Hisse ve tahvil iki farklı dünyayı fiyatlıyor

ABD piyasaları büyümenin güçlü olduğu, enflasyonun gerilemeye devam ettiği bir konjonktürü fiyatlıyor. Hisse senetleri bu güzel dünyayı kutlarken, tahvil piyasası şüphe ile yaklaşıyor.

S&P muhteşem 7 önderliğinde 5.000 seviyesi geçerek yeni bir zirve ile yoluna devam ediyor. Teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan karı ve Fed’in mayıs ayında faiz indireceği beklentisi piyasalardaki iyimserliğin arkasındaki temel gerekçeler.

Enflasyonun gerileyeceği hikayesini tahvil piyasası satın almıyor. 10 yıllık ve 30 yıllık ABD tahvillerinin sene başından beri değer kaybı sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 7.

Söz konusu kaybı Fed’in faiz indirme beklentilerinin ötelenmesinden çok, verim eğrisinin orta-uzun ucunda aşırı pozisyonlanma ve ABD hazinesinin borçlanma ihtiyacındaki artış ile açıklayabiliyoruz.

Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız pozitif fiyatlama devam ediyor. Yeni ekonomi yönetimine duyulan güven ile ülke risk primi düşerken hisse senedi ve tahvil değer kazanıyor.

Merkez Bankası Başkanının değişmesi güvenin bozulmasına neden olmadı. Çiçeği burnunda başkan Fatih Karahan Enflasyon Raporu toplantısında ilk sınavını başarı ile verdi. Piyasaların öngördüğü enflasyon ve faiz patikasında önemli bir farklılık olmadı.

"Bu hafta dünyada gözler ABD ISM hizmet ve çekirdek enflasyon verisinde olacak ISM hizmet verisinin ekonomideki güçlü seyri teyit etmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda sınırlı yukarı yönlü bir eğilim öngörülüyor."

Borsa İstanbul 9.000 seviyesinin üzerinde yeni zirve ile yoluna devam ediyor. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 15 dolar bazlı getiri ile gelişmekte olan piyasaları (-%3) açık ara yeniyor. Banka dışı büyük şirketlerin öncülüğündeki yükselişte beyaz eşya, gıda perakendesi, havacılık, holding hisseleri öncü konumda. Banka ve sigortalar yükselişin son evresine katılmadı.

Bu hafta dünyada gözler ABD ISM hizmet ve çekirdek enflasyon verisinde olacak ISM hizmet verisinin ekonomideki güçlü seyri teyit etmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda sınırlı yukarı yönlü bir eğilim öngörülüyor. Enflasyonda öngörülenden daha sert bir yükseliş olursa ABD tahvil piyasasında satış devam edebilir. ABD hisseleri enflasyondan çok büyüme cephesine odaklanır.

"Borsa İstanbul’un bir parça hız keserek de olsa yükselişine devam etmesini bekliyoruz. Açıklanan şirket karları, uzmanların raporları ve sınırlı da olsa yabancı yatırımcı girişi Borsa İstanbul’da yükselişi destekliyor."

Yurtiçinde haftaya ödemeler dengesi, bütçe rakamları ve piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Geriden gelse ödemeler dengesi, bütçe rakamları ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve kamu dengesinin ne kadar bozulduğunu göstermesi açısından önemli. Piyasa anketi ocak ayı verisi sonrası enflasyon ve kur beklentilerinin ne kadar bozulduğunu göstermesi açısından önemli bir veri.

Borsa İstanbul’un bir parça hız keserek de olsa yükselişine devam etmesini bekliyoruz. Açıklanan şirket karları, uzmanların raporları ve sınırlı da olsa yabancı yatırımcı girişi Borsa İstanbul’da yükselişi destekliyor.

Enflasyon Raporu sonrası yapılan açıklamalar Türk lirası varlıklar için pozitif görüşümüzü destekliyor. Faiz indiriminin yılın son çeyreğinde yapıldığı baz senaryomuz dövizden Türk lirasına geçilmesini destekliyor.

Şubat ayında ilave faiz artışı beklemediğimiz baz senaryomuzda kısa-orta vadeli tahvilleri önermeye devam ediyoruz. Merkezi bütçe - nakit bütçe arasındaki fark nedeniyle kamunun borçlanma ihtiyacındaki artışı devlet iç borçlanma senedi almak için fırsat olarak görüyoruz.