İki dev kuruluşun zirvesinde iki Türk lider: Deniz Erda ve Mustafa Seçkin

Başarılı yönetim yaklaşımlarıyla ekiplerinin yenilikçi özelliklerini ön plana çıkaran ve kuruluşlarının rekabet gücünü artıran iki lider; Deniz Erda ve Mustafa Seçkin, geçtiğimiz günlerde çok önemli roller üstlendiler.

2012 yılından bu yana Danimarkalı deri ve ayakkabı üreticisi ECCO’nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarını başarıyla yürüten Deniz N. Erda, 1 Aralık itibariyle ECCO’nun Amerika’daki operasyonların başına geçti.

Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Seçkin ise Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atandı.

Deniz Erda ECCO’daki dönüşüme liderlik edecek

Şirketin önümüzdeki dönemde açılacak mağazalarına rehber olabilecek nitelikteki New York Manhattan’daki ilk tasarım mağazasının açılışında görev alan ve geçici bir süreliğine bölge liderliği pozisyonunu yürüten ECCO Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Deniz N. Erda, geçtiğimiz ay ECCO Amerika başkanı ve CEO’su olarak göreve başladı. Erda’dan boşalan pozisyona ise uzun yıllardır Deniz Erda ile birlikte çalışan perakende direktörü Reshma Shetty Peter atandı.

60 yıldır tasarım ve teknolojiyi başarıyla birleştiren, pek çok lüks küresel markaya deri tedarik eden, DriTan adını verdiği susuz deri yıkama tekniğiyle farklılaşan, sağlam, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak için AR-GE’ye aralıksız olarak yatırım yapan ECCO, bugünlerde daha dinamik ve güncel bir marka kimliği oluşturmak için yenilikler planlıyor. Sorumluluk ve “Önce İnsan” yaklaşımı gibi değişmez değerlerine şimdi de enerjik bir görünüm kazandıracak tasarım ve iletişim çalışmalarına kaynak ayırıyor.

Bu bu yeni stratejisi doğrultusunda kuruluşun yönetimi, ünlü Fransız tasarımcı Natacha Ramsay-Levi ile ortak bir proje başlattı. Yaratıcı ortak olarak ECCO tasarım ekibine katılan Ramsay-Levi marka için “NRL” isimli bir kapsül koleksiyon tasarlıyor. ECCO yönetimi, Natacha Ramsey-Levi’nin kadınlar için hazırlayacağı özel koleksiyonla, markayı kadın modasında da ön plana çıkarmayı planlıyor.

New York’ta Manhattan’da açılan Alpha mağaza yeni ECCO’nun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Deniz Erda, Kuzey ve Güney Amerika gibi devasa bir bölgede, ECCO’nun rekabet gücünü daha da artırmak için iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Unilever’in Dondurma İş Grubundaki En Büyük Pazarı Mustafa Seçkin’e Emanet

Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Seçkin Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atandı. Yeni görevine 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Unilever’in Hollanda’daki yönetim merkezinde başlayacak olan Mustafa Seçkin, Unilever’in Dondurma işindeki en büyük iş birimini yönetecek.

Unilever bünyesinde 30 yılı aşkın sürede yurt içi ve yurt dışında önemli sorumluluklar ve çeşitli liderlik rolleri üstlenen Mustafa Seçkin, özellikle gıda ve dondurma kategorilerinde sahip olduğu deneyimle gelişmekte olan pazarlarda başarılı iş sonuçlarına imza attı.

Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yaptığı süreçte, küresel pandemi, enflasyonist ortam, doğal afetler ve tedarik zincirinde yaşanan kesintiler gibi zorluklara karşın Türkiye operasyonunu başarılı bir şekilde yöneten Mustafa Seçkin, Unilever Türkiye’nin merkez ofisinin yenilenmesi de dahil olmak üzere geleceğin çalışma modellerine geçişe ve dijitalleşme süreçlerine de öncülük etti.

Mustafa Seçkin’in liderliğindeki Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım organizasyonu da rekabetçi ve kârlı büyümeyle birlikte sağlanan örnek finansal sonuçlarıyla Unilever’in dünya genelinde kişisel bakım iş biriminde en yüksek performans gösteren iş birimleri arasında yer aldı.

35 yılda farklı kategorilerde, farklı ülkelerde kazanılan engin deneyim.

Kariyerine 1989 yılında Unilever Pazarlama departmanında başlayan Mustafa Seçkin, tüm gıda kategorileri ve marka gruplarında görev yaptıktan sonra 2000 yılında Polonya'da bulunan Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin Direktörlüğü görevine atandı. 2002-2007 yılları arasında Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölgesi Knorr Marka Geliştirme Direktörlüğü görevini yürüttü.

Mustafa Seçkin, Şubat 2007 yılında Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

2016 itibarıyla Unilever NAMETRUB Bölgesi (Türkiye, Orta Asya, Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya) İçecek ve Dondurma Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever NAMETRUB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2017 yılında Gıda Kategorisinin de sorumluluğunu üstlendi. 2019-2022 yılları arasında Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Mustafa Seçkin, 1 Temmuz 2022 tarihinde ise Unilever’in global Compass organizasyonu yapılanması doğrultusunda Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürlüğü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanlığı görevlerini üstlendi.