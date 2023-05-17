İkinci tura giderken liderler umutlu demeçler vererek kazanacaklarını söylüyor. Ancak hakkaniyeti sağlamak için gereken koşullar var...

14 Mayıs Seçimi ikinci tura kaldı!

Cumhur İttifakı’nın oylarının düşmesine karşın parlamentoda daha çok milletvekilliği alınca “kaybederken kazanan” nitelendirmesini yapmıştım. Buna karşılık oylarını artıran Millet İttifakı istediği başarıya ulaşamadığı için “kazanırken kaybeden” demiştim. Şimdi ikinci turda Sinan Oğan’ın oyları ve ilk turda sandığa gitmeyenlerin tutumu ikinci turun belirleyicileri olacaklar.

Bu konuda elbette birçok yorum yapılıyor… İkinci tur değerlendirmesini yaparken, Erdoğan, “14 Mayıs başarımızı daha büyük bir zaferle taçlandırmalıyız” diyor. Kılıçdaroğlu ise gençlere hitap ederek, “Kazanacağız, 12 günümüz var, bu karanlıktan çıktık çıktık!” ifadelerini kullanıyor.

Bazı itirazlar da oldu… Bunlardan biri YSK’nın yurtdışı ülkelerde oy kullanma sürelerini farklı açıklamasıydı. ABD ve Kanada gibi ülkelerde Kılıçdaroğlu yüzde 70-80 oy alırken, bu ülkelerde oy kullanma süresi 2 gün olarak açıklandı. Almanya ve Hollanda gibi Erdoğan’ın oyunun yüzde 70’lerde olduğu ülkelerde ise süre çok daha uzun tutuldu. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması istendi. Ve CHP’nin itirazı üzerine, YSK söz konusu ülkelerde oy kullanma sürelerini 5 güne çıkardı. B ir başka itiraz da ilk turda milletvekili adayı olan bakanların devlet imkânlarından yararlanmaları. Uygulamanın ikinci turda son bulmasının daha adil olacağı belirtiliyor.

Millet İttifakı yanlısı bir okurumuz ikinci tur için şu öneride bulundu:

- 28 Mayıs seçimi parlamenter sisteme dönüşün referandumu haline gelmiş durumda. Başka hiçbir şeye değinilmemeli… İşlenen her konu AK Parti’nin propagandası oluyor. Tek işlenecek konu parlamenter sisteme dönüş olgusu olmalı.

Cumhur İttifakı yanlısı bir okurumuz ise şu öneride bulundu:

- İlk turda yolu yarıladık. İkinci turda kararlılıkla 5 yıllık seçimi kazanarak restorasyon imkânı elde etmeliyiz.

Seçim öncesi bu itirazları ciddiye almanın doğru olduğuna inanıyorum…

İkinci turun hakkaniyeti için bu öneriler dikkate alınmalıdır.

GÜNÜN NOTU:

Moody’s, Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde ekonomi politikasının baştankara gideceği

tahminini yapıyor, kayda değer bir yargı…