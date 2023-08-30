KKM’nin bitirilmesi

Bankalar, KKM sayesinde son 1,5 yılda çok düşük faizle mevduat topladılar. Hazine, yine bu ürün sayesinde çok düşük faizle borçlandı.

Merkez’den bu hafta bankalara yönelik bir düzenleme daha geldi. Bankalar artık, döviz dönüşlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının yüzde 10’unu TL vadeli mevduata dönüştürecekler. On gün önce yayımlanan düzenlemede bu oran yüzde 5 idi.

KKM’nin bu ekonomik iklimde faydalarının olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün bütçeye maliyeti konuşulduğu kadar büyük değildir. Merkez’le yapılan KKM işlemlerinden, kurum kâr etti. Hazine’nin yükünü, Merkez tarafındaki rakam karşılıyor. Bankalar, KKM sayesinde son 1,5 yılda çok düşük faizle mevduat topladılar. Hazine, yine bu ürün sayesinde çok düşük faizle borçlandı. Türkiye’deki yatırımcılar dolar sevdalısıdır. Bu ürünle, dolarlarını bozdurdular. Kur farkını aldılar.

Ekonomi yönetimi KKM’yi bitirmek istiyor. Saygı göstermek gerekir. Tabii bu havuzda 130 milyar dolar olduğu için, kısa vadede bunu sonlandırmak mümkün değildir.