HABER ANALİZ / BORSADA İŞLEM VERGİSİ VE HACİM

İşlem vergisi en çok robot işlemleri etkiler

Borsa işlemlerine vergi uygulamasının yansıması borsada karşılığını satışlarda gösterdi. İşlem vergisi bireysel yatırımcılardan ziyade, anlık, robotik işlem yapan profesyonelleri daha fazla etkileyeceği yönünde.

Borsada yapılan işlemlere vergi tartışmaları devam ediyor. Gözlenen, tartışmaların daha da somutlaştığı ve sonuca yaklaştığı yönünde. İşlem vergisi bireysel yatırımcılardan ziyade, anlık, robotik işlem yapan profesyonelleri daha fazla etkileyeceği yönünde. Zira yatırımcıların sık sık şikayet ettiği robotik işlemlerde, gelecek işlem vergisiyle birlikte maliyetler de artacak.

İletişimi daha iyi yapılabilirdi

Borsa işlemlerine vergi uygulamasının yansıması borsada karşılığını satışlarda gösterdi. Bunu bir tür tepki satışları olarak değerlendirmek mümkün. Satışların yabancı ve profesyonel ağırlıklı olması adeta ortada bilek güreşi mi yapıldığı izlenimini veriyor. Piyasa uzmanları ise borsaya ilginin azalmasını beklemiyor.

Binde 2 kambiyo gider vergisini örnek göstererek döviz alımından vazgeçilmediği gibi borsadaki satışların da bir süre sonra durulacağı ifade ediliyor.

Günlük alım ve satım etkilenir

Borsa işlemlerine gelecek vergi günlük alım ve satımları etkileyecektir. Robotlarla yapılan işlemleri sınırlayacaktır.

Borsa Endeksi 14 gündür düşüyor

Borsa Endeksi 14 gündür geriliyor. 11.088’den başlayan düşüş ile 10.046 seviyesine gelindi. 1.042 puanlık düşüş gibi görünse de birçok hisse hayli sert düştü. Şişecam, 31 Mayıs günü hisselerinde gerçekleşen işlemler nedeniyle SPK’ya şikayette bulundu. Şirket, anılan tarihte gerçekleşen işlemlerle alakalı Şişecam’ı ve yatırımcıları zarara uğratan, kişilerin tespiti ve gerekli tahkikatın yapılması için SPK’ye başvuruda bulunduğunu bildirdi. Şişecam’ın fiyatı 31 Mayıs günü yapılan işlemler neticesinde gün için en yüksek 53,40 TL’ye kadar yükseldikten sonra günlük %5,37 gerileyerek kapanışını 49,66 TL’den gerçekleştirdi.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Kızılbük GYO (#KZBGY): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %3,63 yükseldi. Bir yılda %42 yükseldi. ● Edip Gayrimenkul (#EDIP): 5 gündür yükseliyor. Bir yılda %241 yükseldi. ● Tek-Art Turizm (#TEKTU): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,87 yükseldi. Bir yılda %105 arttı. Mia Tek. (#MIATK): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %5.93 yükseldi. Son bir yılda % 592 arttı. ● Lokman Hek. (#LKMNH): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %16,06 yükseldi. Bir yılda %382 arttı.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Merko Gıda (#MERKO): 13 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,87 geriledi. ● Yünsa (#YUNSA): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,27 geriledi. ● Ege Endüstri (#EGEEN): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,33 geriledi. ● Koç Holding (#KCHOL): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,54 geriledi. ● Kordsa Teknik Tekstil (#KORDS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,58 geriledi.

NE OLDU?

● Rekabet Kurumu Google’a 482 milyon TL ceza verdi. ● İşsizlik Nisan›da yüzde 8,5›e geriledi. ● İhracat iklimi Nisan 2023›ten bu yana en yüksek seviyede. ● Sanayi Üretim Endeksi, yıllık yüzde 0,7 azaldı. ● Cari dengede 9 ayın en yüksek aylık açığı: 5,3 milyar dolar.

NE OLACAK?

● TÜİK 10:00’da nisan ayı perakende satış hacmi verisini açıklayacak. ● Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ile 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin ihalelerini düzenleyecek. ● ECB üyelerinden Francois Villeroy 10:10’da, Philip Lane 14:05’te konuşma yapacak. ● Fed iki günlük faiz kararı toplantısına 17:00’de başlayacak.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT HASSASİYETİ Mİ, FİYAT İSTİKRARI MI?

Fiyat hassasiyeti; bilgi ve gelişmelere hızlı tepki verme, kazanç fırsatı, yüksek getiri potansiyeli. Yüksek risk, belirsizlik ve stres, uzun vadede planlama zorluğu.

Fiyat istikrarı; koşullarına ve verilere karşı daha az değişiklik, düşük risk, öngörülebilirlik, uzun vadede plan kolaylığı. Düşük getiri, azalan fırsatlar, rekabet zayıflığı.

Kısa vadede ne olduğundan ziyade uzun vadede ne olacağına odaklan. Büyüyen şirketi takip et

Alves ve Hatsn, ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerinizi merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim./Murat İlgöz

Murat, yatırım hedefini netleştirmen başarının en önemli anahtarıdır. Aksi taktirde kafa karışıklığıyla hareket etmen hayli zorlaşır. Unutma ki bir hisse, farklı sebeplerden ötürü kısa vadede düşme eğiliminde olabilir. Ancak uzun vadedegüçlü beklentiyesahipse kısa süredeki düşüş sorun değil, tam tersi fırsattır. Bilgi karmaşası yerine hedefine odaklanmalısın. Bu noktada bireysel yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan yararlanmaya çalışması kârdan çok zarar olasılığını artırır. Uzun vadede büyüyen firmalara odaklanmak düşük güçlü sonuçlar sağlayacaktır. Sorduğun şirketlerden Alves Kablo, mart ayında borsaya geldi. 2023 yılında net satışlarını %96 büyütürken net kâr artışı da %327 oldu. Artışları olumlu değerlendirmeli. Şirketin mart ayından sonraki üç aylık iş bağlantıları geçtiğimiz yılın cirosunun yarısını geçti. Bu da büyümenin devamedeceğine işaret ediyor. Hatsan, ise gelir ve kâr büyütme noktasında zorlanıyor. Açıkladığı yeni iş bağlantılarının zayıf kaldığını not etmek gerekir. Bu da gelir ve kârda arzu edilen büyümeyi sağlamada zorlanmasına yol açabilecektir. Şirketin daha güçlü iş bağlantıları gerçekleştirebilmesi önemli.

Şirketin dört ana hedefi bulunuyor. Belirlediği plana sadık ve kararlı hareket ediyor

Tüpraş’ı teknik ve temel göstergeler açısından yorumlayabilir misiniz? /Harun Saygılı

Harun, Tüpraş sektöründe önemli ve güçlü bir şirket. Firma, 2021 yılında Stratejik Dönüşüm Planı’nı yatırımcısı ile paylaştı. Ardından önüne koyduğu dört ana hedef doğrultusunda kademeli olarak girişimlerini devreye alıyor. Hedefl erinden ilki sürdürülebilir rafinaj. Firma, rafinaj operasyonlarını daha sürdürülebilir yapıya kavuşturma yönlü yatırımlarda bulunuyor. Havacılık yakıtı önemsediği bir diğer konu. İzmir rafinerisinde havacılık sektörüne yönelik biyoyakıt üretimi için yıl sonuna kadar çalışmalarını tamamlayacak. Önümüzdeki yıl ham madde alımına geçiyor. Şirketin daha uzun hedefl eri ise sıfır karbonlu enerji. Sıfır karbonlu elektrik üretiminde baş aktör olma gayesi ile depolamalı yenilenebilir enerji santralleri için yaptığı lisans başvuruları sonuçlandıkça paylaşıyor. Bir diğer ana hedefi ise yeşil hidrojen. Farklı elektroliz teknolojilerini kullanarak mevcut hidrojen üretimini griden yeşile dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Tüpraş, uzun vadede yatırımcısına güçlü bir beklenti sunuyor. Kısa vadede faaliyetlerinden kaynaklı mali dalgalanmalar hissenin fiyatına yansısa da uzun vadeli hedefl erini gözden kaçırmamalı.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilirlik temalı 13 fon için getiriler

Yılbaşından bu yana %41 getiri

Sürdürülebilirlik temalı fonlar, son yıllarda yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu fonlar yılbaşından bu yana yüzde 41 kazandırdı. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini göz önünde bulundurarak yatırım yapıyor ve bu nedenle hem etik hem de finansal getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için cazip hale geliyor. İş Portföy Sürdürülebilirlik His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) (BIO), yılbaşından bu yana %70,60 getiri sağladı.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 5 olan emeklilik fonlarında getiriler

Yılbaşından bu yana kazandıranlar

Yılbaşından bu yana 15 fon %32,81’den %50,78’e kadar kazandırdı. Risk değeri 5 olan emeklilik fonları, bu dönemde yüksek artışlar gerçekleştirdi. Listede yer alan fonlarda toplam 3,036,569 yatırımcı bulunuyor. En yüksek performansı, yılbaşından bu yana %50,78 getiri ile Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF gerçekleştirdi. Bu fonun toplam 178.297 yatırımcısı bulunuyor. İkinci sırada QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Din. Değ. EYF yer aldı. Bu fon (CHM) %49,76 oranında getiri sağladı. Fonun 6.132 yatırımcısı bulunuyor. Üçüncü sırada Allianz Yaşam ve Em. Ata Port. Değ. EYF bulunuyor. Fonun getirisi %42,17 oldu. Fonun yatırımcı sayısı 6.066. Öte yandan listeye giren fonların toplam portföy değeri 60,796 milyon TL seviyesinde olurken, en yüksek portföy değeri Anadolu Hayat Em. Katkı EYF (AET) fonuna ait bulunuyor. Bu fonun toplam portföy değeri 22,698 milyon TL.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Altının seyri Dolar Endeksi 104,94 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu ise 2.304 seviyesinde. Kısa vadede FED faiz kararı altının onsu ve dolar endeksi üzerinde etkili. Mayıs FED faiz kararı için toplantı 11-12 Haziran günlerinde düzenlenecek ve faiz kararı 12 Haziran günü saat 21:00 / 22:00 sıralarında duyurulacak. FED’in bu yıl bir kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu da fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

TAHVİL

Volkswagen Doğuş Finansman, TLREF+%3.50 faizden tahvil ihraç etti

Volkswagen Doğuş Finansman, nitelikli yatırımcılara 06.06.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3.50 olarak belirlendi. 729 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 05.06.2026 olacak.

6 Haziran 2024 tarihli TLREF %50,49 seviyesinde bulunuyor. Volkswagen Doğuş Finansman’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı, TLREF oranına ilave %3.50 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSVDTF62610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KONTROLMATİK

Torbalı OSB’ye taşınma sürecini tamamladı. Satış hedefini yatırımcısıyla paylaştı

Dışardaki şubesi üzerinden iş bağladı. Tutar geçtiğimiz yılın toplam yurt dışı gelirlerine yakın Kontrolmatik’in Macaristan Şubesi, yurt dışında bulunan bir müşterisinden 132kV Mobil Şalt sahası projesi için sözleşme davet yazısı aldı. Projenin kesin kapsamı 17.850.800 dolar, opsiyonel kapsamı ise 9.645.260 dolar olarak belirlendi. Toplam proje tutarı 27.496.060 dolar olurken, bedel güncel kurdan yaklaşık 886,2 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 911,5 milyon TL yurt dışı geliri elde etmişti. Yılın ilk çeyreğinde ise tutar 157,4 milyon TL idi. Firma, yılın daha ikinci yarısında yıllık yurt dışı gelirini aşmış görünüyor. Söz konusu gelişme, firmanın yıl sonunda daha güçlü bir gelir elde etmesine olanak verecek.

VERA KONSEPT GAYRİMENKUL

Yeni satın alacağı Kartal’daki arsadan beklentisi çok yüksek. Yurt dışından mimar getirecek

Vera Konsept Gayrimenkul, İstanbul/Kartal’da 26.958 m2 yüzölçümlü arsanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla şirketlerine satılmasına onay verildiğini duyurdu. Firma, gelişmenin ardından yaptığı açıklamayla, İstanbul›da ilk projeleri için çalışmalarına hız verdiklerini ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışındakimimari tasarım ekiplerinden hizmet alacaklarını belirtti. Projeyle ilgili beklentisi yüksek olan firma, bu vesileyle marka değerini de yükseltmeyi hedefl iyor. Şirket, 2023 yıl sonu mali tablolarında net kârını %325 artırarak 574,99 milyon TL’ye çıkardı. Kârın artmasında Net Parasal Pozisyon Kazançları kaleminden gelen etkili oldu.

İZMİR DEMİR ÇELİK

"Yeni çelikhane üretime geçerek kapasitesini arttı. Daha verimli ve düşük maliyetli çalışacak "

Yeni çelikhane üretime geçerek kapasitesini arttı. Daha verimli ve düşük maliyetli çalışacak İzmir Demir Çelik, yatırım sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yeni çelikhanede üretime geçti. Yeni yatırımla birlikte yıllık 1.500.000 ton olan çelikhane üretim kapasitesi 3.100.000tona çıktı. Yeni teknolojiyle donatılan tesiste, üretim süreçleri optimize edilirken daha kaliteli ve yüksek verimlilikte üretim gerçekleşmesi hedefl eniyor. Yeni çelikhaneyle enerji tasarrufu sağlanacağı ve daha düşük maliyetlerle üretim gerçekleşeceği belirtilmekte. Ayrıca yarı mamul ithalatına olan ihtiyaç tamamen sonlandırılacak. Kütük üretiminin artışıyla birlikte kütük satışının artırılması ve taleplere daha hızlı yanıt verilmesi mümkün olacak.

CVK MADEN

Finansman sağlamak için ön protokol imzalandı. İncelemenin ardından kredi temin edilecek

CVK Maden’in bağlı ortaklığı Virtus Mining ile merkezi New York’ta bulunan Orion Resource Partners ve Hartree Partners’in oluşturduğu konsorsiyum arasında ön protokol imzalandı. Anlaşma gereği konsorsiyumdan temin edilecek finansmanın tutarı 280 milyon dolar olacak. Sağlanacak 280 milyon dolar tutarındaki finansman, CVK Maden’in Yenipazar Polimetalik Maden Sahası’ndaki projesinde kullanılacak. Konsorsiyum tarafından yapılacak incelemelerin ardından tarafl ar arasında Kredi ve Finansman Sözleşmeleri imzalanacak. Konsorsiyum ile yapılan görüşmelerde bu kapanış süresinin yaklaşık 4-6 ay arası olabileceği belirtildi.

TURCAS PETROL

Denizli’deki hibrit GES yatırımı için elektrik üretim lisansını güncelledi. Kapasitesini artıracak

Turcas Petrol, %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik’in (RTG) 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında, 20 MW’a kadar Hibrit GES yatırımına gidecek. Bu amaçla RTG’nin lisansı Hibrit GES’i içerecek şekilde tadil edildi. Söz konusu ek yatırım şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmasına ve enerji üretim kapasitesini çeşitlendirmesine olanak verecek. Hibrit GES yatırımı, Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında güneş enerjisi entegrasyonu sağlayarak, enerji üretiminde sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmayı hedefl iyor.