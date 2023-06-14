Kira artışının yanında evden çıkarmalarında önüne geçilmeli

Özellikle metropol şehirlerde ki fahiş kira artışlarının yaşandığı kentlere Diyarbakır'da eklendi. Şehirde deprem sonrası yatay mimari ve ve arsa fiyatlarında çok ciddi artışlar olmuştu. Şimdilerde o artışlarda kısmende olsa normalleşmeler görülüyor. Ancak Diyarbakır'da şu anda çok ciddi kira artışları söz konusu . Temel ihtiyaçlardan olan barınma ile ilgili depremin butün olumsuzlukları görmüş ve yaşamış birisi olarak kendim ve çevremde ki yaşananları paylaşmak isterim.

Geçtiğimiz hafta ev sahibinden gelen telefonla durumun hayır olmadığı konusunda içimde bir his oluştu. Önce kendi mağduriyetini anlatan ev sahibi evi boşaltmam konusunda rica da bulundu. Depremde 12 bin 500'e yakın binanın ağır hasar aldığı Diyarbakır'da, kaldı ki bu yaklaşık 15 bin konut civarında, nasıl ev bulunacak. Birde kara borsa olmuş kiralık evlerde ki uçuk fiyatlar. Annem taşınacak, oğlum taşınacak veya kızım taşınacak gibi sebeplerle evden kiracı çıkarmalarını çevremde çok duyuyordum ve aynı mağduriyetin başıma ne zaman geleceği konusunda da açıkçası beklenti içerisindeydim ve benim durumumda olan kentte binlerce insan, aile.

Emekli maaşı ile kıt kanaat geçinen ve oratalama 2 bin lira kira ödeyen tanıdıklarım var. Onlarda ev sahipleri tarafından evden çıkartılıyor. 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir çift nasıl en düşük 7 bin yada 8 bin lira olan kirayı ödeyecek. İşin içinden nasıl çıkıcaklar bilmiyorum.

Çevremde ki eş dost akraba ile iletişime geçip, ki buna tanıdığım emlakçılarda dahil, kiralık ev aradığımı söyledim. Herkesten ortak dilmiş gibi aynı cevabı aldım. Ev yok ki. Tamam ev yok da, biz nerede barınacağız.

Görünen tabloda öncelikli ve temel ihtiyaç olan barınma konusunda ki suistimallerin artarak devam edeceği ve çok ciddi mağduriyetler yaşanacağı aşikar. Önerim, zorunlu haller hariç, zorunlu hallerden kastım tayinciler, her ne sebeple olursa evden çıkarmalar için düzenleme getirilsin., buna ek olarakta kira artışları belirli bir oranda tutulsun. En azından deprem konutları yapılıp kentlerde ki konut ihtiyaçlarının bir nebze olsa da azaldığı dönemlere kadar..