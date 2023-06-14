  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Mahir SOLMAZ
  4. Kira artışının yanında evden çıkarmalarında önüne geçilmeli

Kira artışının yanında evden çıkarmalarında önüne geçilmeli

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan

Özellikle metropol şehirlerde ki  fahiş kira artışlarının yaşandığı kentlere Diyarbakır'da eklendi. Şehirde deprem sonrası  yatay mimari ve ve arsa fiyatlarında  çok ciddi artışlar olmuştu. Şimdilerde o artışlarda kısmende olsa normalleşmeler görülüyor. Ancak  Diyarbakır'da  şu anda  çok ciddi kira artışları söz konusu .  Temel ihtiyaçlardan olan barınma ile ilgili   depremin butün olumsuzlukları görmüş ve yaşamış  birisi  olarak kendim ve çevremde ki yaşananları paylaşmak isterim.

Geçtiğimiz hafta ev sahibinden gelen telefonla durumun hayır olmadığı konusunda içimde bir his oluştu. Önce kendi mağduriyetini anlatan ev sahibi evi boşaltmam konusunda rica da bulundu. Depremde 12 bin 500'e yakın binanın  ağır hasar aldığı Diyarbakır'da, kaldı ki bu yaklaşık 15 bin konut civarında, nasıl ev bulunacak. Birde  kara borsa olmuş kiralık evlerde ki uçuk fiyatlar. Annem taşınacak, oğlum taşınacak veya kızım taşınacak gibi sebeplerle evden kiracı çıkarmalarını  çevremde çok duyuyordum ve aynı mağduriyetin  başıma ne zaman  geleceği konusunda da açıkçası beklenti içerisindeydim ve benim durumumda olan kentte binlerce insan, aile.

Emekli maaşı ile kıt kanaat geçinen ve oratalama 2 bin lira kira ödeyen tanıdıklarım var. Onlarda ev sahipleri tarafından evden çıkartılıyor. 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir çift nasıl en düşük 7 bin yada 8 bin lira olan kirayı ödeyecek. İşin içinden nasıl çıkıcaklar bilmiyorum.

Çevremde ki eş dost akraba ile iletişime geçip, ki buna tanıdığım emlakçılarda dahil, kiralık ev aradığımı söyledim. Herkesten ortak dilmiş gibi aynı cevabı aldım. Ev  yok ki. Tamam ev yok da, biz nerede barınacağız.

Görünen tabloda  öncelikli ve temel  ihtiyaç olan barınma konusunda ki suistimallerin  artarak devam edeceği ve  çok ciddi mağduriyetler yaşanacağı aşikar.  Önerim, zorunlu haller hariç, zorunlu hallerden kastım tayinciler, her ne sebeple olursa evden çıkarmalar için düzenleme getirilsin., buna ek olarakta kira artışları belirli bir oranda tutulsun. En azından deprem konutları yapılıp kentlerde ki konut ihtiyaçlarının bir nebze olsa da azaldığı dönemlere kadar..

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yenişehir Belediyesi’ne hakkını teslim edelim 07 Haziran 2023
Diyarbakır iş dünyası siyasette istediğini bulamadı 19 Nisan 2023
Konut sahipleri evlerini hasarsız gösterme çabasında! 10 Mart 2023
Yaşamak güzel… 21 Şubat 2023
Raif Türk ismi İzmir’de yaşatılacak 20 Ocak 2023
Alvero ailesi 30 Aralık 2022
Yeşil Ambalaj’a ikinci kuşak eli değdi 22 Aralık 2022
Diyarbakır’dan yurtdışına sefer sayıları artırılmalı 15 Aralık 2022
Yöresel lezzetler fuarına 167 firma katıldı 25 Kasım 2022
Türkiye’nin madeni Diyarbakır’da istişare edildi 12 Ekim 2022