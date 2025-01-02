İsrafla mücadele için “Yeteri kadar en doğru karar”

Ülkemizin önde gelen şirketler topluluklarından Eksim Holding, israfa dikkat çekmek amacıyla ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ kampanyasını devreye aldı. Gıda, su ve enerji başta olmak üzere israfın çevresel sürdürülebilirliğe, toplum hayatına ve ekonomiye olumsuz etkilerine odaklanan kampanya kapsamında; eğitim, tarım, atık yönetimi gibi alanlarda kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde projeler hayata geçirilecek.

Eksim Holding enerji ve gıda sektörleri olmak üzere iki stratejik iş kolunda faaliyet gösteriyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ın bir sosyal sorumluluk hareketi olmasının yanı sıra hayatlarımızı ve iş yapış şekillerimizi yeniden düşünmeyen çağıran bir davet niteliği taşıdığını vurguladı. Tivnikli “Ailemizden bize miras kalan değerlerin temelinde, büyüklerimizin yeteri kadarını kullanmaya ve israf etmemeye dayalı anlayışı yer alıyor. Biz de bu anlayışı kurum kültürümüzün temeline yerleştirdik, yaygınlaştırmayı da görev biliyoruz” yorumunu yaptı.

1. Gıda İsrafına Karşı eğitim projesi

- Gıda israfına karşı birlikte mücadele çağrısı

Ülkemizde yıllık gıda israfının boyutu 43 milyar dolar ve her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor.İklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların tükenmesi gibi küresel sorunlar, israfa karşı toplumun her kesimini sorumlu kılıyor. Ebubekir Tivnikli, ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ın bir sosyal sorumluluk hareketi olmasının yanı sıra hayatlarımızı ve iş yapış şekillerimizi yeniden düşünmeyen çağıran bir davet niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

- 10 bin, eğitim kitiyle 40 bin çocuğa erişme planı

Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz’in verdiği bilgiye göre proje öncelikli olarak çocukları, gençleri ve çiftçileri hedefliyor. Bu kapsamda Dicle Elektrik’in Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir projeye imza attı. ‘Dicle’nin Rüyası’ isimli tiyatro oyunda Dicle Elektrik’in gönüllü çalışanları rol alıyor. Oyunla, Dicle Elektrik’in hizmet bölgesindeki 6 ilde 5 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Kampanya süresince, diğer grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği 10 farklı ilde ise 10 bin ilk ve ortaokul öğrencisine erişme hedefi var.

Tiyatro oyununun yanı sıra hazırlanan doğa dostu bir etkinlik kitabı ve bir tarım kitinin ilk etapta 20 bin, orta vadede 15 farklı ilde 80 bin öğrenciye dağıtılacak. 2 bin öğretmene eğitmen eğitimi verilecek.

2. Su israfına karşı çiftçilerle çalışmalar

Türkiye’de içme sularının yüzde 70’lik kısmı tarımsal sulama amacıyla kullanılıyor. Dolayısıyla sulama verimliliğinin artmasının hayati bir önemi var.

‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ kampanyası altında belirlenen konseptlerle her yıl bir odak alan belirlenecek. Bu doğrultuda 2025’i ‘Su Yılı’ ilan edildi. 2026 ‘Enerji’ ve 2027 ise ‘Gıda’ odağında ele alınacak.

Eksim su kullanımını azaltılması ve verimliliğini artırılması hedefii doğrultusunda ‘Bir Destek, Bin Bereket” adını verdiği bir eğitim programı oluşturdu. Bu programla çiftçilere kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Yusuf Ekiz’in verdiği bilgiye göre, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 10 bin çiftçiye ulaşılması hedefleniyor. Programın ilk etabı Batman Üniversitesi iş birliğiyle, 250 çiftçin katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin ikinci etabında ise Harran Üniversitesi iş birliğiyle ve 50 genç çiftçiyle, 1 yıl sürecek eğitim ve mentörlük programı hayata geçirilecek.

3. Atıklar gübre olacak

Gıda atıkları gübre olup ekosistemi destekleyecek

‘Yeteri Kadar’ kampanyasının en önemli paydaşlarından biri olan KORU Derneği aracılığyla gıda atıklarını değerlendiren bir proje de var. Eksim Holding bünyesindeki zincir fırın-kafe mağazası Aslı’nın üretim tesislerinden çıkan gıda atıkları KORU’nun kompost fabrikasında geri dönüştürülüyor. Kompost gübrelerin bir kısmı ise korunaklı paketler halinde Aslı şubelerinde müşterilere ulaştırılıyor.

Giochi Preziosi Türkiye: 15 Yıllık Mutluluk Yolculuğu

İtalyan oyuncak devi Giochi Preziosi, Türkiye’deki 15. yılını kutluyor. Kuruluş, Türkiye pazarına 2009 yılında “Cicciobello Çok Hastayım” oyuncağıyla giriş yapmıştı. Bugün, 30 alt markası bulunan Giochi Preziosi, eğlenceli olduğu kadar öğretici projelere imza atıyor.

Basın toplantısında konuşan Giochi Preziosi Yunanistan ve Türkiye CEO’su Fotini Karageorgi ile Türkiye Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İdil Bayar sorularımızı yanıtladı:

Cicciobello’nun başarısını neye bağlıyorsunuz?

Fotini Karageorgi: Cicciobello çocukların doktor ziyareti sırasında yaşadıkları stresi azaltmaya yönelik bir tasarım. Pembe ambalaj içerisinde satılan et bebeklerden mavi rengiyle de ayrışıyor. farklı olarak Cicciobello sadece bir oyuncak değil; aynı zamanda çocukların hayatında önemli bir arkadaş. Türkiye’de gördüğü sevgi, bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Oyuncak dünyasında hangi trendleri gözlemliyorsunuz?

İdil Bayar: “27 yıldır Türkiye oyuncak sektörü içindeyim,. Oyuncak dünyasında her sene farklı moda ürünler, yeni temalar ve trendler olmakla birlikte, zamanın eskitemediği bazı karakterler var. 4-5 senede bir yenilenen çizgi filmlerle yeni jenerasyon çocuklar ile buluşuyorlar. Teenage Mutant Ninja Turtles- Ninja Kaplumbağalar’ı örnek olarak verebilirim.

2019 yılında Ninja Kaplumbağalar markasını Giochi Preziosi olarak, Türkiye’de 2 kez lanse ettik. Ben kariyer hayatım boyunca 4 lansmana tanık oldum. Kendisi çocuk iken Cicciobello veya Ninja Kaplumbağalar gibi oyuncaklar ile oynamış bir anne veya baba, şimdi kendi çocukları ile oynuyor. Birkaç nesile dokunmuş olmak, onlarla hatıralar biriktirmek hem çok duygusal hem de gurur verici.

Markanın 15. yılına özel hazırladığımız 15 masal serisiyle de çocukları eğlendirirken öğretici bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu seride neler yer alıyor?

Bu seri pedagog onaylı, çocukları her türlü olumsuzluktan koruyan, kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerinden kaçınarak hazırlandı. Cicciobello'nun başkahramanı olduğu masallar ve ninniden oluşuyor. Spotify ve YouTube’da dinlenebilen bu masallar, “empati”, “arkadaşlık” ve “yardımlaşma” gibi değerli temaları işliyor. Ayrıca masallardan beş tanesi kitap haline getirilerek, özel etkinliklerde hediye ediliyor.

Cicciobello ne öğretiyor?

Cicciobello, sadece bir oyuncak olmanın ötesinde, Anthony Burton’un dediği gibi çocukların kendi güçlerini keşfetmesini sağlayan ve yetişkinlerin dünyasına uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Örneğin, “Cicciobello Tatlı Uykular” bir annenin bebeğinin alnını okşayarak onu nasıl uyuttuğunu,“Cicciobello İlk Kelimelerim” bir babanın çocuğuna ilk kelimelerini nasıl öğrettiğini deneyimletiyor.

Aristo’ya göre oyunlar oyuncaklar çocukların gelecekte ciddi olarak plan yapacakları şeylerin provasıdır. Cicciobello Çok Hastayım bebeği, çocukların doktor ve iğne korkularını yenmelerine yardımcı olarak sağlıkla ilgili kaygılarını azaltır. Bu interaktif oyun seti sayesinde çocuklar, bebeğin muayenesini yaparken doktor aletlerini tanır, tedavi süreçlerini eğlenceli bir şekilde öğrenir ve doktor ziyaretlerine karşı olumlu bir bakış açısı geliştirirler.

Gelecekte neler planlıyorsunuz?

Bir Dilek Tut Derneği ile iş birliği yaparak çocukların dileklerini gerçekleştirme hedefiyle hareket ediyoruz. Her ay bir çocuğun dileği yerine getirilirken, fon oluşturma ve düzenli bağışlarla daha fazla çocuğun hayatına umut olmaya çalışıyoruz.

2025 için planlarınız ne?

Bu yüzden biz çocuklarla birlikte hayal ediyoruz, birlikte büyüyoruz diyen bir ekip olmaya çalışıyoruz. Bizim için tüm çocukların mutluluğu ve memnuniyeti her şeyden önce geliyor. Bu çerçevede ürünlerimiz bizim en büyük yardımcımız. 2025 yılında portföyümüzü genişleterek Coccolotti, Gormiti ve Very Bella gibi çocukların çok seveceği yeni markaları Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Günümüz dünyası çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bu dünyanın içine doğan çocuklar bu hıza en çabuk adapte olanlar. Çocukların hızını yakalayabilmek için elimizden geldiğince hızlı reaksiyon veren bir hizmet sunmaya çalışıyoruz ve bunun için dijital dönüşümü önemsiyoruz.