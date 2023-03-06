İzmirli gazetecilerden, depremzede meslektaşlarına kardeşlik köprüsü

İletişimin hayati (gerçek anlamıyla) bir öneme sahip olduğun, deprem felaketi ile bir kez daha görüldü. Afetin can pazarının yaşandığı ilk anlarında da kurtarma çalışmaları sürerken de insani ihtiyaçların tedarik edilmeye devam ettiği şu sıralarda da “doğru bilgi” bu sürecin en önemli unsurlarından biri oldu.

Dünyada doğru bilginin kaynağı olarak hala gazeteler, televizyonlar, internet siteleri gibi, haberi süzen, teyit eden iletişim kuruluşları görülüyor. Ne yazık ki Türkiye’de bu yayınlar siyasi angajman bültenleri gibi çıktığı için, “gazete yazıyorsa doğrudur” anlayışı medyanın büyük bölümü için geçerliliğini yitirdi. Yerel basında ise istisnalar olmakla birlikte bu anlayış büyük ölçüde sürüyor. Deprem bölgesinde bu işi güç koşullarda yapan meslektaşlarımızın hayatı, felaket sonrasında daha da zorlaştı. İnsani sıkıntılarının yanına mesleki sorunlar da eklendi.

İzmirli gazeteciler de depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’daki meslektaşlarının en azından maddi zararlarını telafi etmek amacıyla bir kardeşlik köprüsü kurmak için harekete geçtiler. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi öncülüğünde başlatılan “Yerel Basın Yaşasın!” isimli kampanya kapsamında bir günlük özel bir gazete çıkarılarak, alınacak ilan gelirleri depremde zarar gören gazetecilerin ekipman ihtiyacını karşılamakta kullanılacak. Kampanya için Hatay’ın seçilmesinin nedenlerinden biri, depremden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden 26 gazeteciden 13’ünün Hatay’dan olması.

İzmirli gazetecilerin deprem bölgesi için yaptığı yardımlar bununla sınırlı değil. Daha önce kentteki 8 basın meslek kuruluşu biraraya gelerek “Tek İşimiz Haber Değil” isimli bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyanın ardından deprem bölgesindeki gazetecilerden, “Biz sizden para istemiyoruz. Bizim ofislerimiz enkaz altında kaldı. Çalışamıyoruz. Bize ekipman gönderin” talebi gelmesi üzerine Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, İzmir’deki 9 tane günlük yerel gazetenin desteği ile “Yerel Basın Yaşasın!” kampanyasını başlattı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, hazırlanacak gazete ile hem tarihe bir not düşmek, hem de depremzede gazetecilerin mesleki ekipmanlarını sağlamak istediklerini söylüyor. Bu amaç doğrultusunda İzmir merkezli günlük gazetelerdeki arkadaşlarımız haberleriyle depremin etkilerini kamuoyuna aktarırlarken, alınacak ilanların gelirleri de bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera, powerbank gibi malzemelerin alımında kullanılacak. Murat Demircan, İzmirli gazetecilerin Hatay’daki meslektaşları için vereceği çabanın diğer illerdeki meslektaşlarımızın deprem bölgesinde Hatay dışındaki 10 ilimiz için çaba göstermelerine de örnek olmasını arzuladıklarını dile getiriyor.

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