İhracat yapacak kuruluşların dikkat etmesi gereken 10 temel nokta

Dünyanın en köklü lojistik çözümleri şirketi UPS bu yıl 117. yaşını kutluyor. Türkiye'de 1988'den beri faaliyet gösteren UPS’in, 2 bin 900’den fazla çalışanı, 9 paket işleme merkezi, İstanbul, Ankara, Afyon, İzmir’de ana aktarma merkezleri ve IGA’da ithalat ve ihracat operasyonlarını gerçekleştirdiği bir “gateway”i (dağıtım ağı) bulunuyor.

200'den fazla ülkede hizmet veren UPS, dünya genelinde 500.000'den fazla çalışana, 506 uçaklık bir filoya, 1.000'den fazla tesise ve 135 bin araçlık bir teslimat filosuna sahip. Günde 24 milyonun üzerinde paket teslimatı yapan kuruluş 2023 yılı için 78 milyar dolarlık gelir açıkladı.

UPS Türkiye, hem hızlı büyüme grafiğiyle hem de dünyaya yönetici ihracat etme başarısıyla öne çıkan bir kuruluş. Örneğin, üç tepe yönetim poziyonunda Türk yöneticiler yer alıyor. Tolga Biga- UPS Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Direktörü; Burak Kılıç- UPS Almanya, Avusturya ve İsviçre Direktörü; Ufku Akaltan- President, West EMEAI olarak görev yapıyor.

UPS Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Tolga Biga’yla UPS’in süreç ve marka yönetimleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Tolga Biga, ayrıca kuruluşların ihracat faaliyetlerinde yardımcı olacak bir tavsiye listesi paylaştı.

UPS Türkiye’deki sektörlere hangi hizmetleri sunuyor?

Sağlık sektörüyle başlayalım. UPS, önde gelen ilaç firmalarının aşı ve diğer sağlık ürünlerinin küresel lojistiğinde önemli bir rol oynamakta. Özellikle COVID-19 aşılarının dağıtımında kritik bir görev üstlendik.

Gıda alanında Anadolu’nun geleneksel gıda üreticilerine, uygun paketleme desteğine kadar sunuyor ve ürünlerinin yurt dışına ihracatına öncülük ediyoruz.

Teknoloji markalarının yurtdışına ve Türkiye içindeki teslimatlarında lojistik çözümleri sağlayarak, ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz.

Türkiye’deki faaliyetleriniz nasıl ilerliyor?

Türkiye’deki faaliyetlerimiz geçtiğimiz yıl önemli bir artış gösterdi. UPS Türkiye olarak, İhracatımızın %18’ini Anadolu’dan gerçekleştiriyoruz ve bu bölgelerdeki KOBİ’lerin global pazarlara açılmasına katkıda bulunuyoruz. Türk KOBİ'leri, ihracatçıları ve yerel girişimcileri için ihracatı daha erişilebilir hale getirecek bir ortam yaratıyor ve şirketlerin küresel olma ihtiyaçlarına uygun özel lojistik hizmetleri sunuyoruz.

İhracatçılara destekten söz ettiniz, hangi destekleri sağlıyorsunuz?

UPS Türkiye 117 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip. Export Akademi ve Kadın İhracatçı Programı gibi girişimler aracılığıyla ihracatçıları ve ihracatçı adaylarını aktif olarak destekliyoruz. 2019 yılında başlatılan Kadın İhracatçı Programı, işlerini küresel ekonomiye taşımaya odaklanan web seminerleri aracılığıyla Türkiye'de 15.000'den fazla (ve dünya genelinde 31.000) kadına değerli rehberlik sağladı. Bu program 2021 yılında AMCHAM tarafından “Türkiye'deki En İyi DEI Girişimi” olarak ödüllendirildi. Ayrıca yine 2019 yılında başlatılan Export Akademi Programıyla geniş gruplara ulaştık.

Export Akademi Programı çerçevesinde neler yapıldı?

2019 yılında başlatılan Export Akademi Programı çerçevesinde, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te 9 yüz yüze ve 25 çevrimiçi eğitim oturumu düzenledik. Türkiye'deki 6.500'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) ihracat uygulamaları konusunda eğitim verdik.

Bu eğitimlerde, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış firmalar ve kuruluşlar ile ortaklıklar sağlandı. AMZ E-Ticaret, Halkbank Girişimci Bankacılık, Ticimax, Dijital Pazarlama Okulu ile ortaklık yaptık. Bu iş birlikleri, KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini artırmalarına önemli katkılar sundu.

İhracat yapacak kuruluşlara neler tavsiye edersiniz?

10 adımdan oluşan bir tavsiye listesi sıralayabilirim:

Hedef pazarınızı tanıyın

Uluslararası pazarlar hakkında bilgi sahibi olun. Hedef pazarınızdaki müşteri ihtiyaçlarını, yerel düzenlemeleri ve kültürel farklılıkları anlamaya çalışın. Böylece ürünlerinizi daha etkili bir şekilde konumlandırabilir ve pazarlama stratejinizi oluşturabilirsiniz.

Çağrı alım hizmeti ile süreci başlatın

Biz ihracatçılara kolayca çağrı alım talebi imkânı sunarak kapıdan teslim alma ile süreci hızlandırır ve verimliliği artırabiliriz. Bu hizmetle, gönderim sürecinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde başlatabilirsiniz.

Ürün ve hizmetlerinizi tanımlayın

İhraç edeceğiniz ürünlerinizi net bir şekilde tanımlayın. Özellikle hassas ürünler için özel olarak tasarlanmış ambalaj hizmetleri ve etiketleme çözümleri sunarak ürünlerinizin güvenliğini artırın ve ürünlerinizin mükemmel koşullarda teslim edilmesini sağlayın.

Gerekli izin ve belgeleri hazırlayın

Gümrük uzmanlarımızla birlikte çalışarak, gerekli izinleri ve belgeleri hazırlayın. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) süreçlerini kullanarak gümrük işlemlerinizi dijitalleştirin, bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

Gümrük süreçlerini hızlandırın

Dijital çözümler ile gümrük süreçlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetin.

Uygun lojistik çözümünü seçin

Hava, karayolu ve deniz taşımacılığı gibi farklı lojistik seçeneklerinden yararlanarak ihtiyacınıza en uygun çözümü seçin.

Paketleme ve etiketleme standartlarına uyun

Ürünlerinizi uluslararası standartlara uygun bir şekilde paketleyin ve etiketleyin. Özellikle sıcaklık kontrollü taşıma ve tehlikeli maddeler için özel paketleme çözümleri kullanarak ürünlerinizi güvenle taşıyın.

Fiyatlandırma ve teslimat stratejinizi oluşturun

Rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi belirleyin. Ek ücret talep edilmeyen Cumartesi teslimatları ve Access Point teslimatları gibi çeşitli teslimat seçenekleri sunarak maliyetlerinizi optimize edin, UPS’in fiyatlandırma araçları ile bütçenizi yönetin.

Pazarlama ve dağıtım kanallarını belirleyin Satış sonrası destek sağlayın

İade süreçleri ve dijital çözümleri ile müşterilerinize satış sonrası destek sunarak memnuniyetlerini artırın.

İhracatta başarılı olan yerel kuruluşlara örnek verebilir misiniz?

Türkiye'den dünyaya el yapımı ayakkabılar ihraç eden Yemenici Hayri Usta örneğiyle başlayayım.

Yemenici Hayri Usta, Harry Potter ve Game of Thrones gibi dünyaca ünlü yapımlarda yer alan benzersiz tasarımlarıyla tanınan, el yapımı, zanaatkâr ayakkabılar üreten seçkin bir üretici. 2019 yılında, UPS Hesap Yöneticisi İbrahim Arslan ile Yemenici Hayri Usta'nın sahibi Orhan Çakıroğlu arasında tesadüfi bir karşılaşma yaşandı. Sohbetleri sırasında, sahibi ABD pazarının potansiyelini keşfetmeye olan ilgisini dile getirdi. Ancak, bu genişlemeyi kolaylaştırmak için güvenilir bir lojistik ortağına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Fırsatı fark eden İbrahim, devreye girip gerekli desteği sağlamaya çalıştı.

Yemenici Hayri Usta için profesyonel bir QVP geliştirildi ve Next Day UPS teslimatının gücüyle ne kadar ek para kazanabileceklerini özetledi. BD ekibimiz ABD ayakkabı sektöründeki eğilimleri inceledi ve paketlerinin iki gün önce ulaşmasını garanti eden bir hizmet sundu; bu da şüphesiz müşteri memnuniyetini etkileyecek bir faktördü. O zamandan beri Yemenici Hayri Usta başka bir lojistik şirketiyle çalışmadı.

2024'te Yemenici Hayri Usta şirketinin varisi- Oğuzhan Çakıroğlu - bize yaklaşarak yeni bir B2C girişimini başlatma ve büyütme konusunda rehberlik istedi. Amaç, genç nesle çekici, talep üzerine ürünler sunmaktı. Bir şirket olarak, tam desteğimizi sunduk ve bu yeni iş fırsatını birlikte yaratmak için iş birliği yaptık.

İkinci örneğimiz ise Yingari

Yingari’nin çikolata kaplı incirlerini ve reçellerini uluslararası pazarlardaki müşterilerine ulaştırmak için. çok uğramış ve ilk başta başarısız olmuşlar.. Export Akademi’ye kaydolduktan sonra, biraz cesaret ve bilgiyle donandılar. İhracat yapmanın düşündüklerinden daha kolay olabileceğini öğrendiler ve Yingari’nin süslü incirleri uluslararası lüks bir markaya dönüştü.

Tolga Biga kimdir?

Tolga Biga, UPS'e 2002 yılında UPS'in Türkiye'deki yetkili servis yüklenicisi Unsped aracılığıyla katıldı. Unsped için farklı ülkelerde çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışan Tolga Biga, Unsped'in 2009 yılında UPS tarafından satın alınmasının ardından UPS Türkiye'de Ulaştırma Müdürlüğü'ne terfi etti. Ardından 2011 yılında Kara Ağı Planlama Müdürü olarak Almanya'ya taşındı. 2013 yılında Herne Hub'da Hub Müdürü ve 2014 yılında Frankfurt bölümünde Feeder Müdürü olarak görev yaptı. Ardından 2015 yılında Tamworth Hub Bölüm Müdürü olarak Birleşik Krallık'a taşındı ve 2017 yılında yeni Londra Hub'ının Proje Müdürü olarak Londra'ya taşındı. 2019 yılında ise yeni EMA projesi için Hava Bölümü Müdürü olarak yeni görevini kabul etti.

Tolga Biga, Avrupa ve Orta Doğu'da yeni hava ve yer Hub'ları için Proje Yöneticisi olarak birçok projede çalışmış ve ayrıca taşımacılık için ağ uyumlaştırma ve optimizasyon projelerinde görev almıştır.

Biga, Mart 2024 tarihinden itibaren UPS Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Direktörü olarak görev yapıyor.