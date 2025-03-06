Öncelikle “üretken ekonomi” üzerinde durulmalı

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Houston kentinde düzenlenen 3DEXPERIENCE World 2025’te konuşmaların odağında üretken ekonomi kavramı vardı. Toplantıda teknolojinin eriştiği yeni başarı noktaları üzerinde duruldu. Binlerce mühendis, tasarımcı, üretici, öğrenci, girişimci ve üretici Houston Kongre Merkezi'nde üç boyutlu modellerle neler yapılabileceği konusunda inovasyonlara ve çözümlere tanık oldu.

"Generative economy (üretken ekonomi)” geleneksel ekonomi anlayışlarından farklı olarak, kaynakları yalnızca tüketmek ve dağıtmak yerine, sürekli yeni değerler, fikirler, ürünler ve çözümler üreten bir sistemi ifade etmek için kullanılıyor. Ekonomik sistemlerin, değer yaratma süreçlerinin ve iş modellerinin merkezinde, yaratıcılığın, yeniliğin ve sürdürülebilirliğin olduğu bir yaklaşımı ifade ediyor.

Üretken ekonomi, toplulukların ve bireylerin işbirliği yaparak değer yaratmasına dayanıyor. Dijital platformlar, verilerin ve yapay zekanın kullanımı, yeni iş modelleri ve yaratıcı çözümler üretmek için kritik bir rol oynuyor. Türkiye’nin geleceği yakalayabilmesi için her alanda üretken ekonomi kavramı çerçevesinde çalışması gerekiyor.

Oyunun kuralları değişiyor

3DEXPERIENCE World 2025’teki sunumlarda, ürün geliştiricilerinin daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı ürünler teslim etme baskısı altında oldukları, müşterilerin kişiselleştirilmiş, bağlantılı ve sürdürülebilir deneyimler istedikleri vurgulandı. Şirketlerin kalifiye iş gücü eksiklikleri, tedarik zinciri aksaklıkları, artan maliyetler, siber güvenlik tehditleri ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme gibi zorluklarla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

3 boyutlu deneyimleri geliştiren SOLIDWORKS konferansın ana sponsoru olarak, platformun sunduğu en son gelişmeleri paylaştı. Dassault Systèmes'in Ana Akım İnovasyon ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Gian Paolo Bassi 30 yıl önce, SOLIDWORKS'ün hedefinin 3D tasarımı herkes için erişilebilir hale getirmek olduğunu ifade etti.

Gian Paolo Bassi, 1990’larda, çoğu şirket için geleneksel prototip üretimi ve saha testlerinin pahalı ve uzun süren süreçler olduğunu hatırlatarak. SOLIDWORKS 3D CAD’in oyunun kurallarını değiştirdiğini, ardından simülasyon, veri yönetimi ve dijital üretimin geldiğini anlattı. Daha sonra, SOLIDWORKS platformunda geliştirilen ürün ve çözümlerden örnekler sundu.

“Bu zorlukları anlıyoruz ve bir kez daha oyunun kurallarını değiştirmeye hazırız.”

Toplantıda konuşan Dassault Systèmes'in CEO'su Pascal Daloz, tasarımcıların temel yaklaşımlarının doğadan ilham alarak daha akıllı tasarımlar yapmak ve daha az atık üretmek çerçevesinde geliştiğini hatırlattı. “Bu zorlukları anlıyoruz ve bir kez daha oyunun kurallarını değiştirmeye hazırız” diyen Daloz, tasarımcıların “Generative Economy” (Üretken Ekonomi) parçası olduğumuzu ve bunun, doğadan ilham alarak daha akıllı tasarımlar yapmayı ve daha az atık üretmeyi içerdiğini belirtti.

"Generative Economy”nin kaynakları yalnızca tüketmek ve dağıtmak yerine, sürekli yeni değerler, fikirler, ürünler ve çözümler üreten bir sistem olduğunu hatırlatarak şunları söyledi.

“Bu katılımcılar ve kullanıcılar için ne anlama geliyor? İki şey: Birincisi, bir sonraki sınır, herkes için her şeyin sanal ikizlerini yaratmaktır, bu da işinizi geliştirmek için büyük fırsatlar sunar.İkincisi, hepinizin tasarım, mühendislik ve üretim konularında harika bilgi ve becerilere sahip olduğunuzdur. Yaratmış olduğunuz bu veriler, bu yeni ekonominin para birimidir.Bu sizin fikri mülkiyetiniz, sizin IP’niz. Onu korumak, büyütmek ve değerini artırmak için biz yanınızdayız,”

Yeni nesil yapay zeka

Pascal Daloz en iyi modelleme, simülasyon, veri bilimi ve yapay zeka destekli içeriği birleştirdiklerini; 3D UNIV+RSES olarak tanımladıkları yeni nesil yapay zekayı yaptıkları her şeyin tam merkezine yerleştirdiklerini ifade etti.

Daloz, Yapay Zeka’nın sadece işletmelerin değil herkesin çalışma şeklini geliştireceğini, yapay zekanın mühendislerin ve tasarımcıların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine, tasarım önerileri sunmalarına ve fikri mülkiyetlerini korumalarına yardımcı olacağını belirtti. SOLIDWORKS topluluğunun artık 8 milyondan fazla tasarımcı, mühendis, öğrenci, üretici ve girişimciye sahip olduğunu ifade etti.

Daloz, SOLIDWORKS’ün, en yeni iki yapay zeka destekli hizmet kategorisini tanıttı; Montaj, gereksinimler ve tasarım doğrulaması için yapay zeka destekli otomasyon yapan programlar; Kullanıcıların yeteneklerinizi geliştiren ve iş akışlarını hızlandıran yapay zeka destekli asistanlar (Virtual Companions)

Kasırgada yardım eden, kazılarda çalışan robot SPOT

Etkinlikte en çok dikkat çeken örneklerden birisi SPOT isimli çevik robot oldu. SPOT algılama, inceleme yapabilen ve sınırsız veri toplama kapasitesine sahip bir robot. Bugüne kadar, insanları riske atmadan petrol platformlarını incelemek için kullanılmış. 2022'de Fiona Kasırgası Puerto Rico'yu vurduğunda, SPOT hasarı değerlendirmede, ilk yardım ekiplerinin ve işçilerin çabalarını önceliklendirmelerine yardımcı olmuş. Acil ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmış. İtalya’daki antik Pompei kalıntılarını güvenli ve doğru bir şekilde keşfetmek için kullanılmış.

Dikkat çeken inovasyonlar

3DEXPERIENCE World 2025’te, SOLIDWORKS kullanarak inovasyonlar yapan kuruluşlar da sunumlar yaptılar. Ürettiği dondurma makinesiyle dondurulmuş tatlı endüstrisine farklı bir boyut getiren ColdSnap'in kurucusu Matt Fonte; sürdürülebilir elektrikli traktörler üreten Bullwork Mobility'den Dr. Sriharsha; ve yeni bir kaykay tasarımı yaratarak kişisel mobiliteyi yeniden tanımlayan OneWheel'den Kyle Doerksen projeleri anlattılar.

İnsansı robotlar yaygınlaşıyor

3DEXPERIENCE World 2025’in en önemli konuşmacılarından birisi, Boston Dynamics ve Robotik ve AI Enstitüsü’nden Marc Raibert’ti. Raibert, “Dinamik Akıllı Robotlar” konusu üzerinde durdu. Bugün yaklaşık 2.000 mobil robotun kullanıldığını söyledi. İnsan benzeri robotların mevcut durumu hakkında bir güncelleme sağladı ve seyircilere birkaç tekrarlanan görevi yerine getiren yeni Atlas otonom robotu da dahil olmak üzere bu robotların aksiyon videosunu gösterdi.

Raibert, insan benzeri robotlar üreten şirketlerin sayısının ABD ve Avrupa'da arttığını, ancak Çin’deki artışın çok yüksek olduğunu, Çin'deki katıldığı bir etkinlikte 27 farklı insansı robotu görünce şaşırdığını paylaştı.