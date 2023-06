İstanbul Temmuz’da caz notalarıyla serinleyecek!

- 30. İstanbul Caz Festivali 30. kez #cazberaber demeye hazırlanıyor

Temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali’ne geri sayım başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir programla 30. yaşını kutlayacak. Festivalde, 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere, 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı izleyicilerle olacak. 30. İstanbul Caz Festivali’nin tüm programı için: caz.iksv.org

- Gastronomi Nobeli Basque Culinary World Prize Şef Ebru Baybara Demir’in

Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği Gastronominin Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023 Ödülü Şef Ebru Baybara Demir’in. Şef Ebru Baybara Demir bu ödülü Türkiye’ye taşıyan ilk Türk kadın şef oldu. Şef Demir, Mardin'de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağladı. Ebru Baybara Demir, Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra 20 yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalıştı.

- Michelin’li şeften Japon yemek kültürünün en rafine ve zarif örnekleri Sankai by Nagaya Bebek Otel’de

Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya partnerliği ile konsepti tasarlanan Japon omakase restoranı Sankai by Nagaya, Bebek Otel by The Stay’de misafirlerini ağırlıyor. Otelin 3. katındaki iki oda birleştirilerek hayata geçirilen sadece 24 kişilik oturma yerine sahip restoran, sanat eseri niteliğindeki tabaklarıyla geleneksel Edomae tarzı sushi ve Kaiseki mutfağını omakase (şefin seçimi) tadım menülerinde bir araya getiriyor. Kaiseki mutfağı; mevsimlik ve taze malzemelerle yapılan, geleneksel değerleri buluşturan aşamalı bir sunum biçimi. Uyum, denge ve zanaatkarlık kavramlarını ön plana koyuyor. Edomae ise Tokyo’nun eski adı olan Edo’nun körfezinden günlük tutulan balıklarla hazırlanan sushi stilini anlatıyor.

- Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

111 yıllık Develi Restoranlarının çınarı Arif Develi'nin hikâyesi "Arif Olmak" belgeseli gastronomi, basın, cemiyet, influencer, iş ve spor dünyasının katıldığı bir galayla seyirciyle buluştu. Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin'in de bir konser verdiği etkinlik, Zorlu PSM'de gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gecenin davetlileri arasındaydı. Şahin yaptığı konuşmada Arif Develi'nin başarı hikâyesini ve Develi markasının önemini vurguladı.

- Tangopera müzikali AKM’de

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Beyoğlu’nda eski bir hanın ve renkli kiracılarının zamana meydan okuyan hikâyelerini Tangopera müzikali ile 16-18 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

- TGC ve Basın Müzesi kuruluş yıldönümleri sergiyle kutlandı

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 77., Basın Müzesi’nin 35. yıldönümü nedeni ile düzenlenen Koleksiyon Sergisi gazeteciler ve sanatseverler ile buluştu. Sergide 1989-2023 yılları arasında Basın Müzesi’ne bağışlanan ünlü ressamların tabloları yer alıyor. Aralarında Abdi İpekçi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Nadir, İbrahim Balaban ve Elif Naci’nin resimlerinin de yer aldığı sergi, 14 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek.

- Be Premium Bodrum, Michelin yıldızlı şefleri ağırlamayı sürdürüyor

Be Premium Bodrum, Temmuz-Ağustos aylarında tutkuları ve özgün tarifleriyle dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri ağırlamaya devam ediyor. İtalyan Şef Paolo Griffa yine İtalya’dan Floriano Pellegrino, Portekizli Joao Rodrigues, İspanyol Diego Guerrero, Arjantinli Pablo Rivero

Be Premium içinde bulunan Notias Restaurant’da temmuz başından itibaren menülerini sunmaya başlayacaklar. İlk kez 2022 yılında Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Be Premium Bodrum, bu etkinlik ile Ace of Mice 2023’te “En iyi Halkla İlişkiler Etkinliği” ödülüne layık görülmüştü.

- Da Vittorio yazı yeni İtalyan menüsüyle karşıladı

Şef Vittorio Sindoni, Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus’un roof’unda bulunan Da Vittorio’da yaz menüsünü sunmaya başladı. Yeni menüde aralarında Pecorino peyniri ve özel sosu ile ev yapımı tagliatelle, Katalan usulü ılık karides, limon soslu deniz levreğinin de bulunduğu birçok lezzet yer alıyor.