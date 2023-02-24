Kapasite yeterli, ihtiyaç olursa yakın coğrafyadan getirilecek

Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkım çok ağır. Bölge insanı, sayıları her geçen gün artan vefatlarına ağlarken, diğer yandan hayata tutunmaya çalışıyor. Devlet kurumları, hayırseverler, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, ihtiyaçlara cevap verebilmek için var gücüyle çalışsa da 11 kentin insanı için afet bölgesinde barınma, gıda ve hijyen malzeme hala en büyük ihtiyaç. Depremzede içinde çocuklar ve kadınlar için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zira bebeklerin bez, kadınların hijyenik ped ihtiyacı çok büyük önem arz ediyor.

Türkiye bebek bezi ve hijyenik ped üretimi konusunda önemli bir ülke. Uluslararası gruplarla rekabet eden yerli sanayici iç pazarın ihtiyacını karşılarken, 100’ün üstünde ülkeye de ihracat yapıyor. Üstelik sadece Türkiye’de değil farklı coğrafyalarda da fabrikaları var. Depremin ardından tüm sektörler gibi ilk dakikalardan itibaren bölgeye derin bir hassasiyet gösterdiler. Bölgedeki ihtiyaçlar için acil tırlar gönderilirken diğer yardım kurumlarından, şirketlerden ve yardımseverlerden gelen taleplerin karşılanması için kollar sıvandı.

Sleepy markasıyla ayda 220 milyon adet ped çocuk bezi, 100 milyon adet hijyenik kadın pedi ve 10 milyon paket ıslak havlu üretim kapasitesi olan, 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Eruslu Sağlık Ürünleri’nin depremden yara alan Gaziantep’te fabrikası var. Depremden hemen sonra ilk önlem olarak fabrika tahliye edildi. İdari binalar barınma ihtiyacı olan personel ve ailelerine açıldı, üç öğün yemek hizmetine başlandı. Ardından ilk etapta valilik, AFAD ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla deprem bölgesine 100 milyon yaprak ıslak havlu, 20 milyon bebek bezi, 5 milyon hijyenik ped, 1 milyon da hasta bezi ve hasta örtüsü gönderildi.

60 TIR hijyenik ürün deprem bölgesine gönderildi

Dünya çapında 13 ülkede 36 üretim tesisi bulunan, 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, dünyanın dördüncü büyük bebek bezi üreticisi Hayat Holding de depremin ilk gününden bu yana bölgeye bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak havlu ürünleri gönderiyor. İlk etapta bebek bezi, hijyenik ped, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi 60 TIR ürün gönderildi. Adet olarak baktığımızda 7 milyon adetin üzerinde bebek bezi, 3.5 milyon adet hijyenik kadın pedi ve 240 bin paket ıslak mendil servisi yapıldı. Bunlar sadece Hayat’ın kendi yaptığı yardımlar. Kamudan, sivil toplum kuruluşlarından, Türkiye’nin önde gelen gruplarından ve bireysel gelen talepler bu rakamlara dahil değil…

Depremzedeler için 100 milyon TL nakdi, 30 milyon TL ayni bağış yapan Hayat Holding, her iki üründe de acil ve uzun vadeli ihtiyaç olduğundan; talepleri cevapsız bırakmamaya ve düzenli ürün gönderimine odaklandı. İlk etapta iç pazara sunulan ürünlerden bölgeye takviye sağlandı. Şirket kendi yardımlarını göndermeye devam ederken kurum ve şirketlerden bölge için gelecek talepleri de yanıtsız bırakmıyor. Bu arada edindiğim bilgiye göre şirketin kapasite ve ürün yetiştirme anlamında bir sıkıntısı yok. Yönetim bu konuda bir B planı da hazırlamış durumda. Şirket yetkilileri, “Kapasitemiz fazlasıyla yetiyor ama gönderimler uzun bir süre devam edeceği için ihtiyaç halinde yakın coğrafyadaki ülkelerden ürün getirebiliriz” diyor.

Bir TIR'ın gitmesi, boşaltması ve dönmesi dört gün sürüyor

İmkanlar seferber edildi ama bir tırın gitmesi, ürünleri bırakması ve dönmesi dört gün sürüyor Sektör temsilcilerinden aldığım bilgilere göre bölgeye ürün göndermek de epey meşakkatli… Zira bir yardım tırının bölgeye gitmesi, ürünleri teslim etmesi ve geri dönmesi yaklaşık 4 gün sürüyor. Yine sektörden edindiğim bilgiye göre hali hazırda bölgeye fazlaca bebek bezi ve hijyenik kadın pedi gitti ancak bölgede yaralar sarılana kadar bu ihtiyacın sürdürülebilir şekilde karşılanması en önemli konu olmaya devam ediyor.