İklim eylemi Trump’tan güçlü!

Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi, iklim krizi ile mücadele adına endişe verici bir gelişme. Oysa dünyamızın ihtiyacı olan tek gerçek var: İklim eyleminin hiçbir ülke politikasının gölgesinde kalmaması.

Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olarak seçilmesi, iklim krizi ile mücadele adına endişe verici bir gelişme. Fakat bugün geldiğimiz noktada, iklim krizinin etkilerini ekonomiden sosyal hayata her alanda çok somut bir şekilde hissediyoruz. Dolayısıyla iklim eyleminin herhangi bir ülke politikasının gölgesinde kalmamasına ihtiyacımız var. Hatırlayalım; Başkanlık döneminde iklim krizi konusunda genellikle şüpheci bir yaklaşım sergileyen Trump, iklim krizini genellikle abartılmış bir mesele olarak gördü ve bu konudaki bilimsel görüşlere karşı çıktı. 2017 yılında, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı alarak, bunun yerine Amerika’nın enerji bağımsızlığını savundu ve fosil yakıtları, özellikle kömür ve petrolü destekleyen politikalar geliştirdi.

Trump’ın söyleminde iklim krizi genellikle doğal döngülerle ilişkilendirildi ve insan etkisinin sınırlı olduğu vurgulandı. Trump ayrıca, iklim politikalarının ekonomik büyümeyi engellediğini ve iş kayıplarına yol açabileceğini savundu. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması gerektiğini kabul etmiş olsa da, fosil yakıtların enerji üretimindeki rolünü savundu ve karbon emisyonlarını sınırlayan düzenlemelere karşı çıktı.

İlerleme sekteye uğrayabilir

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde farklı bir tavır sergilemesi beklenmiyor. İklim liderleri, Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesine tepki gösterirken küresel iklim işbirliğini ve temiz enerjiye geçişte kaydedilen güçlü ilerlemenin sekteye uğrayacağından endişe ediyorlar. Trump, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina gibi önemli savaş alanı eyaletlerini kazandı ve ayrıca Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kazanarak yasaları geçirme konusunda daha kolay bir yol açacağı tahmin ediliyor.

COP29’u da tehlikeye atabilir

ABD seçim sonuçları, BM İklim Görüşmeleri COP29'un Pazartesi günü Bakü'de başlayacağı sırada geldi. Bu sonucun görüşmeler üzerindeki etkilerini göreceğiz.

UZMANLARIN SEÇİM SONUÇLARININ KÜRESEL İKLİM EYLEMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

LAURENCE TUBIANA, CEO, Avrupa İklim Vakfı: “ABD seçim sonuçları küresel iklim eylemi için bir gerilemedir, ancak Paris Anlaşması direncini kanıtladı ve herhangi bir ülkenin politikalarından daha güçlüdür. Sonuç olarak, Trump’ın iklim söylemi, çevre koruma ile ekonomik büyüme arasındaki dengeyi vurgularken, küresel iklim değişikliği konusunda daha temkinli ve Bugünkü bağlam 2016'dan çok farklı. Küresel dönüşümün arkasında, ABD'nin öncülük ettiği ve kazandığı, ancak şimdi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu güçlü bir ekonomik ivme var. Son kasırgaların yıkıcı bilançosu, tüm Amerikalıların kötüleşen iklim değişikliğinden etkilendiğinin acı bir hatırlatıcısı oldu. Vatandaşlarının taleplerine yanıt veren ABD'nin dört bir yanındaki şehirler ve eyaletler cesur adımlar atıyor. ‘America is All In’, nüfusun %65'ini ve GSYH'nin %68'ini oluşturuyor. Bu koalisyon - ve dünya genelindeki diğer ulus-altı aktörler - küresel masada bir koltuğu hak ediyor. Avrupa şimdi adım atma ve liderlik etme sorumluluğuna ve fırsatına sahiptir. Başkalarıyla yakın işbirliği içinde adil ve dengeli bir geçişle ilerleyerek, iddialı iklim eyleminin insanları koruduğunu, ekonomileri güçlendirdiğini ve direnç oluşturduğunu gösterebilir.”

JENNIFER MORGAN Almanya Devlet Bakanı ve Uluslararası İklim Eylemi Özel Temsilcisi: “Uluslararası kurallara dayalı düzeni güçlendirmek ve iklim krizi de dahil olmak üzere ortak güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için mümkün olan her yerde bir sonraki ABD yönetimiyle birlikte çalışacağız. Almanya ve AB için iklim nötrlüğüne geçiş, gelecekteki rekabet gücümüzün temel taşıdır. Bu nedenle yeşil endüstrilere yönelik yarışta eşit bir oyun alanı için tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağız. İklim yasalarımızı uygulamaya ve Paris Anlaşmasının hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için hükümetin tüm kademeleri, sivil toplum ve özel sektördeki uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

CHRISTIANA FIGUERES, BM İklim Şefi: 2010-2016 “Bu seçimden çıkan sonuç küresel iklim eylemine büyük bir darbe olarak görülecektir, ancak ekonomiyi karbonsuzlaştırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için devam eden değişiklikleri durduramaz ve durdurmayacaktır. Petrol ve gazın yanında durmak, hızla ilerleyen bir dünyada geride kalmakla aynı şeydir. Temiz enerji teknolojileri, sadece daha sağlıklı, daha hızlı, daha temiz ve daha bol oldukları için değil, aynı zamanda fosil yakıtları en zayıf oldukları noktalarda, yani çözümsüz oynaklıkları ve verimsizliklerinde alt ettikleri için fosil yakıtlarla rekabet etmeye devam edecektir. Bu arada, gezegenimizi ve toplumlarımızı yeniden canlandırmak için her yerdeki topluluklarda yürütülen hayati çalışmalar, bugün yeni ve daha da kararlı bir ruhla devam edecektir. Earthshot Ödülü için Güney Afrika'da bulunmak, kıyamet ve umutsuzluğa karşı bir panzehir olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu sahada bir eylemdir ve dünyanın her köşesinde gerçekleşmektedir.”

IZABELLA TEIXEIRA, Brezilya'nın eski çevre bakanı: “İklim acil durumu bağlamında iklim inkârcılığına yer yoktur. Amerikan toplumu küresel ısınmanın ortak sorumlusudur ve Trump'ın zaferine rağmen iklim krizinin çözümünde de şüphesiz ortak sorumlu olacaktır.”

BILL HARE, Climate Analytics CEO'su, eski IPCC yazarı: “ABD Başkanlığına iklim inkârcısı birinin seçilmesi dünya için son derece tehlikelidir. İnsan kaynaklı 1.3°C'lik ısınma nedeniyle halihazırda dünya genelinde aşırı hasarlar ve can kayıpları görüyoruz. Başkan Trump fizik kurallarının üzerinde olmayacağı gibi, yönettiği ülke de fizik kurallarının üzerinde olmayacaktır. Eğer Trump Paris Anlaşmasından çekilme tehdidini yerine getirirse, en büyük kaybeden ABD olacaktır. Bunu daha önce de yaşadık - Trump'ın ilk başkanlığı döneminde ABD'nin çekilmesi, bazı uzmanların öngördüğü gibi Anlaşmanın çökmesine neden olmadı. Trump yönetimi altında ABD'nin iç eylemlerini geri çekmesi, ısınmayı 1.5°C ile sınırlama çabalarına zarar verecektir. Nihayetinde 1.5C hedefini tutturma ihtimali, önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer tüm ülkelerin atacağı adımlara ve Trump'ın başkanlığının sona ermesinin ardından ABD'nin atacağı adımlara bağlı olacaktır.”

MARY ROBINSON The Elders Eski Başkanı ve İrlanda Eski Başbakanı: “ABD'de son dönemde meydana gelen kasırgaların Başkan Trump'ın iklim değişikliğinin “okyanus kıyısında daha fazla mülk” yaratacağına dair inancını yeniden düşünmesine neden olmasını içtenlikle umuyorum. Bu sadece daha fazla ölüm ve yıkım getirecektir. Paris Anlaşması'ndan çekilerek ABD'yi bir kez daha yalnızlaştırıp yalnızlaştırmayacağını göreceğiz. ABD seçimlerinin sonucu, dünya liderleri tarafından iklim değişikliğine karşı harekete geçmekten kaçınmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır. Çabalarımızı iki katına çıkarmalı ve Bakü'de yapılacak COP 29'da ihtiyaç duyulan iklim finansmanını sağlayarak kamu yararı için birlikte çalışabileceğimizi kanıtlamalıyız.”

YAO ZHE, Küresel Politika Danışmanı, Greenpeace Doğu Asya: “Çin bir kez daha kendisini çok önemli bir noktada buluyor. Çin'in, iklim eyleminin devam edeceği konusunda dünyaya güvence vermek için kilit ülkelere katılması beklentisi yüksek. Pratik anlamda, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik net eylemlerin ana hatlarını çizen yeni bir NDC, dünyaya ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağlayacaktır. İklim, Biden döneminde ABDÇin ilişkilerinin istikrara kavuşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Trump yönetimi son yıllardaki iklim diplomasisi kazanımlarının bir kısmını geri alabilir, ancak ABD-Çin iklim işbirliği ulus-altı düzeyde ve devlet dışı aktörler arasında devam edecektir.”