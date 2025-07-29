Karar almayı hızlandıran model

İş dünyası her zaman karmaşık, sürekli değişen bir ortam. Etkin ve hızlı hamleler gerektiriyor. Hele geleceğin iyice belirsizleştiği bugünkü gibi ortamlarda...

İş insanı Hilmi Güvenal'ın Remzi Kitabevi'nden çıkan yeni kitabı Belirsizlik Çağında KUARTET Etkin Karar Alma Sanatı, şirketlerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla başa çıkmak için önemli ipuçları veriyor:

1) Yaşam Döngüsü: Şirketin yaşam döngüsündeki aşaması (girişim, büyüme, olgunluk, düşüş) stratejik yaklaşımları doğrudan etkiler. Her aşamada farklı uygulamalar gerekir. Başka bir durumda etkin sonuçlar doğurabilecek bir taktiğin yanlış bir aşamada uygulanması başarısızlık riskini artırır. Örneğin büyüme aşamasında genişleme daha kolay uygulanabilirken düşüş aşamasında bu karar daha risklidir.

2) Yetkinlikler: Şirketin yapabileceklerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmek kritik önem taşır. Kapasitenin eksik veya hatalı belirlenmesi, atılan adımları etkisiz kılabilir. Yetkinliklerin gerçekçi ve kapsamlı bir biçimde analiz edilmesi, uygulanabilir yönetim prensipleri geliştirmenin anahtarıdır.

3) Sektörel Dinamikler: Pazar dinamikleri yalnızca rakipleri izlemekle sınırlı değildir. Teknolojik yenilikler, mevzuat değişiklikleri ve müşteri eğilimleri gibi geniş bir çerçevede analiz yapılmalıdır. Çoğu işletme, sadece rakiplerine odaklanırken büyük resmi gözden kaçırabiliyor.

4) Kültür: Şirket kültürü, başarının anahtarıdır. Kültüre aykırı uygulamalar genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. Kültürü zorla değiştirmek yerine, mevcut kültüre uyumlu yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Şirketler kesiminde hasarın giderek belirginleştiği bugünkü ortamda, gerçek hayat verilerine ve somut örneklere dayalı KUARTET, ayakları yere basan kararlar almanızı kolaylaştırmayı vadediyor.