ve dünya sıralamasında bir numaraya çıkan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın oyuncularıyla buluştu.

Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Milli Takım’ın başarılı oyuncuları Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Melissa Vargas ile kadın milli takım menajeri Pelin Çelik katıldı. Sporcuların, elde ettikleri başarıya giden yolda üstesinden geldikleri zorlukları, ilham kaynaklarını ve bundan sonraki hedeflerini anlattıkları söyleşide; vazgeçmemenin önemi ve bir takım olmanın başarıya katkısı gibi konular öne çıktı.

Ezgi Yıldız Kefeli: “Marka kimliğimizi tanımlayan değerler, Filenin Sultanları’nın başarısıyla çok örtüşüyor”

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, She’s Mercedes’in hedefleri olan kadınlarla hayallerini gerçeğe dönüştürmüş başarılı kadınları bir araya getirdiğini belirtti. 70’ten fazla ülkeden kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesinin ana amaç olduğunu söyleyen Ezgi Yıldız Kefeli, “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımızın başarılı oyuncuları gibi rol model olan kadınlardan ilham alıyoruz. Amacımız kadınların birbirlerine ilham olarak güçlendikleri bir platform yaratmak” yorumunu yaptı.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın hedefi, zirvede kalıcı olmak

Etkinlikte Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları da kendi ilham verici hikâyelerini paylaştılar. Başarıya ulaşma yolunda en zor anlarda bile üzerindeki formanın sorumluluğunu hatırlayarak ortaya performans koyduklarını belirten Cansu Özbay, “Size ilham veren kim?” sorusuna, “Dedem en büyük ilham kaynağım” yanıtını verdi.

Voleybolda Türkiye’nin bir numara olması ile üzerlerindeki sorumluluğun daha da arttığını vurgulayan İlkin Aydın “Kısa sürede birçok ameliyat olarak spordan uzak kalmama rağmen pes etmeyerek voleybola devam ettim. Umutsuzluğa düştüğüm anlarda bile bu dönemi geride bırakarak voleybola döneceğimi biliyordum” diyerek kendilerine hedef koyan kadınların bu konuda çalışmaya devam etmelerini ve hiçbir zorluğun onları yıldırmaması gerektiğini söyledi.

Gizem Örge, sabırlı olarak sıkı bir şekilde çalışmanın hedefe ulaşmada büyük önem taşıdığını belirterek; kız çocuklarının hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayça Aykaç ise; babasının kendisini antrenmanlara götürdüğünü, en zor anlarında bile yanında olduğunu söyleyerek, “Onun sayesinde voleybolda ilerleme şansına sahip oldum. Çünkü o hiç vazgeçmeden hep beni destekledi” dedi.

Milletler Ligi’nin en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile dünyanın bir numarası olmanın kendisini çok mutlu ettiğini, Türkiye’ye gelmeden geçirdiği operasyondan sonra çok zorlandığını ama özellikle dedesinin onu desteklemesi sayesinde tüm zorlukların üstesinden geldiğini anlattı.

Milli takım menajeri Pelin Çelik, milli takımda yer alan her voleybolcunun kendi takımlarının en iyileri olduğunu belirttikten sonra hepsinin büyük bir tutkuyla bu spora ve Türkiye’ye bağlı olmalarının başarılarının ardındaki en önemli güç olduğunu söyledi. “Gücümüzü bizi her zaman ve her şartta destekleyen Türk halkından alıyoruz. Ülkemiz için mücadele ettiğimizi biliyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelmek için çok çalıştık ve zirvenin tadını aldık. Burada kalmak için daha çok çalışacağız” dedi. She’s Mercedes platformunun ve bu platformda yer alan kadınların da kendilerine ilham verdiğini belirten Pelin Çelik, en büyük hayalinin kızının da kendisinden ilham alması olduğunu dile getirdi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İle Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi Hatay’da Ortak Hizmet Birimi Açtı

50 yılı aşkın süredir Cerebral Palsy’li bireylere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, mart ayından bu yana Hatay – Antakya’daki engelli çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici barınma merkezlerine konumlandırdığı 3 hizmet birimi ve kırsal bölgelerdeki aileleri ziyaret ettiği Mobil Hizmet Aracı ile özel eğitim, fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık desteği sağlıyor.

Bölgedeki çalışmalarına ilk günkü hassasiyeti ile devam eden Vakıf, son olarak Hatay’da uzuvlarını kaybeden çocukların protez ihtiyacının karşılanması ve tüm rehabilitasyon süreçlerinin yerinde yürütülmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) ile bir protokol imzaladı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu II. Başkanı & İcra Kurulu Başkanı İsmail Gürleyik’in katılımı ile 2 Ağustos’ta açılışı yapılan Ortak Hizmet Birimi’nde Çocuk İyilik Merkezi Bilim Kurulu tarafından belirlenen ampute çocuklara; protez, ortez ihtiyacının karşılandığı, fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık desteğinin verildiği bütünleşik bir hizmet sunuluyor.

6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkisi altına alan büyük deprem felaketinin tüm toplumu etkilediği gibi, çocukları da derinden yaraladığını hatırlatan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel; “Maalesef kaybettiğimiz, annesiz ve/veya babasız kalan, göçük altında kaldığı için ya da tedavi sürecinde tedavinin bir parçası olarak uzuv/uzuvlarını kaybeden çocuklarımız oldu. Acımız sonsuz ve derin; bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, kalanlara sabır diliyorum” dedi.

Depremde uzuv/uzuvlarını kaybeden çocukların ihtiyaç duydukları rehabilitasyon hizmetini sağlayabilmek, ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini imkan yaratmak amacıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü önderliğinde, Türk Pediatri Kurumu ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği katılımıyla, ulusal ve uluslararası bağışçılar ile birlikte Çocuk İyilik Merkezi’ni kurduklarını bildiren Prof. Dr. Tuncel;

“Çocuk İyilik Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde afet ve felaketlerden etkilenmiş 21 yaşından gün almamış çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonları yurdun neresinde olurlarsa olsunlar ücretsiz olarak karşılanıyor. Bu çok kıymetli hizmetin yanı sıra, merkezimiz Türkiye’nin afet rehabilitasyonları ve çocukların farklı afetlere hazırlanması konularında çok önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çocuklarımıza eğitimleri için ayrıca burs destekleri de vermeye başladık.

ÇOİM’e bugüne kadar ampute olan 111 çocuk bilgisi geldi. Bu çocuklarımızın 23'ünün medikal olarak takibi devam ediyor; 18'ine ortez ve 22'sine de protez uygulaması yapıldı. Ayrıca 48 çocuğumuzun protezleri yapım aşamasında. Merkezimiz şu anda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi poliklinik alanında hizmet veriyor. Yapımı ve donanımı Fiba Holding tarafından üstlenilen prefabrik binasını Ekim ayında, projesi hazır olan çok geniş kapsamlı kalıcı binayı da 2024 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz.

Depremden dolayı uzuv kaybı yaşayan ve cocukprotez.org web sitesi üzerinden merkeze başvuru yapan depremzedelerin Çocuk İyilik Merkezi’nin her türlü imkânından yararlanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz; onların umudu olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda, çocuklara ve tabii ki ailelerine daha fazla umut olabilmek için, iş birliklerimizi artırmak adına kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iş birliklerinden biri olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Hatay - Antakya’da Ortak Hizmet Birimi’mizi kurmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Bu birimde, Çocuk İyilik Merkezi Bilim Kurulu tarafından belirlenen ampute çocuklara; protez, ortez ihtiyacının karşılandığı, fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık desteğinin verildiği bütünleşik bir hizmet sunulacak olması da ayrıca bölge için çok önemli.

Bu vesileyle Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi’ni destekleyen tüm hayırseverlere çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr.h.c. Dilek Sabancı’nın önderliğinde, deprem bölgesinde uzun vadede sürdürülebilir ve çok yönlü projeler hayata geçirerek Hatay - Antakya’daki engelli çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu II. Başkanı & İcra Kurulu Başkanı İsmail Gürleyik “30 Mart’tan itibaren Antakya’da engelli çocuklar için Geçici Barınma Merkezleri’ndeki hizmet birimlerimizde ve mobil aracımızla engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bölgede uzuvlarını kaybeden bireylerin bulundukları şehirlerin dışına çıkmalarına gerek kalmadan proteze ulaşmalarını ve tek noktadan hizmet almalarını sağlamak gerekiyordu. Bu amaçla Hayırsever iş insanı Osman Ovalı’nın Vakfımıza Antakya - İskenderun Karayolu üzerinde tahsis ettiği alanda, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi ile yaptığımız iş birliği akabinde Ortak Hizmet Birimi’mizi kurduk. Hizmet ağlarımızı güçlendirerek engelli bireylere kapsamlı bir hizmet sunacağımız bu projenin içinde olmaktan çok mutluyuz. dYeni hizmet birimimizdeki çalışmalarımıza Çocuk İyilik Merkezi tarafından ihtiyacı karşılanan 34 çocuğun takibi ile başladık.

Ortez, protez ihtiyacı olan tüm çocuklar ve aileleri 0546 961 38 10 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilir, bölgedeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerimizden veya mobil hizmet aracımızdan hizmet alabilir ve tedavi sürecinden faydalanabilir. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ortopedi konsültasyonları ile ameliyat olması gereken engelli çocukların ameliyat süreçlerinin başarı ile tamamlanması için destek oluyor, elimizdeki tüm imkânları çocukların yüzleri gülsün diye kullanıyoruz” dedi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı hakkında;

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için faaliyetlerde bulunuyor. “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” ve “İzinsiz Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluş” statüsü kapsamında kamu yararına çalışan bir kuruluş olan Vakıf, İstanbul Ataşehir’de 35 dönümlük alan üzerine kurulan kampüste; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunuyor. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren ve 50. yılını dolduran Vakıf, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu.

www.tscv.org.tr

Çocuk İyilik Merkezi hakkında;

Çocuk İyilik Merkezi; sosyal, psikolojik ve fiziksel rehabilitasyon fırsatlarının altyapısını oluşturarak, ampüte çocukları toplumun sağlıklı ve işlevsel üyesi haline getirmeyi amaçlıyor. Bu girişim, ampüte çocukların yaşa uygun ortopedik yardım almalarını sağlarken (protez, ortez, fizik tedavi, tekerlekli sandalye, baston vb.) psikolojik destekli uzun vade eğitimlerini de garantiliyor. Bu amaçla Türk Pediatri Kurumu, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ve T.C. Çukurova Üniversitesi önderliğinde, başlatılan yardım projesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kendi doktorları vasıtasıyla ulaşılması hedefleniyor.