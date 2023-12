İstanbul ‘en iyi 10 küresel start-up ekosistemi’ arasında konumlanabilir

Plug&Play’in Kurucusu ve CEO’su Saeed Amidi, “Türkiye'nin start-up ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak için buradayız. Türkiye’deki start-up ortamını canlandırmak ve İstanbul’u önümüzdeki dönemde ‘en iyi 10 küresel start-up ekosistemi’ arasında konumlandırmayı hedefliyoruz” diyor.

Türkiye’de 2021 yılından itibaren faaliyet gösteren Silikon Vadisi merkezli dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug and Play, 2 Kasım’da İstanbul’da Plug and Play Türkiye EXPO 2023 etkinliğini düzenledi.

50 binden fazla start-up ile çalışan, aralarında Dropbox, PayPal’ın bulunduğu 30’dan fazla unicorn yaratan Plug &Play’in Kurucusu ve CEO’su Saeed Amidi, Silikon Vadisi’nde 30 yılı aşkın deneyimi olan global girişimcilik ekosisteminin duayen isimlerinden.

İstanbul’a olan bağlılıklarının inovasyon yolculuğunda çok önemli bir adım teşkil ettiğini söyleyen Amidi, küresel girişim portföyleriyle otomotiv, üretim, sanayi sektörlerine sürekli olarak verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümler sunduklarını ifade ediyor.

Amidi, “İstanbul operasyonlarımız aracılığıyla, Türkiye ile Silikon Vadisi, Çin, Singapur, Almanya’nın dinamik teknoloji ekosistemleri ile kapsamlı küresel ağımız arasında bir köprü oluşturmanın yanında iş birliği ve inovasyonun sürekliliğini sağlamayı hedefl iyoruz” diyor.

İstanbul'u gerçek anlamda küresel bir platformla buluşturduklarının altını çizen yapan Saeed Amidi, İstanbul’un gelecek dönemde ‘en iyi 10 küresel startup ekosistemi’ arasında konumlanabileceğini ifade ediyor. “Plug and Play, akıllı bir gelecek inşa etmek istiyor” diyen Saeed Amidi ile sohbetimizden öne çıkan notlar şöyle:

Teknoloji, ekonomik büyümeyi teşvik eden bir güç

“Bana göre akıllı bir gelecek inşa etmek, sadece teknolojik açıdan gelişmiş değil aynı zamanda sürdürülebilir ve herkes için faydalı bir dünya yaratmak için inovasyon ve teknolojinin gücünden yararlanmak anlamına geliyor. Karmaşık sorunları çözmek, verimliliği artırmak ve bireylerin ve toplumların genel yaşam kalitesini yükseltmek için en son teknolojilerden yararlanmayı içeriyor. Açık inovasyon, farklı kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik ederek fikir ve kaynak alışverişini desteklediği için bu vizyonun önemli bir bileşeni konumunda. Akıllı bir gelecekte teknoloji, ekonomik büyümeyi destekleyen, kapsayıcılığı teşvik eden ve açık inovasyon yoluyla küresel zorlukları kolektif olarak ele alan olumlu bir değişim gücü haline geliyor. Yatırım kriterlerimiz çok çeşitli, ama temelde sektörleri olumlu yönde değiştirme potansiyeline sahip yenilikçi çözümlere odaklanıyoruz. Güçlü ve ölçeklenebilir bir iş modeline, yetenekli ve vizyoner bir ekibe, kanıtlanmış pazar talebine ve kârlılığa giden girişimlere öncelik veriyoruz. Açık inovasyon platformunu teşvik etme taahhüdümüz doğrultusunda, genellikle B2B girişimlerine yatırım yapıyoruz. Ayrıca akıllı bir gelecek inşa etmek, sürdürülebilirlik ve olumlu toplumsal etkiye katkıda bulunma misyonumuzla uyumlu girişimlere değer veriyoruz.”

Start-up’lar olumlu bir fark yaratacak yenilikçi ruha sahipler

“Birden fazla krizle karşı karşıya olan dünyada, teknoloji girişimleri küresel zorlukların ele alınmasında hayati bir rol oynayabilir. İster sürdürülebilir çözümler geliştirmek, ister kapsayıcılığı teşvik etmek veya sosyal etki için teknolojiden yararlanmak olsun, startup’lar olumlu bir fark yaratacak çevikliğe ve yenilikçi ruha sahipler. İklim değişikliğini ele alan, eşitliği teşvik eden ve temel hizmetlere erişim sağlayan çözümler daha iyi bir dünya inşa edilmesine katkıda bulunabilir. Startup’ların misyonlarını olumlu toplumsal etkiyle uyumlu hale getirmeleri ve sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek yaratmak için çalışmaları çok önemli.”

Türkiye’deki girişim sermayesi ortamı heyecan verici

“Türkiye’deki girişim sermayesi ortamı, özellikle teknoloji ve dijital hizmetler alanında son zamanlarda heyecan verici değişikliklere sahne oldu. Kurumsal girişim sermayesi fonlarının devreye girmesi de dahil olmak üzere yerel girişim sermayesi yapılarının artan sayısı ve fon büyüklükleri, girişim ekosistemindeki yatırım miktarının sürekli büyümesine katkıda bulunuyor. Beş etkileyici Türk girişimini destekleyerek bu alanda oldukça aktif olduk. Bizim katılımımıza gelince, Plug and Play Türkiye’den beş girişime yatırım yaptı. İnteraktif canlı müziği küresel bir kitleye ulaştıran Musixen; sürdürülebilir şehirlerde son kilometre lojistiği için otonom bir mobilite platformu olan Delivers.ai; OKR ve performans yönetimine odaklanan bir SaaS şirketi olan Twiser; mobilite ve lojistik için yeni nesil veri zekası sunan Smart- Kiwi ve akıllı bir enerji yönetim sistemi olan xWattsi. Türkiye pazarına olan bağlılığımız son derece güçlü ve aktif. Daha fazla yatırım fırsatı arayışındayız. Yerel yeteneklere, girişimci ruha ve çığır açan fikirlerin potansiyeline inanıyoruz. Bu nedenle, sadece bunun bir parçası olmak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin startup ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak ve yardımcı olmak için buradayız. Plug and Play’de yatırımcı topluluğumuz, geçmişi kanıtlanmış ve yatırım getirisi yüksek girişimleri belirliyor. Bu ekosistem, Türkiye’deki startup ortamını canlandıracak ve İstanbul’u önümüzdeki dönemde ‘en iyi 10 küresel startup ekosistemi’ arasında konumlandıracak. Aynı zamanda, Türkiye’yi bölgenin merkezi olarak konumlandırıyoruz. İstanbul’dan EMEA bölgesi ve yakın coğrafyadaki girişimlere ulaşmayı hedefl iyoruz. Çalışma arkadaşımız Lale Can Gözübüyük aynı zamanda Türkiye ve EMEA Bölge Direktörümüz olarak görev yapıyor.”

Genç girişimcilere tavsiyeler

“Bugün, genç girişimcilerin yaptığı en yaygın hata, pazar anlayışının eksikliğiyle ilgili. İşe girişmeden önce ürün veya hizmetinize yönelik pazar ihtiyacını derinlemesine araştırmak ve doğrulamak önemli. Genç girişimcilere tavsiyem, uyum sağlayabilmeleri, müşteri geri bildirimlerini dinlemeleri ve zorluklar karşısında dirençli olmaları. İyi bir girişimin temel özellikleri arasında net bir değer önerisi, ölçeklenebilir bir iş modeli ve vizyonu etkili bir şekilde uygulayabilecek bir ekip yer alır. Ayrıca uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak ve sürekli öğrenme ve iyileştirme taahhüdünde bulunmak da çok önemli.”

Güçlü bir start-up ekosistemi oluşturmanın yolu…

“Güçlü ve dinamik bir start-up ekosistemi oluşturmak, çeşitli paydaşların ortak çabasını gerektiriyor. Sermayeye erişim, mentorluk, destekleyici bir düzenleyici ortam, risk ve inovasyonu kucaklayan bir kültür şart. Girişimcilik kültürünü geliştirmek, bilgi paylaşımını teşvik etmek ve start- up’ların gelişmesini sağlayacak kaynakları oluşturmak çok önemli. Ayrıca, yeni kurulan şirketler ile yerleşik şirketler arasında bağlantılar oluşturmak inovasyonu ve pazara girişi hızlandırır. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir ekosistem, dinamizmini daha da artırır.”