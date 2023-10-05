”İSO ilk 500” listesine göre plastik sektörüne PAGDER bakışı…

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün’den Türkiye plastik sektörünün, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesindeki varlığını değerlendirmesini rica ettim.

Başkan Selçuk Gülsün, değerlendirmesine “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 13 plastik sanayisi kuruluşunun oldukça zor bir yılı geride bıraktığını gözlemliyoruz.

Listedeki verilere göre, ilk 500 büyük arasında yer alan plastik sanayi işletmesi sayısı 15’ten 13’e geriledi.

Özellikle ortalama dolar kurunun %87 oranında arttığı bir ortamda ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan plastik sektörü temsilcilerinin döviz bazında cirolarının azaldığı görüldü..” sözleriyle başladığı değerlendirmesine devam eden Gülsün: “Veriler incelendiğinde İSO 500’de yer alan sektör temsilcilerimizin cirolarının önemli bir oranda arttığı görülüyor olsa da bu artışın altında yatan nedenler de göz ardı edilmemelidir.

Enflasyonun etkisini göz önünde bulundurmak gerekiyor

Öncelikle 2021 ile 2022 yıllarının ortalama döviz kurları kıyaslandığında %87’ye varan bir artış göze çarpmaktadır.

Döviz kurunda yaşanan bu artışı göz önünde bulundurduğumuzda işletmelerin dolar bazında cirolarının gerilediği gözlemlenmektedir.

Bir diğer önemli husus ise yaşanan enflasyonun belli ürün gruplarında daha sert hissedilmesi ve buna bağlı olarak enflasyonist sektörlerin üretimden satış verilerinde daha yüksek bir artış yaşanmış olmasıdır.

Girdi maliyeti kaynaklı enflasyon yaşanan böylesi dönemlerde görüldüğü üzere işletmelerin ciroları artarken karlılıkları gerilemekte.

İSO 500’de kârlılık verilerini incelediğimizde 2021 yılına göre döviz bazında %6,5 bir kârlılık artışı görünüyor lakin bu oranın ABD enflasyon verisiyle birebir örtüşüyor olması bize bu artışın reel bir kârlılık artışı olmadığını gösterir niteliktedir.

Emtia fiyatlarında yaşanan hareketlerin firma performanslarına etkisinin bir diğer göstergesi ise listede sektörlerin ağırlığında yaşanan değişikliklerdir.

Kapasite artışı sağlayan çok büyük yatırımlar yaşanmamasına rağmen 2022 yılında İSO 500’de tekstil ürünleri imalatı sektörünün ağırlığının sert şekilde arttığını görüyoruz” dedi.

İlk 500’de yer alan işletmelerin üretimden aldıkları pay düştü

İSO 500’de yer alan işletmelerin plastik sektörünün ihracatından aldıkları payın arttığını dile getiren Gülsün: “Plastik sektörünün ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir artış yaşanmıştır. Son yıllarda büyük işletmelerimizin ihracattan aldığı payı artırdığını görmek sevindirici… Öte yandan, ihracattaki olumlu performansa karşılık İSO 500’de yer alan plastik firmalarının üretimden aldıkları payın gerilediğini gözlemliyoruz” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO ilk 500’de 12 üyelerinin bulunduğunu belirten Başkan Selçuk Gülsün: “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı..

Sektörü yakından izleyen biri olarak bende listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum…

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesinde yer alan PAGDER üyeleri

Kaynak: İSO

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