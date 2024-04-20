HABER ANALİZ / TEMA BAZINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER VE FONLAR

İran-İsrail gerilimi 4 fon temasını öne çıkarıyor

İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı misilleme saldırıları, piyasalarda güvenli limanlara yönelim eğilimini öne çıkarıyor. Yatırımcıların odaklandığı dört ana tema belirginleşiyor: Altın, gümüş, tarım ve petrol temalı fonlar. Emtialar, piyasalardaki belirsizlik ve risk algısının artmasıyla yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine yönelik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki, hangi fonlar gözde?

Son günlerde küresel çapta jeopolitik risklerin yükselmesi, özellikle Ortadoğu’da yaşanan gerilimin artması, yatırımcıların bir kez daha rotayı güvenli limanlara çevirmesine neden oldu. ABD tahvilleri, dolar, Japon yeni ve İsviçre frangı talep gördü.

İsrail’in, İran’a misilleme saldırısını başlatmasıyla petrol fiyatlarının gün içerisinde yüzde 3,5’in üzerinde yükseldiği görüldü. Brent ham petrolü varil başına 90 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü varil başına 86 doların üzerine tırmandı. Ancak, saldırının sembolik bir nitelik taşıdığı ve İran’ın boyutu büyütmemeye yönelik açıklamalar yapmasıyla birlikte petrol fiyatları kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Yine de bölgedeki gerilimin yüksek seyrettiği ve yatırım tercihlerini etkilemeye devam ettiği bir dönemdeyiz.

Öne çıkan dört tema fon

Petrol ve diğer emtialar, tarım, altın, gümüş fonları Ortadoğu gerilimi ile öne çıkan fon temaları. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişeleri ile zaten gündemde olan bu fonlar şimdi de gerilimin getirdiği alım dalgası ile ön planda yer alıyor. Küresel ekonomide ticarette yaşanacak sıkıntılar petrolden atlına, demirden bakıra ve tüm tarım emtialarına kadar fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Petrol ve Emtia Fon Sepeti Fonları

Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu, Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu yıllık bazda yüzde 89, 82 ve 76 oranında getiriler sağladı.

Altın fonlarında %100 getiriler

Altın fonları yatırımcılarına son bir yılda yüzde 100 kazandırdı. Bu nedenle yatırımcılar tercihlerinde altın fonu bulundurmaya devam ediyor. En fazla kazandıran 10 altın fonundaki yatırımcı sayısı 205 bin oldu. 10 altın fonunun portföy değeri ise 79,4 milyar TL oldu.

Gümüş fonlarında getiriler %77’nin üzerinde

Gümüş fonlarında yıllık getiriler yüzde 77 ile 90 arasında gerçekleşti. Gümüş fonlarındaki yatırımcı sayısı sadece 116 bin. Bu fonların toplam portföy değeri ise 14,2 milyar TL.

Tarım fonları %80 kazandırdı

Tarım fonları son bir yılda yüzde 45 ile 80 arasında kazandırdı. Deniz Port. Tarım ve Gıda Değ. Fonu yıllık bazda yüzde 80,90 oranında yükseldi.

Hisselerde sektörel bazda öne çıkanlar

Petrol, Maden, Gıda Ve İçecek Sektörü Hisseleri Ortadoğudaki gerilimle birlikte yatırımcıların radarına girdi. Sektör hisselerinde yıllık bazda yüzde 500’lere varan getiriler oluştu. Piyasa değeri 354 milyar TL olan Tüpraş’ın yıllık getirisi yüzde 171 oldu.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

Sevgili Okurlar,

Paranın Yönü Sayfalarında son gelişmeleri, finansal piyasalardaki analitik içerikleri grafikler ve detay tablolarla sizlere sunuyoruz. Ayrıntıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Piyasaların şifrelerini okuyabileceğiniz detaylara değiniyoruz.

Finans dünyasının dinamik akışında, bu hafta enerji, teknoloji, savunma ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yaptığı stratejik hamleler ve yatırımlar öne çıktı.

Mega Metal’in Kayseri’deki üretim tesislerine ek yatırım yaparak kapasitesini %50 artırma kararı, Kuzey Boru’nun yeni sözleşmeleri ve Netaş’ın ZTE ile başlattığı iş birliği görüşmeleri, sektörlerin yenilikçi ve büyüme odaklı yönelimlerini ortaya koydu.

Ayrıca, Aselsan’ın Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan aldığı hava savunma sistemleri siparişi ve Ekos Teknoloji’nin ihale kazanımı gibi gelişmeler, bu firmaların pazardaki güçlerini ve stratejik derinliklerini pekiştirdi.

Borçlanma piyasalarında ise yüksek faiz oranları dikkat çekerken, özellikle Pasha Yatırım Bankası’nın %74’lük faiz oranıyla borçlanma gerçekleştirmesi, finans sektöründeki dinamiklerin ne denli volatil olduğunu gösterdi. Bu tür bilgiler, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için kritik öneme sahip olup, portföy yönetimi ve yatırım kararlarında temel teşkil ediyor.

BORSANIN BİLGE BAYKUŞU

köşesinde ise yatırım yapmanın risklerini ve önemli kararları vurguladık. Her yatırım kararı, piyasadaki konjonktürel dalgalanmalar ve sektörel trendler ışığında değerlendirilmeli. Aynı zamanda, yatırımcıların uzun vadeli planlar yaparken sektörlerin ve şirketlerin finansal sağlamlığını göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattık.

Zeynep’e SOR’da sizden gelen iki soruyu cevapladık. Sorularınızı zeynep.aktas@gmail.com’a gönderebilirsiniz. Öte yandan Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimlerin yatırım tercihlerine etkisi altında, güvenli liman olarak görülen altın, gümüş, tarım ve petrol temalı fonlar öne çıktı. İran-İsrail çatışmasının tetiklediği bu yönelim, yatırımcıların portföy çeşitlendirme stratejilerinde önemli bir yer tutuyor.

Son olarak, yatırım kararlarınızı şekillendirirken, bu haftaki gelişmelerin yatırım portföyünüzde nasıl bir yer edinebileceğini değerlendirmeniz yararınıza olacaktır. ‘Paranın Yönü’ sayfaları olarak, sizlere piyasa trendlerini, şirket haberlerini ve ekonomik analizleri sunmaya devam edeceğiz. Her bir yatırımın, hem bireysel hem de ülkemizin ekonomik geleceğine katkı sağlamasını umuyor, finansal başarılar diliyoruz.

İyi okumalar...

ZEYNEP’E SOR

BRÜT KÂR MI, NET KÂR MI?

Brüt kâr; firmanın ne kadar kârlı ve verimli olduğunu gösterir. Kârı hızlı ölçer. Farklı sektördekileri kıyaslamaya uygundur. Bazı giderleri görmez.

Net kâr; Ortaklara kalan nihai ve gerçek kârdır. Şirketin finansal gücünü gösterir. Yatırım kararı ve temettü için doğru göstergedir.

Kısa vadeyi eğer uzun görüyorsan borsa senin için çok riskli. Hisse fonlar daha uygun

Uzun vadede 1 yıl tutacağım 3 hisse ismi söyleyebilir misiniz? / Mehmet Sıddık Bider

Mehmet Sıddık, borsada bir yıl uzun bir süre değildir. Bu sure daha ziyade kısa vadeli perspektif olarak kabul edilir. Borsada daha ziyade profesyoneller kısa süreli beklentilerle işlemlerde bulunarak ticari kazanç hedefiyle hareket ederler. Kuşkusuz bireysel yatırımcıların da hisselerdeki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla kısa süreli al sat işlemlerle kazanç elde etme yaklaşımları olmakta. Ancak bunların istikrarlı bir getiri elde etme şansı zayıftır. Bunun nedeni bireysellerin profesyoneller karşısında sahip oldukları teknik bilgi ve imkanların daha zayıf olmasıyla alakalıdır. Tüm bunlara rağmen bir yıllık süre ile hisse senedi almakta kararlıysan hisse senedi fonları da düşünebilirsin. Bu fonlar profesyoneller tarafından yönetilmeleri nedeniyle bireysel işlem yapma ihtimaline karşı zarar olasılığını düşürecektir. Bu fonları seçerken bir yıl içinde yükseleceğini düşündüğün sektör ya da endeks hisselerine yatırımda bulunan fonları göz önünde bulundurabilirsin. Ayrıca aynı kategori içinde fonları kıyaslayarak daha iyi performans sergileyeni tercih edebilirsin. Ancak buna rağmen fonun getiri garantisi olmadığını da hatırlatmak isterim.

Biri kur farkı ve faizle kârını büyüttü. Diğeri ertelenmiş vergi ödemeleriyle kârını düşürdü

CVKMD ve CWEN hisseleri hakkında bilgi alabilir miyim? / Safiye Bektaşoğlu

Safiye, sorduğun CVK Maden ile CW Enerji borsaya yeni gelen iki firma. CVK Maden, Nisan 2023’te ilk açılışını tavandan 115,50 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te 538,80 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise 433 TL seviyelerinde bulunuyor. Madencilik sektöründe faaliyet yürüten firma, ağırlıklı olarak yurt dışına satış yapıyor. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde satıları %13 artarken net kâr büyümesi %49,8 ile 449 milyon TL’ye çıktı. Kârı büyüten ise 115 milyon TL tutarındaki faiz ve kur farkı geliri oldu. İhracat geliri finansman gelirini büyütmeye imkan veriyor. CW Enerji ise yurt içi ağırlıklı çalışıyor. Şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında hasılatının %137,72 arttığını görüyorum. Oldukça iyi bir artış olmasına rağmen dönem sonu net kârı %44,72 büyüdü. Kârın zayıf büyümesi bir önceki yıl ertelenen vergilerin ödenmesi ile alakalı. Şirketin vergi öncesi kârı ise %202,4 artışa işaret ediyor. Bu durum kârın büyüme potansiyelinin olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Firmanın brüt kâr marjının yükselmesi olumlu. Hissenin fiyatı ise Mayıs 2023’te tavandan 119,40 TL’den açılırken şimdilerde 290 TL seviyelerinde bulunuyor.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Kurumsal yatırımcılar piyasaların yönünü belirliyor. Paylarında hafif düşüşler var. Hisse değişimleri gözleniyor. Ancak BIST 30 Hisseleri içerisinde defter değerine yakın işlem gören hisseler hala yatırımcıların radarında. Borsa endeksi dolar bazında 290 seviyesinde. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte 305 - 320 USD önemli direnç bölgesinin yukarı yönde kırılması endeksin yıl içinde yükselişine ivme katmasını sağlayacak. 19 Nisan 2024 itibarıyla yabancı paylarında %37,53 seviyesinde bulunuyor. Emeklilik fonlarının hisse oranı %24,01 iken, yatırım fonlarının hisse oranı %16,41 olarak gerçekleşti. Yabancı payı 5 Nisan 2024 tarihinde %37,89 iken son dönemde düşüş gösterdi. Emeklilik fonlarının hisse oranı 18.03.2024 tarihinde %24,42 iken, 19.03.2024 tarihinde %23,98'e geriledi. Yatırım fonlarında da benzer bir düşüş gözleniyor. Örneğin, 18 Mart 2024'te Yatırım Fonlarındaki hisse oranı %17,18 iken, bir gün sonra %17,46'ya yükseldi. Ancak, 19 Nisan 2024 itibarıyla bu oranlar tekrar düşüşe geçti. Gelişmeler karşısında kurumsal yatırımcıların paylarında değişikliğe gitmesi endeksi de etkiliyor.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Son dönemde yabancı yatırımcılar ve kurumsal fonlar portföylerinde değişiklikler yaptı. Yabancı yatırımcılar, Tüpraş (TUPRS), Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), Aselsan (ASELS), ve Bim Mağazalar (BIMAS) gibi hisselerde paylarını artırdı. Ancak, Enka İnsaat (ENKAI), Koza Altın ( KOZAL), Koç Holdin (KCHOL), Tofaş Fabrika (TOASO), İş Bankası C(ISCTR) hisselerinde de paylarını azalttı. Kurumsal fonlar da benzer şekilde hareket etmiş görünüyor. Tofaş Fabrika (TOASO), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Enka İnşaat (ENKAI), Sabancı Holding (SAHOL), Koza Altın (KOZAL), Pegasus (PGSUS) ve Aselsan (ASELS) gibi hisselerde paylarını artılar. Ancak, THYAO, ODAS, YKBNK, PETKM, EKGYO hisselerinde paylarını azalttılar.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

*Hun yenilenebilir enerji karlılığında düşüş gösterdi Hun Yenilenebilir Enerji, 2023/12K döneminde 43,2 milyon TL kâr ile bir önceki yılın 170,6 milyon TL’lik kârına kıyasla azalma yaşadı. Şirketin özsermaye kârlılığı %1,76’ya gerilerken, geçen yıl %11,60 seviyesindeydi.

*Parsan’ın özvarlık kârlılığı geriledi Parsan, 2023/12K döneminde 365,1 milyon TL kâr açıklayarak bir önceki yılın 728,4 milyon TL’lik kârının yarısından fazla bir düşüş yaşadı. Özsermaye kârlılığı ise %6,97 ile geçen yılın %31,02’sine göre önemli bir azalma gösterdi.

*Döktaş Dökümcülük kârını artırıyor Döktaş Dökümcülük, 2023/12K döneminde 473 milyon TL kâr ile bir önceki yılın 104,5 milyon TL kârını aşarak önemli bir kar artışı gösterdi. Şirketin özsermaye kârlılığı %14,23 ile geçen yılın %6,68’ine kıyasla iki katından fazla arttı.

*Klimasan Klima karında hafif düşüş bildirdi Klimasan Klima, 2023/12K döneminde 125,1 milyon TL kâr ile bir önceki yılın 136,3 milyon TL’lik kârının biraz altında performans sergiledi. Özsermaye kârlılığı ise %5,49’a düşerek geçen yılın %12,25’lik oranının altına indi.

*Rodrigo Tekstil zarardan kâra geçti Rodrigo Tekstil, 2023/12K döneminde 6,2 milyon TL kâr elde ederek önceki yılın -44,3 milyon TL zararından çıkış yaptı. Şirketin özsermaye kârlılığı ise %14.52 ile geçen yılki %-163,83’lük negatif orandan önemli bir iyileşme gösterdi.

*Erciyas Çelik Boru karlılığında azalma kaydetti Erciyas Çelik Boru, 2023/12K döneminde 92,2 milyon TL kâr açıkladı, bu önceki yılın 184,8 milyon TL kârının yarısından az. Şirketin özsermaye kârlılığı %3,81 ile geçen yılın %12,27’sine kıyasla düşüş gösterdi.

*Ülker Bisküvi kârını üçe katladı Ülker Bisküvi, 2023/12K döneminde 3,38 milyar TL kâr ile bir önceki yılın 984,8 milyon TL’lik kârını üçe katlayarak önemli bir artış kaydetti. Şirketin özsermaye kârlılığı %22,52 ile geçen yılın %13,11’ine göre büyük bir artış sergiledi.

*Ersu Gıda zararını azaltıyor ancak zararı sürüyor Ersu Gıda, 2023/12K döneminde 7,7 milyon TL zarar açıklasa da bu, bir önceki yılın -39,3 milyon TL’lik zararına göre bir iyileşme anlamına geliyor. Şirketin özsermaye kârlılığı ise %-2,57 ile geçen yılın %-21,14’lük zarar oranına kıyasla daha iyi bir durumu işaret ediyor.

*Enerjisa Enerji kârını düşürdü Enerjisa Enerji, 2023/12K döneminde 4,52 milyar TL kâr ile bir önceki yılın 20,63 milyar TL’lik rekor kârının oldukça altında kaldı. Özsermaye kârlılığı %7,75 ile geçen yılki %60,52’lik olağanüstü oranın çok gerisinde yer aldı.

Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

Sözleşmeler, iş birlikleri ve kapasite artışları

Bu hafta borsada enerji, teknoloji, savunma ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden önemli yatırım ve iş birliği haberleri geldi.

Firmaların kapasite artışı, yeni sözleşmeler, yeni iş birlikleri, ihale kazanımı gibi gelişmeler, bu sektörlerin dinamizmine işaret ediyor.

Bu hafta enerji, teknoloji, savunma ve gmyo sektörlerinde önemli anlaşmalar, ihaleler ve iş birlikleri öne çıktı.

Bu hafta borsada enerji, teknoloji, savunma ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yatırımları ve iş birlikleri öne çıktı. Mega Metal, Kayseri’deki mevcut tesisine ek olarak yeni bir üretim tesisi kurarak kapasitesini %50 artırma kararı aldı. Bu genişleme, şirketin yıllık cirosunu 250 milyon dolar artırarak pazar konumunu güçlendirecek. Bu arada, Kuzey Boru, iç piyasada ve Avrupa’da toplam 103 milyon TL değerinde yeni sözleşmeler imzalayarak 2024 yılı satış hedeflerine önemli bir katkıda bulundu. Netaş, ana hissedarı ZTE ile iş birliği yaparak, Nubia markalı mobil telefonların Türkiye’deki satış, pazarlama ve dağıtım hakları için görüşmelere başladı.

Bu gelişme, şirketin teknoloji sektöründeki konumunu güçlendirirken, mobil pazarındaki rekabetçiliğini artırma potansiyeli barındırıyor. Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 36 milyon dolarlık bir Hava Savunma Sistemleri siparişi aldı ve bu sistemlerin 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor. Sipariş, Aselsan’ın savunma sanayindeki gücünü pekiştirirken, gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak. Ekos Teknoloji ise, TEİAŞ tarafından düzenlenen bir ihaleyi kazanarak, mobil trafo merkezi ve yedek malzemelerinin tedarikçisi oldu. Kazanılan ihale bedeli şirketin son gelir tablosundaki brüt satış hasılatının %88,63’üne denk geliyor, bu da 2024 yılında şirket gelirlerinin kayda değer oranda artma potansiyelini güçlendiriyor. Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Global Ports Holding aracılığıyla, mart ayında limanlara gelen gemi ve yolcu sayısında önemli bir artış kaydetti; bu durum şirketin büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller veriyor. Türkiye’nin ekonomik dinamizmini güçlendiren bu gelişmeler, yerel ve global pazarlarda firmaların ne yönlü adımlar attığını ve sektörel çeşitlilikle nasıl yenilikler getirdiğini gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için bu tür bilgiler, şirketlerin değerini ve pazar pozisyonlarını anlamada kritik öneme sahip. Her bir şirketin aldığı karar, uzun vadeli büyüme potansiyellerini desteklerken, genel olarak Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor.

MEGA METAL

Yapacağı ilave tesisle üretim kapasitesini artıracak. Yıllık cirosunu 250 milyon dolar artıracak

Mega Metal, organik büyüme stratejileri kapsamında Kayseri’deki mevcut fabrikasının arazisine ek olarak 24.000 ton kapasiteli yeni bir üretim tesisi kuracak. Yeni yatırım, şirketin toplam kapasitesini yıllık %50 artırarak 72.000 tona çıkaracak. Yatırımın maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar olacak. Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte, Mega Metal’in yıllık cirosu 250 milyon dolar artarken firmanın pazardaki konumunun da güçlenmesi mümkün olacak. Şirket son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde cirosunu %32,65 oranında artırdı. Dönem sonu net kârı ise yüzde 267,39 oranında artarak 300,12 milyon TL’ye çıktı. Kârın büyümesinde ertelenen vergilerin etkisi dikkat çekiyor.

KUZEY BORU

Hem yurt içi hem de yurt dışına satış yapacak. İş bağlantısı satış hedefine %2,3 katkı verecek

Kuzey Boru, yurtiçi piyasada, 60.296.001 TL değerinde sözleşme imzaladı. Yurtdışında ise çeşitli Avrupa ülkelerine yönelik 1.336.670 dolarlık sözleşmeye imza attı. Tutar güncel kurdan 43.469.967 TL’ye denk geliyor. İki sözleşme toplamda 2024 yılı satış hedeflerine %2,28 oranında katkı sağlayacak. Toplam satış tutarı 103.765.968 TL’ye ulaşacak. Söz konusu gelişmeler, şirketin ticari etkinliğini artırmasına olanak verecek nitelikte bulunuyor. Firma, 2023 yılında cirosunu %38,37 büyütürken 2,05 milyar TL’ye yükseltti. Şirket dönem sonu net kârını ise %8,52 artırarak 219,22 milyon TL’ye çıkardı.

NETAŞ

Yeni iş birliği için ana ortağı ile görüşmelerde bulunuyor. Mobil telefon satacak

Netaş, ana hissedarı ZTE Cooperatief ile yeni bir iş birliğine gidiyor. Şirket, ZTE’nin Nubia markalı mobil telefon cihazlarının Türkiye pazarındaki satış, pazarlama ve dağıtım hakları için görüşmelere başladı. Bu iş birliği, Netaş’ın ürün ve hizmet portföyünü genişletmesi ve mobil telefon pazarında daha etkin bir konum elde etmesine imkan verebilecektir. Firma gerçekleşecek iş birliği ile pazara teknolojik yenilikler sunarak rekabetçi bir yapıya kavuşmak istiyor. Aynı zamanda tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyor. Firma, 2023 faaliyet döneminde 99,67 milyon TL kâr açıkladı. Bir önceki yıl ise zarar açıklamıştı.

KALEKİM

Kalekim 2024 yılı beklentilerini açıkladı. Dolar bazında satışları artacak

Kalekim, 2024 yılına ilişkin beklentilerini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket net satışlarının dolar bazında %5-10 arası artmayı hedefl iyor. 2023 faaliyet döneminde 159 milyon dolar net satış gerçekleştirmişti. Yıl içinde 700 ile 800 milyon TL arasında yatırım planlayan şirketin bu şekilde üretim kapasitesini artırması ve ürün portföyünü genişletmesi mümkün olabilecek. Şirketin FAVÖK marjı için belirlediği hedef aralığı ise %20-25 arası. Söz konusu marjın sağlanması, operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimi stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Beklentiler şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini destekliyor.

ASELSAN

Savunma Sanayi Başkanlığından yeni bir sipariş aldı. Teslimatlar 4 yıl içinde tamamlanacak

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yeni bir iş ilişkisi kurarak, Hava Savunma Sistemleri tedariki konusunda 36.000.000 dolara anlaştı. Anlaşma kapsamında şirketin vereceği Hava Savunma Sistemleri, 2027 ve 2028 yılları içerisinde teslim edilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan’ın önemli müşterilerinden birisi ve şirketin net satışları içinde %57’lik paya sahip bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl cirosunu % 10,07 oranında artırırken 73,59 milyar TL’ye çıkardı. Aynı sürede net kârı %468,7 oranında artarak 7,29 milyar TL’ye yükseldi. Hisse son bir yılda iyi bir performans sergilerken getirisi %123 oldu.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG

Limanlara gelen gemi ve yolcu sayısında artış var. Gözlenen artış dolaylı olarak geliri artırır

Global Yatırım Holding, %66,24 oranında dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding (GPH)’nin Mart 2024 yolcu ve gemi istatistikleri yayınladı. Mart ayında limanlara gelen gemi sayısı %26 arttı. Aynı zamanda, yolcu hareketleri de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36 yükseldi. Şubat ayına göre ise limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda %110 gerçekleşti. Veriler liman operasyonlarının yüksek kapasitede çalıştığını gösteriyor. Bu durum, dolaylı olarak Global Yatırım Holding›in büyüme potansiyeline ilişkin önemli işaretler veriyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde ise cirosunu %16,81 artırarak 6,35 milyar TL’ye yükseltti.

AKBANK

Uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisi sağladı. Krediler dolar ve euro cinsinden

Akbank, uluslararası finans piyasalarına erişimini güçlendirerek, toplamda 309,75 milyon dolar ve 267 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi temin etti. Krediler bankanın finansal esnekliğini ve likidite yönetimini destekleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Kredinin maliyeti, doları dilimi için Sofr+%2,50 ve euro dilimi için euribor+%2,25 olarak belirlendi. Oranlar aynı zamanda Akbank’ın kredi notu ve finansal yapısının uluslararası piyasalardaki güvenilirliğine dair veri olarak değerlendirilebilir. Tüm bunlardan ayrı olarak Akbank son açıkladığı 2023 mali dönemde kârını %10,75 artırarak 66,48 milyar TL’ye çıkardı.

TORUNLAR GMYO

Ofis binasını 815 milyon TL ucuza sattı, gerekçe olarak blok satış ve peşin ödeme gösterildi

Torunlar GMYO, Şişli’de bulunan Torun Tower Ofis binasını Denizbank’a sattı. Halihazırda Denizbank’ın genel müdürlük binası olarak kullanılan yapı 39 katlı olup, 11.099 m2 arsa üzerine kurulu ve toplamda 106.080 m2 kullanım alanına sahip bulunuyor. Satış bedelinin 11.584.751.750 TL +KDV olarak açıklandı. Değerleme raporunda ise değeri 12,4 milyar TL + KDV olarak belirlendi. Türkiye’nin en büyük ofis binalarından biri olan taşınmazın büyük hacimli ve blok bir satış olması ve aynı zamanda satış bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle %6,57 iskonto ile satıldı. Elde edilen tutar Torunlar GMYO’nun yatırımlarında değerlendirilecek.

TURK İLAÇ

İlk çeyrekte o serumun satış toplamı 133,4 milyon TL. Tutar satışların %7’sine denk geliyor

Turk İlaç, 2024’ün ilk çeyreğinde 40 ecza deposu ve 15 sağlık kurumu olmak üzere toplamda 55 kurumla satış anlaşması imzaladı. Anlaşmalar çerçevesinde, şirketin TURFLEKS markalı serum ürünleri toplamda kdv dahil 133.373.189 TL’ye satışı gerçekleşti. Bu satışlar, şirketin 2023 yılı gelir tablosundaki brüt satış hasılatının %7’sine denk geliyor. Anlaşmalar çerçevesinde tahsilatlar tamamlandı ve yıl içerisinde de sevkiyatlar yapılacak. Şirketin son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında brüt satışları 1,92 milyar TL seviyesinde bulunurken yıl sonu net kârı %229,47 artarak 105,72 milyon TL’ye çıktı.

EKOS TEKNOLOJİ

TEİAŞ’ın ihalesini kazandı. Gelirleri kayda değer oranda artacak. Bu da kârı destekleyecek

Ekos Teknoloji, TEİAŞ tarafından düzenlenen ihaleyi kazandı. Şirket, mobil trafo merkezi ve yedek malzemelerinin alımı için yapılan ihalede en avantajlı teklifi verdi. Kazanılan ihalenin bedeli 463.111.300 TL olarak belirlendi. Tarafl arca 10 gün içinde sözleşmenin imzalanması bekleniyor. İhale bedeli firmanın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatının %88,63’üne denk geliyor. Bu oran firmanın 2024 yılında gelirlerini kayda değer oranda arttırmasına olanak verecek. Şirket 2023 faaliyet döneminde gelirlerini %180 oranına artırırken dönem sonu net kârı %70 artarak 104,12 milyon TL’ye yükseldi.