İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’na 4 kategoride 316 başvuru

Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı 2024’te sekizinci yılını doldurdu. Kale Grubu’nun kurucusu Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’un, değerlerini yaşatmayı ve sosyal girişimcilik ekosistemini destekleyerek yaratılan etkiyi büyütmeyi amaçlayan programa bu yıl rekor bir katılımla 4 kategoride toplam 316 proje başvurdu.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Seçici Kurulu’nda; Founder One Genel Müdürü Ali Şahin, Nivogo Kurucu Ortak ve CEO’su Arnas Akbaş, İş Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı ve 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu, Alethina Etki Girişimcilik Kurucusu Can Atacık, Dünya Ekonomik Forumu /Schwab Vakfı-Küresel Sosyal Girişimcilik İttifakı Başkanı Daniel Nowack, Etkiyap Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge yer aldı.

Impact Hub Istanbul’un desteğiyle düzenlenen değerlendirme sonucunda Seçici Kurul, Erken Aşama kategorisinde HARCY, İleri Aşama Kategorisinde BLUEIT, İş birliği kategorisinde MORITOYS, Gençlik kategorisinde ise OVERCAMP ödüle değer buldu.

Kadın girişimciler ön planda

2024 yılı başvurularının yüzde 61’i kadınlardan geldi. Finale kalan girişimler arasında kadın girişimci oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Başvuruların coğrafi dağılımı açısından da ilerleme kaydedildi. 316 başvurun 165 tanesi İstanbul dışından geldi. Başvuran sosyal girişimlerin yüzde 30’u TÜBİTAK’tan destek alan projelerdi. Bu rakam etki girişimlerinin, Ar-Ge desteklerinden faydalandıklarını da ortaya koydu.

Kale Grubu’nun sosyal girişimcilik ekosistemini yeni girişimcilerle beslemek amacıyla üç yıl önce Boğaziçi Üniversitesinin iş birliğiyle hayata geçirdiği Dünyasına İyi Bakanlar Akademisinde (DİBA) eğitim alan genç bir sosyal girişimci de finale kalma başarısı gösterdi.

Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda;

- Erken Aşama kategorisinde polyester atığını polyester yününe dönüştürerek atık sorununun önüne geçmeyi amaçlayan HARCY;

- İleri Aşama kategorisinde sunduğu akıllı su yönetim platformu ile sanayi tesislerinde su israfını azaltmayı hedefleyen BLUEIT;

- İşbirliği kategorisinde okul öncesi için cinsiyet ayrımı gözetmeyen, yaratıcılığı destekleyen eğitici ve eğlenceli oyuncaklar tasarlayan ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle otizmli çocukları da faydalanıcı skalasına alan MORITOYS;

- Gençlik kategorisinde ise engelli bireylerin yazılım ve tasarım başta olmak üzere teknik beceri setlerini artırmayı, böylece onları iş piyasalarına entegre etmeyi hedefleyen OVERCAMP ödüle değer bulundu.

Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisinde kazananların her birine 250 bin TL, Gençlik Kategorisi kazananına ise 50 bin TL ödül verildi. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını elde etti.

Sosyal girişimlerin markalarla ortak çalışması değer yaratıyor

Dünyada 10 milyon civarında sosyal girişim olduğunu ve bu işletmelerin dünya çapında 200 milyon işi desteklediğini belirten Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, sosyal girişimciliğin Türkiye’de de yükseldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu ilerlemede, 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programının büyük katkısı var. Sosyal girişimciler dünyada her yıl 2 trilyon dolarlık iş kapasitesi oluşturuyor. Önemli ve gelecek vadeden bir iş potansiyeli. Kale Grubu olarak bu potansiyeli gördük. Sosyal girişimlerin toplum ve çevre sorunlarına çözüm bulma fırsatına sahip olduğuna inandık. Ekosistemi destekliyor, büyütüyor ve sosyal girişimcilerle birlikte gelişiyoruz. Sosyal girişimlerin markalarımızla ortak çalışma fikri heyecan verici… Bu potansiyeli mutlaka değerlendireceğiz. Bu yılın başından itibaren holding fonksiyonlarımızı da etki yatırımlarına odaklanacak şekilde yeniden yapılandırmaya başladık, dezavantajlı grupları güçlendirme ve yarattığımız sosyal etkiyi artırma yolculuğumuza devam ediyoruz”

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı Rana Birden de şunları söyledi: “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile sekiz yıl önce yola çıkarken, sosyal girişimcileri destekleyip kamuoyu önüne çıkmalarını sağlayacağımız, varlığıyla da sosyal etki bırakabilecek bir programı hayata geçirmeyi amaçlamıştık. Bu etkinin, dünyaya iyi bakmak için en iyi yol olduğuna inandık. Öncelikli hedeflerimizden biri, iş dünyasının bakış açısında bir fark yaratabilmekti. Bu yolla sorumlu ve etki odaklı liderliğin meydana getirebileceği değişime dikkat çekmeyi hedefledik. 8 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede bu hedefler yolunda önemli mesafe aldık. Özel sektörün dikkatini sosyal girişimcilik kavramına çekmeyi ve benimsemelerini başardık, iş alanları ile entegre etme yolunda adım atmalarını sağladık.”

Impact Hub Istanbul’un kurucu ortağı Ayşe Sabuncu da “Ekosistemin gelişmesine destek verme amacıyla başlatılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında, daima ihtiyaç odaklı bir perspektif izleyen Kale Grubu’nun bu yıldan itibaren etki yatırımı konusuna da odaklanmasından dolayı heyecan duyuyoruz” dedi.

Kazanan Projeler

- HARCY \ Erken Aşama Kategorisi

Harcy, polyester atığını polyester yününe dönüştürerek atık sorununun önüne geçiyor; polyester yünü aracılığıyla düşük karbon emisyonlu, sağlıklı ve dayanıklı yalıtım malzemeleri üretiyor. Polyester atığının yalıtım malzemesi olarak kullanmasıyla döngüsel ekonomi için değer yarattığı kadar; yalıtım malzemesi üreticileri için bütçe dostu, son kullanıcı içinse sağlıklı bir alternatif sunuyor. Harcy, bugüne değin 1,4 ton tekstil atığını ekonomiye geri kazandırarak karbon emisyonunun ciddi düzeyde azalmasına katkı sağladı. www.harcy.com.tr

- BLUEIT \ İleri Aşama Kategorisi

Süresel su krizi sorununa odaklanan Blueit, sanayi sektörünün su kaynaklarının en büyük tüketicilerinden biri olduğundan hareketle endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda su yönetimini gerçek zamanlı olarak izliyor ve optimize ediyor. Etkin bir su yönetimi sağlamak için ölçüm ve analiz, raporlama, geleceğe yönelik tahminleme, planlama ve verimsiz noktaların iyileştirilmesi şeklinde beş adımlık kapsamlı bir süreç uyguluyor. www.blueitfuture.com

- MORITOYS \ İşbirliği Kategorisi

Moritoys okul öncesi için cinsiyet ayrımı gözetmeyen, yaratıcılığı destekleyen eğitici ve eğlenceli oyuncaklar tasarlıyor. Eğitici, kapsayıcı ve erişilebilir oyunlar misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Moritoys'un piyasada 35'i aşkın ürünü bulunuyor. Oyun portföyünü otizm spektrumunda yer alan çocukları da kapsayacak şekilde geliştiren MORITOYS,Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle otizmli çocukları da faydalanıcı skalasına aldı. www.moritoys.com

- OVERCAMP \ Gençlik Kategorisi

Overcamp, tamamen çevrimiçi düzenlenen, ücretsiz ve erişilebilirliği artırılmış Bootcamp’ler ile engelli bireylerin yazılım ve tasarım başta olmak üzere teknik beceri setlerini artırmayı; böylece ilgili bireyleri iş piyasalarına entegre etmeyi hedefliyor. Kurumlar ile engelli bireyleri eşleştiren, yapay zekâ ile güçlendirilmiş bir altyapıyla eğitime tabi engelli bireylere iş bulmayı; kurumlar için de katma değer yaratmayı misyon ediniyor.

Bayburt’ta kadınların istihdam ve eğitim mücadelesi için ilk temeli kadınlar attı

Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Bayburt ilinde yaşayan kadınların, üreterek ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama etkin bir biçimde katılımını sağlamayı ve kadın istihdamını desteklemeyi amaçlayan Kadın Eğitim Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’yla birlikte gönüllü bağışçıların nakdi ve ayni yardımlarının yanı sıra Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın destekleriyle temeli atılan projenin, 100 milyon TL’lik yatırımla 2025 yılında tamamlanması bekleniyor. Kadın Eğitim Merkezi, Çoruh Nehri'nin kıyısında, arkasına Bayburt Kalesi'ni alan bir konumda, Türkiye'de toplumsal ve kültürel pek çok farklı alanda üretimde bulunan, yaptıklarıyla ilham veren yaratıcı gönüllülerinin fikirleri, iş birliği ve desteğiyle inşa ediliyor.

Daha önce Hüsame Köklü tarafından bağışlanan 800 metrekare arazi, Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla bu günkü yeri olan 8 bin metrekarelik alana taşındı. 8 dönüm arazi üstünde 2 bin 550 metrekarelik alana inşa edilecek merkezde, ilk etapta 100 devamında ise yaklaşık 1000 kadına eğitim verilerek istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. Merkezde 7 atölye, 1 çok amaçlı salon, satış merkezi, kütüphane, kreş, kafeterya ve misafirhane gibi alanlar bulunacak. Yöre kadınlarının buradaki atölyelerde üreteceği yerel ürünlerin dünyaya pazarlanması imkânı sağlanacak.

“Kadın eliyle kadına değer katmaya çalışan, kadınlara emanet bir proje”

Törende konuşan Prof. Dr. Hüsamettin Koçan şu yorumu yaptı: “Bugün hep bir birlikte kadınların mücadelesinin ve umut ışığının Çoruh Nehri’nin kıyısından yükselişine tanıklık ediyoruz. İnanıyoruz ki bu proje Bayburt’un sınırlarını aşarak, Anadolu’nun diğer bölgelerinde de benzer projeler hayata geçirilmesi için ilham verici olacak.

Kadın kültürün taşıyıcısı ve sahip çıkanı. Bugün kadim kültürden ne kaldıysa daha çok kadınlar onu korumuşlardır. Şahsen ben de bu projeyi bu nedenle kadınlara emanet ettim. Kadınların başardığı bir proje olacak. Bu projedeki tüm girişim kurulumuz kadınlardan oluşuyor. Kadınının hak ettiği toplumsal ve ekonomik gücü geri kazandıracak bu projeye inananların, gönül verenlerin desteğiyle ilk adımı atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz.”

Bu vesileyle tüm destekçilerimize teşekkür etmek ve bir kez daha kadının hak ettiği toplumsal ve ekonomik gücü geri kazandıracak bu projenin hayata geçirilmesi için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Bayburt’ta atılacak doğru bir adımla Anadolu kadınını güçlendirmeyi amaçlayan bu önemli girişim ile; devletten STK’lara, özel sektörden bireysel destekçilere kadar tüm herkesi, iş birliğine, beraber düşünmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz” diye konuştu.