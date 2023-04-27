KOBİ Zirvesi gerçekleştirildi…

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB )ve İkitelli OSB işbirliği ile “Sürdürülebilir Yeşil Dönüşüm ” ana temalı XVIII. KOBİ Zirvesi, 25 Nisan 2023’de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan TOSYÖV Başkanı Osman Deveci, “Bu yılki Zirveyi özellikle İkitelli OSB’de yapmayı planladık.

Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) temelini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) oluşturduğunu söyleyen TOSYÖV Başkanı Osman Deveci, Zirveye katılım için 8 yüz dolayında mail yoluyla davetiye gönderdik.

Bizzat ben 28 Kooperatif başkanımızı arayarak üyelerinin katılımları konusunda desteklerini rica ettim.

Sayısal olarak beklentilerimizin çok altında bir izleyicinin salonumuzda olması karşısında, hayal kırıklığına uğradığımı ifade etmek istiyorum.” ifadeleriyle sitemini dile getirdi.

TOSYÖV olarak yeşil dönüşümün sürdürebilirliğini çok önemsiyoruz.

Yeşil dönüşüm adı verilen kavram, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği geliştirilmiş bir kavramdır.

Yeşil dönüşüm, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğinin engellenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için gereklidir.



Bu dönüşüm için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atık oluşumunu en aza indirmek, enerji verimliliğini artırmak, çevre dostu ürünler üretmek ve toplumda farkındalık yaratmak gerekiyor.

İklim değişikliği ve çevre sorunları hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin ortak bir sorunudur.

Yeşil dönüşüm, üretim tüketim ve benzeri faaliyetlerin kaynak verimliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltma odağındadır.

Bu hedef sayesinde; sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında enerjiye kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşebilecektir” sözleriyle sonlandırdı.

Konuşmasında AB’nin uygulamaya koymayı planladığı sınırda karbon düzenlemesinden en çok etkilenen ülkenin Türkiye olacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırmak temel önceliklerimizden.

Bu bağlamda bakanlık olarak 450 milyon dolarlık bir proje oluşturduk

Projemiz in temel amacı Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan AB’deki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi eylem planı ve AB ürün direktifleri gibi yeni düzenlemelere uyumlu hale gelinmesine katkıda bulunmak olarak belirlendi…

Yeşil dönüşüm için Avrupa Birliği fonlarından da yararlanıyoruz.

KOSGEB ve TÜBİTAK projemizin ortakları. İmalat sanayinin yeşil dönüşüm için TÜBİTAK tarafından 175 milyon dolar kredi kullandırılacak. KOSGEB ise KOBİ ile yeşil dönüşüm faaliyetlerine ilişkin 250 milyon dolarlık kredi kullandırılacak. KOBİ’lerin makinelerini yükseltme, yeni teknolojiler edinme, yeşil sertifikalar alma gibi krediler sağlanacak.” Dedi..

Açılıştan sonra, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı “Sürdürülebilir yeşil dönüşüm” başlıklı panelin konuşmacıları , İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Çalışma Grubu Üyesi Nilgün Özdemir olarak belirlenmiş..

İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın’ın konuşmasında dile getirdiği “Türkiye mutlaka enerji bankasını kurmalı.

Enerji teknolojileri üniversitesi kurmalı, enerji borsasını geliştirmeliyiz.

Ülkemizin 2040 karbon sıfır hedefi için yapılacak her yatırımın oran fark etmeksizin vergiden muafiyetinin sağlanması veya en aza indirilmesi için yapılacak her çalışma önemli.

Güneşin baktığı her metrekare potansiyel bir enerji alanıdır.

Bunları iyi değerlendirmeli ve güneş enerji santralleri kurmalıyız.

Her firmamız kendi enerjisini kurduğunda hedeflerimizi başarabiliriz.” Sözleri ilgi ve beğeniyle karşılandı..

Moderatörlüğünü yaptığım “Yeşil Çözümler” başlıklı panelden de kısaca söz etmek isterim.

Prof. Dr. Esra Yüksel Acı “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşümün Kodları” başlıklı sunumlarında yeşil ekonomi, şimdi ve gelecekte herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil bir yaşamı mümkün kılmak” temasıyla, Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu hoca ise “Geleceğin Yeşil Fabrikaları” başlıklı sunumunda “Yeşil dönüşüm”, önemli mal ve hizmet tedarikçileri olarak KOBİ'ler için de önemli bir iş fırsatıdır.

KOBİ'ler, eko-inovasyonun kilit itici güçleri ve gelişmekte olan yeşil endüstrilerdeki kilit oyuncular olarak yeşil büyüme için önemlidir.

- KOBİ'lerin yeşil uygulamaları benimsemesine yönelik başlıca itici güçler,

- Malların ve temel hammaddelerin artan fiyatları,

- Potansiyel maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı,

- Müşterilerden gelen pazar baskısı.

KOBİ’lerin ekonomideki rolü kritik olmayı sürdürecek; ancak yeniden yapılanma şart

İklim değişikliği temelinde artan riskler, gelişmiş ülke ekonomileri ve gelişmekte olanlar arasında asimetrik dağılmaya devam ediyor.

Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin sistematik desteklenmesi için kamunun rolü artmalı” konseptli konuşmasıyla katılımcılara bilgi sundu..

Eskişehir Sanayi Odası Yeşil Birim yöneticisi Suzan Eroğlu Önpeker;

- Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi yaklaşık iki sene önce kurulmuştur ve üyelerimize sürdürülebilirlik konusunda destek vermektedir.

- Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi hesaplamaları, yeşil dönüşüm, temiz üretim gibi alanlarda seminer, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmakta olan Birimimiz, kendi alanında ülkemizdeki öncü organizasyonların başında gelmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tanımı eklendi.

Yeşil OSB, kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak” dedi.

Son panelist MASS Arıtma yönetim kurulu başkanı Dr. Sedat Soybay konuşmasında arıtmanın yeşil dönüşümdeki yeri bağlamında;

Atıksu arıtma projeleri kaynakların dönüştürülmesi ve sürdürülebilir enerji kullanımları açısından önemlidir.



Sanayide, endüstri faaliyetlerinde ve yaşam alanlarında kullanılan suyun kirlenmesiyle oluşan arık sular tekrar kullanılabilir hale getirilebilir.

Özellikle de üretim alanlarında kullanılan suların arındırılarak tekrar farklı aşamalarda kullanılması hem maliyeti azaltan hem de çevreyi koruyan yöntemlerdir.

Birçok farklı yöntem olmasının yanı sıra her ihtiyaca uygun birbirinden farklı atık su arıtma sistemleri de son yıllarda gelişen teknoloji ile çeşitlenmektedir



Organik atıklardan elektrik enerjisi üretilmekte örneğin sistemden elde edilen çamur, çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılıyor” dedi.

18. KOBİ Zirvesi’nden derlediğim özet bilgiler bunlar..

Zirvede emeği geçenleri, destek verenleri kutluyorum.