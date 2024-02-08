İskenderun-Hatay’da depremzede vatandaşlarımıza eğitim ve iş desteği

Fatoş KARAHASAN / Markalar & İçgörüler

4 Şubat 2024 tarihinde küçük bir basın grubu olarak Hatay İskenderun’da 1500 depremzede vatandaşımızın barındığı IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanını ziyaret ettik. Depremden etkilenen bölge halkının barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını yeniden kurmalarına destek olma amacıyla inşa edilmiş olan tesisteki günlük yaşamın parçası olduk. Okula giden çocuklarla, sabun ve hasır örgü atölyelerinde üretim yapan kadınlarla ve tesis yöneticileriyle sohbet ettik. İbrahim Çeçen Vakfı YKB Günseli Çeçen, IC Holding Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Direktörü Aslı Ünlü, IC Holding Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Müdür Yrd Tuba Öztürk ve İbrahim Çeçen Vakfı Hatay Temsilcisi Feyza Doğrul’la birlikte vatandaşlarımızın düşüncelerini ve beklentilerini dinleme imkanı bulduk.

Hatay İskenderun’da 30.840 m2 büyüklüğündeki yaşam alanı, 1.500 depremzedeye barınma imkânı sağlıyor. Vatandaşlarımıza, sosyal ihtiyaçlar konusunda da destek vermek amacıyla konteyner evlerin, sosyal ve eğitim alanlarıyla içiçe olduğu tesiste, günlük yaşama renk katacak, umutları yeşertecek pek çok etkinlik düzenleniyor.

20 yıldır Türkiye genelinde eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında projeler geliştiren IC İbrahim Çeçen Vakfı İskenderun Yaşam Alanına kesintisiz bir biçimde yardım yapmayı sürdürüyor. İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, geçtiğimiz bir yıl içinde yapılanları anlatırken, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini özellikle vurguluyor.

Depremin ilk günlerinde kurum olarak neler yaptınız?

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen,:

Afetin hemen ardından, Holding, vakfımız ve tüm grup şirketlerimiz olarak topyekün bir mücadeleye giriştik. Şirketlerimizden Treysan, konteyner sağlama; İçtaş İnşaat, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alma; turizm grubumuz Antalya bölgesindeki otellerin açılması ve sahra mutfakları kurularak sıcak yemek servisi; enerji grubumuz ise enerji hatlarının canlandırılması ve çalışır hale getirilmesi konularında önemli roller üstlendiler. Çalışanlarımız ve vakfımız yardımlar toplayarak, bağışlar yaparak ve deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılarak afetzedelerin yanında oldular.

Rakamlarla ifade etmek mümkün mü?

6.822 çalışanımız, 336 iş makinemiz, 4574 ekipman, el aletleri ve 17.190 koruyucu malzeme ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına destekte bulunarak 1.127 vatandaşımızı enkaz altından çıkardık. Bölgeye 19 TIR temel ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunduk. Hatay ve İskenderun’da 7 noktada her gün 10 bin vatandaşımıza yiyecek ve içecek hizmeti sunduk. Antalya’daki otellerimizde 647 vatandaşımızı misafir ettik.

İskenderun-Hatay IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanında neler var?

1.500 depremzedeye barınma imkânı sağlıyoruz. 30.840 m2 büyüklüğündeki yaşam alanı içerisinde çocuklar ve kadınlar için ayrılan alanların yanı sıra anaokulu, mutfak, çamaşırhane, banyo, revir, çocuk parkı, spor sahası, hayvanlar için barınak ve soğuk depolama gibi bölümler yer alıyor.

Çocuklar için ne yaptınız?

Sosyal ve eğitici faaliyetler için oluşturulan “Çocuk ve Kadın Merkezi”nde çocuklar için ayrılan alan, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim malzemesi sağlandıktan sonra, M.E.B. tarafından anaokulu haline dönüştürüldü. Sınıfların, bahçenin yanı sıra oyun ve öğretmenler odasının da bulunduğu anaokulu ile çocuklarımız eğitimlerine kesintisiz olarak devam edebildiler.

Depremin çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerini azaltabilmek amacıyla çocuklara yönelik çeşitli dönemlerde etkinlikler yapılıyor. Örneğin, Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü ve Eti Çocuk Tiyatrosu; besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen’in “Çok Sesli” gösterisi,IC Vakfı ve Mavi Kalem Derneği’nin iş birliği ile Yaşam Alanındaki anne ve çocuklar için psikososyal destek adına drama çalışmaları gerçekleştirildi.

Gençlere yönelik olarak ne tür etkinlikler düzenlendi?

Yaşam alanı içinde gençleri üretime dahil etmek ve istihdamı desteklemek için, “Güneş Enerjisi Paneli Yapımı” eğitimi düzenlendi. Katılımcı gençler uluslararası geçerliliğe sahip bir meslek sertifikası almaya hak kazandı.

Yemek dağıtımının tüm deprem bölgesinde iptal edilmesinin ardından, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Ebru Baybara yönetimindeki Gönül Mutfağı, IC Vakfı Yaşam Alanında faaliyetlerine başladı. Okullara ulaştırmak üzere yemek yapılan bu mutfaktan günde yaklaşık 10 bin öğrenci faydalanıyor.

Kadınlar için yaratılan alanlarda ne tür girişimler doğdu?

Kadınlar için ayrılan alanda, kadınların girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve iyileşmeleri için çeşitli mesleki eğitimler veriliyor..

Deprem sonrası başlatılan “Gelenekten Geleceğe” programı kapsında, kadınlara ürün geliştirme, uygulamalı eğitim, satış pazarlama desteği sağlanıyor. Bu kapsamda İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile “Geleneksel Sepet Örücülüğü” ve “Yöresel Defne Sabun Yapımı” eğitimleri veriliyor.

Önümüzdeki dönem için yeni planlarınız var mı?

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile IC Holding grup şirketlerinden İçtaş İnşaat arasında imzalanan protokolle, Aralık 2023’te modern bir ilkokul yapımına başladık. Bu proje ile İskenderun’un Çay Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere modern ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm finansmanı IC Holding tarafından karşılanacak olan 24 derslikli ilkokul binasının inşaatını 30 Kasım 2024’te bitirmeyi hedefliyoruz.

Depremzedelerle yaptığınız anket sonuçlarından bahsedelim...

Veriler ne gösteriyor?

İskenderun yaşam alanlarımızda kalan depremzedelerimizin mevcut durumlarını, ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için yaptığımız ankete katılanların yüzde 80'i birinci veya ikinci derece yakınlarını kaybettiklerini bildirdi. Katılımcıların 87’si Hatay ilinde yaşıyor. Bu veri müdahalelerimizin ve yardımlarımızın Hatay İskenderun bölgesine yoğunlaştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Eğitim ve gelir düzeyleri nasıl?

Ne yazık ki, birçok katılımcımız düşük eğitim durumu ve gelir düzeyine sahip. İşsizlik oranı %60 civarında. Katılımcıların %86’sı herhangi bir işte çalışmadıklarını belirtti. Bu, topluluk içinde işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu ve mesleki eğitim programlarının aciliyetini gösteriyor.

Gelir durumlarına gelince, katılımcıların %51'i herhangi bir gelire sahip olmadıklarını, %39'u ise asgari ücret kadar veya emekli maaşı aldıklarını ifade etti.

Eğitim düzeyleri?

%54’ü ilköğretim mezunu. Lise ve üniversite mezunu olanların oranı ise toplamda %42. Bu veri, eğitim seviyesinin genel olarak düşük olduğunu ve bu alanda desteklenmeye ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Vakıf olarak neler planlıyorsunuz?

Ailelerimiz ve gençlerimiz, bu zorlu zamanlarda kendilerini güçlendirecek, yeni beceriler kazandıracak mesleki eğitimlere büyük bir ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle, vakıf olarak, afetzedelerimizin beceri ve yeteneklerini geliştirecek, onlara yeni iş imkanları sunacak mesleki eğitim programları başlatma kararı aldık. İnanıyorum ki bu adım, topluluğumuzun güçlenmesine ve kendi ayakları üzerinde durabilmesine büyük katkı sağlayacak.

Vakfımız, bu süreçte depremzedelerimizin yanında olmaya devam edecek ve onlara destek olmak için tüm imkanlarını seferber edecek.