İlhan Tekeli: Sayısız eserleri olan şehircilik uzmanı…

Verimli bir araştırmacı ve yazar olan Prof. Dr. İlhan Tekeli, yerel kalkınmacı siyasetin en seçkin uzmanı konumundadır.

İlhan Tekeli, 1938 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı. İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni ve şehir planlaması alanında doktora yaptı. 1970’de ODTÜ’de, Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak dersler verdi. Birçok kuruluş ve özelikle belediyelerde danışmanlık yaptı, projeler yönetti. Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve kurucu başkanlığını üstlendi. ‘’Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi’’ isimli uluslararası kuruluşun kurucuları arasında yer alıp, yürütücü üyeliğinde bulundu. Şehircilik, bölge planlaması, kentleşme ve kentsel politikalar, göç sorunu, Türkiye’nin ekonomi tarihi alanlarında birçok makale yayımlayıp, konferanslar verdi.

Tekeli, yaptığı çalışmalarla aralarında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve Vehbi Koç Vakfı Ödülü’nün de bulunduğu birçok ödül kazandı. Velut bir yazar olan Tekeli’nin, Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış bir kısmı ortak imzalı çok sayıda eseri vardır. Eserleri arasında Selim İlkin’le birlikte kaleme aldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi, Cumhuriyetin Harcı Köktenci Modernitenin Doğuşu, İkinci Dünva Savaşı Türkiyesi, Türkiye’de Belgesel İktisat Tarihi, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Türkiye ve Dünyada Serbest Bölgelerin Doğuşu ve Dönüşümü, 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Leyla Okyay’la İç Göçler, Tarık Okyay’la Dolmuşun Öyküsü adlı anlamlı eserleri vardır. Bunların dışında kendi kaleminden çıkma 50 ‘ye yakın eseri daha bulunuyor. İlhan Tekeli şehircilik meseleleri üzerine yoğunlaşmış ve eserler vermiş bir bilim insanı olmasının yanı sıra, tarih ve iktisat üzerine de geniş çalışmalar yapmış olup, yapmaya da devam etmektedir.

Kendisini dostluk dolu duygularla saygıyla selamlarken, bir grup yetkin insanla birlikte yürüttüğü deprem kenti Antakya’nın yeniden yapılanması konusundaki çalışmasını heyecanla izliyorum.

Prof. Tekeli, bu ülkenin bir asal yapıtaşı ve övüncüdür.