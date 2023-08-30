  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. KKM’nin bitirilmesi

KKM’nin bitirilmesi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Bankalar, KKM sayesinde son 1,5 yılda çok düşük faizle mevduat topladılar. Hazine, yine bu ürün sayesinde çok düşük faizle borçlandı.

Merkez’den bu hafta bankalara yönelik bir düzenleme daha geldi. Bankalar artık, döviz dönüşlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının yüzde 10’unu TL vadeli mevduata dönüştürecekler. On gün önce yayımlanan düzenlemede bu oran yüzde 5 idi.

KKM’nin bu ekonomik iklimde faydalarının olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün bütçeye maliyeti konuşulduğu kadar büyük değildir. Merkez’le yapılan KKM işlemlerinden, kurum kâr etti. Hazine’nin yükünü, Merkez tarafındaki rakam karşılıyor. Bankalar, KKM sayesinde son 1,5 yılda çok düşük faizle mevduat topladılar. Hazine, yine bu ürün sayesinde çok düşük faizle borçlandı. Türkiye’deki yatırımcılar dolar sevdalısıdır. Bu ürünle, dolarlarını bozdurdular. Kur farkını aldılar.

Ekonomi yönetimi KKM’yi bitirmek istiyor. Saygı göstermek gerekir. Tabii bu havuzda 130 milyar dolar olduğu için, kısa vadede bunu sonlandırmak mümkün değildir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Spekülatör aldı, dolar yükseldi 16 Ağustos 2023
Boşluğu ancak doldururken fark ediyoruz 09 Ağustos 2023
Reel sektör haklı mı? 02 Ağustos 2023
Dışsal faktörler ıskalanıyor 26 Temmuz 2023
Çilemiz dolmadı 12 Temmuz 2023
Döviz kurları artmamalı 05 Temmuz 2023
Piyasalardaki hava bozuldu 21 Haziran 2023
Yabancı yatırımcı kararsız 14 Haziran 2023
Bizi sancılı günler bekliyor 07 Haziran 2023
Mehmet Şimşek’i nasıl bilirsiniz? 31 Mayıs 2023