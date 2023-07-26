İnşaata hobi gibi girdik, Allah ‘yürü ya kulum’ dedi

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2013 yılı sonuna kadar 20 yıl yürüten Abdulkadir Konukoğlu, o koltukta oturduğu dönemde Gaziantep’te halk arasında yerleşmiş şu sözü hiç aklından çıkarmadı:

- Gönlüyle gitmeyeni tenekeyle kovarlar…

Kardeşleri Zeki Konukoğlu ve Adil Konukoğlu ile görüş alışverişini ihmal etmeden 1998 yılında kararını anons etti:

- 65 yaşında yönetim kurulu başkanlığını kardeşim Zeki Konukoğlu’na bırakacağım.

Konukoğlu kardeşler o dönemde şu kuralı da koydu:

- Sanko Holding’te görevliyken başka iş yapmak, iş kurmak yasak. Sanko Holding ve şirketlerindeki görevlerden ayrıldıktan sonra isteyen farklı işler kurabilir.

Abdulkadir Konukoğlu, aldıkları bu kararlara sımsıkı sarıldı, arkasında durdu. 2010 yılında, gayrimenkulle ilgili bir şirketin kuruluşunu gerçekleştirdi:

ASCE İnşaat A.Ş.

2013 yılı sonunda Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakınca ASCE’ye odaklanmaya başladı. Ardından bir adım daha attı:

Abdulkadir Konukoğlu Holding…

Abdulkadir Konukoğlu, artık Sanko Holding’e sadece hissedarlar, aile toplantıları için uğrayıp, yapılanlarla ilgili brifing almakla, tavsiyelerini söylemekle yetinirken, ASCE üzerinden inşaat sektöründe işleri büyütmeye başladı.

Abdulkadir Konukoğlu’nun inşaat işlerine yoğun mesai harcadığını gören iş dünyasından yakın dostları sorar oldu:

- Hani Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını 65 yaşında bırakıp emekli olmuştun? İnşaat işine yoğunlaşmak da nereden çıktı?

Bu sorulara genelde şu yanıtı verdi:

- Biz çalışmaya alışmışız. Çalışmak bizim harcımızda var. Evde oturup, dünyayı gezip emekli hayatı yaşayamam ben. Uzun boylu tatil de yapamam. Bizim tatilimiz “bayramdaaaan bayrama” gibi bir tempoda olur.

Abdulkadir Konukoğlu, ASCE GYO’nun hisselerinin yüzde 25’inin halka arzı dolayısıyla İstanbul’da bir sohbet toplantısı düzenledi. Sohbete oğulları ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, torunları Abdulkadir Konukoğlu (Sami Konukoğlu’nun oğlu), Abdulkadir Koçer (kızının oğlu), Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, ASCE GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur eşlik etti.

Abdulkadir Konukoğlu, inşaat sektörüne hobi yaklaşımıyla girdiğini belirtti:

- Çalıştıkça Allah “Yürü ya kulum” dedi, ASCE’yi büyüttük. Hayır, hasenat yaparsan, zekatını verirsen, kazandığını paylaşırsan Allah bire karşılık 40 veriyor.

Sanko’nun kurucusu babası Sani Konukoğlu’nun düsturunun altını çizdi:

- Babam, “İşin hilesi dürüstlüktür” derdi. Biz de onun yolundan ayrılmadık, şaşmadık.

İnşaat sektöründeki deneyimine değindi:

- Sanko Holding’te 1970’lerden bu yana fabrika binaları, baraj, AVM, hastane, okul, cami dahil yürütücüsü veya denetimini yaptığımız inşaatlardan deneyim sahibiydik. 2010’da kurduğumuz ASCE ile konuta da girdik. 10 yıl önce Gaziantep’te lüks site yaptık.

Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya’daki arsa yatırımlarını da değerlendirmek üzere çalışmaya başladıklarını kaydetti:

- ASCE’yi bu yıl GYO’ya dönüştürdük. ASCE GYO’yu kurumsallaştırmak için halka açıyoruz. ASCE’nin de Sanko gibi uzun ömürlü olmasını hedefliyorum. Yüzyıllarca yaşasın, ilk 10’da yükselsin istiyorum.

ASCE GYO’nun halka arzında 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacağının, 3 Ağustos’ta da Borsa İstanbul’da hisselerin işlem görmeye başlayacağının altını çizdi:

- Sanko Holding’in ortağı aile fertleri olarak her yılın sonunda kâr dağıtımı yapılırken el sıkışır helalleşiriz. Hisselerin halka arz olması durumu değiştiriyor. Örneğin ASCE GYO’ya yüzlerce ortak geliyor. Harcanan her kuruşa dikkat etmek gerekiyor.

Abdulkadir Konukoğlu, 2010’da kurduğu ve hakim ortağı olduğu ASCE GYO’da 6.5 milyar liralık özkaynak ve 9 milyar liralık portföy değerine ulaştı…

ASCE GYO, halka arzla kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atarken, hisselerin yüzde 25’iyle 2.1 milyar liralık kaynak sağlamış olacak…

Şu anda Sanko’dayım başka iş yapmam yasak

ABDULKADİR Konukoğlu’nun oğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu’na babasının kurduğu ASCE GYO’daki görevini sorduk, şu yanıtı verdi:

- Ben Sanko Holding’te daha çok finans işlerine bakıyorum. Abdulkadir Konukoğlu Holding ve ASCE GYO’da bir görevim yok. Zaten Sanko’da görevliyken başka iş yapmamız da yasak.

ASCE GYO’da zaman zaman babasının finans konularında desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti:

- İhtiyaç olduğunda cumartesi günleri uğrayıp yardımcı oluyorum. Babam zaten, “Sanko’daki mesai saatini sakın buraya harcama” diye uyarıyor.

Babasının ASCE GYO’ya ve inşaat projelerine yoğun mesai harcadığını vurguladı:

- Cumartesi günleri bile işinin başında oluyor.

Bunun üzerine 75 yaşındaki Abdulkadir Konukoğlu’na çalışma saatlerini sorduk, gülümsedi:

- Sabah 09.00’da işe başlıyorum. Akşam 19.00-20.00’ye kadar çalışıyorum.

Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding ve bağlı şirketlerinde sadece hissedar olarak kaldığını, günlük işlere hiç karışmadığını kaydetti. Cengiz Konukoğlu, babasının Sanko’daki yaklaşımını şöyle anlattı:

- Belirli dönemlerde hissedarlar, aile fertleri olarak bir araya gelirler. Bilançolara, hesaplara bakarlar. Babam da dikkatlice incelemesini yapar, aklına takılan konularda sorular sorar. Önemli yatırım kararlarında zaten babamın da görüşlerine başvurulur, onayı alınır.

‘Su içsem yarıyor’ derdim diyetisyen sayesinde 20 kilo verdim, insülini bıraktım

ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, sohbet sırasında sağlığı ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Eskiden, “Su içsem yarıyor” der, kilo vermekte zorlanırdım. Bir diyetisyen kontrolünde 8 ayda 20 kilo verdim. Çok rahatladım. İnsülin kullanırdım, ihtiyacım kalmadı. Sadece haplarla idare ediyorum.

Diyetisyenle anlaşmasını anlattı:

- Diyetisyene, “Beslenmem konusunda senin direktiflerine uyacağım. Arada sana sinirlensem de, bağırsam da işini yap, yediklerimi kontrol et” dedim. Gerçekten de zaman zaman bağırıp çağırdığım oldu. Sonunda kiloları verdim.

Başakşehir’deki projede inşaata yakında başlarız

ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, portföylerindeki arsaları sıraladı:

- Gaziantep’te 1 milyon 75 bin metrekare

- İstanbul Başakşehir’de 107 bin 369 metrekare

- Ankara Sincan’da 45 bin 124 metrekare

- Sakarya Hendek’te 42 bin 972 metrekare

Başakşehir’deki projeyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti:

- Başakşehir’deki projemizin inşaatı yakında başlayabilir.