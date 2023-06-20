İş dünyası merhum İbrahim Çağlar’ın oğluna şahitlik etti

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlarından merhum İbrahim Çağlar’la 2004 yılındaki oda seçimleri öncesinde tanışmıştık. O yıl İTO’da kıran kırana bir yarış vardı. Odanın efsane başkanlarından Mehmet Yıldırım’ın karşısında rakip olarak AK Parti’nin kurucularından, dönemin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Yalçıntaş vardı. Yalçıntaş’ın seçimi kazanmasında AK Parti’nin kurucularından İbrahim Çağlar’ın büyük rolü vardı. Çağlar’ın da başkanlık için adı çok geçti ama sonrasında Yalçıntaş ismi üzerinde karar kılındı.

Aslında bu seçimin gidişatını değiştiren olaylardan birinin kahramanı da bendim. Seçimden günler önce bir davette Mehmet Yıldırım ile sohbet ederken rakibini ve hükümet desteğini nasıl değerlendirdiğini sordum. Bilenler bilir Mehmet Başkan sözünü sakınmayan biriydi ve o gün de öyle yaptı. “Karşıma benim ayarımda rakip çıkarsınlar. Tüy sıklet isimlerle çıkmasınlar. Kimseden korkmuyorum. Seçimde Başbakan’ı, AKP’yi, hükümeti, MÜSİAD’ı ütüleyip geçerim” dedi.

Bu sözleri Başbakan Erdoğan’dan sert eleştiriler aldı. Erdoğan’a “Mehmet Yıldırım’a karşı neden bizzat devreye girdiniz” diye soruldu. O da net biçimde “Bir başbakana karşı söylenmeyecek şeyler söylüyor. İTO Başkanı’nın böyle davranma hakkı yok” diye cevap verdi. Sonuçta seçimlerden Yalçıntaş galip çıktı, partiden istifa etti, İbrahim Çağlar da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Ben de bu kulis haberimle ödül aldım!

İTO’nun Kandilli’deki sosyal tesislerinde yapılan düğünde genç çiftin nikah şahitlerinin sayısı epey fazla idi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TİM eski Başkanı İsmail Gülle, TBMM AK Parti 27. Dönem Grup Başkanı İsmail Yılmaz ve AK Parti’nin önde gelen isimlerinden Mahir Ünal şahitler arasındaydı.

Gelinin anne-babasını evlendiren memur nikahlarını kıydı!

İbrahim Çağlar’la o günlerde başlayan iletişimimiz hep devam etti. Maalesef Çağlar, genç yaşta aramızdan ayrıldı. İş dünyası için önemli kayıplardan biri oldu. Vizyon sahibi, kişilere değil yapılan işe bakan biriydi… Vefalıydı, dostluğa, yol arkadaşlığına yürekten inanırdı. İşimiz açısından bakarsam doğru bilgilendirmeye ve iletişime önem verirdi. Rahmetle anıyorum kendisini…

Geçtiğimiz cuma günü İbrahim Çağlar’ın oğlu Mehmet, hayatını Elif Aydın ile birleştirdi. Genç çiftin düğünü İTO’nun Kandilli’deki sosyal tesislerinde yapıldı. Kur’an okunan, eğlencenin ön planda olmadığı düğünde çiftin nikah şahitlerinin sayısı epey fazla idi. Şahitler arasında İTO Başkanı Şekib Avdagiç,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı İsmail Gülle, Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, TBMM AK Parti 27. Dönem Grup Başkanı İsmail Yılmaz, yine AK Parti’nin önde gelen isimlerinden Mahir Ünal ilk gözüme çarpanlar oldu. Nikahla ilgili enteresan bir detay daha vereyim; nikah memuru yıllar önce gelinin anne ve babasının da nikahını kıyan memurdu…

Şekib Avdagiç’e düğünü, duygularını sordum. “35 yıllık dostum merhum İbrahim Çağlar'ın evladı Mehmet ile Elif'in nikah törenine şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Hepimiz kadim dostumuzu andık, evladının düğününde bulunmaktan mutluluk duyduk. Düğün İTO’nun tesislerinde, bizim mekanımızda yapıldı. Organizasyon için elimizden gelen pozitif ayrımcılığı yaptık” diye cevap verdi.

Ben de Mehmet ve Elif Çağlar’a mutluluklar diliyor, İbrahim Çağlar’ı bir kez daha rahmetle anıyorum…

Ölmeden bir gün önce ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde oynamıştı

Konyalı bir ailenin ferdi olan İbrahim Çağlar, 1960 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Yedi yaşından itibaren kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışarak ticarete adım attı. Liseden mezun olduktan sonra 1977 yılında ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.'yi kurdu ve iş hayatına atıldı. 18 yaşında başlamış olduğu ticaret hayatını tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettirdi. TOBB, DEİK, İTHİB gibi birçok iş dünyası örgütünde görev aldı. 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı yaptı. 2013 yılında ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturdu. İbrahim Çağlar, 11 Aralık 2017’de kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

İbrahim Çağlar’ın kökleri müteşebbis bir aileye dayanıyor. Anne tarafından dedesi Hasan Şevki Efendi, Cumhuriyet öncesi II. Abdülhamid Han döneminde Hazine-i Humayun’da görev yapmış. AK Parti’nin kurucularıyla ilgili bölümde Çağlar’ın dedesinin Cumhuriyet sonrası genç Türkiye’nin ilk milli kolonya fabrikasını kuran isim olduğu vurgulanıyor. Dedesinin geçmişinden etkilenmiş olsa gerek İbrahim Çağlar, ölmeden bir gün önce II. Abdülhamid dönemini konu edinen TRT dizisi ''Payitaht Abdülhamid'' için kamera karşısına geçti. Çağlar dizide, İTO'nun kurulmasına öncülük eden "İbrahim Efendi" karakterini canlandırdı.