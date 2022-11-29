Konaklamada vergili dönem yeni yılda başlıyor, erteleme görünmüyor  

Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecekti. Ancak pandemi nedeniyle yürürlüğe girmesi önce 2021, ardından bu yıl ekim ayında Meclis’ten geçen kanunla 1 Ocak 2023’e ertelendi.

Yeni yılla birlikte kamping dahil otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, yayla evlerinde yapılacak konaklamalardan yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak. 2023 bütçe teklifine göre, gelecek yıl konaklama vergisinden 2.3 milyar lira gelir sağlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı da konaklama vergisi ile ilgili hazırladığı tebliğ taslağını görüşe açtı. Ancak konaklama vergisinin bir kez daha ertelenmesi, uygulamaya 2024 yılında girmesi konusunda sektörden gelen talepler de sürüyor. Sektörün konaklama vergisinin ertelenmesi konusundaki çağrıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine de taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a “Konaklama vergisiyle ilgili turizm sektörünün sizden ve bizden bir ricası var. Bunun bir yıl süreyle daha ertelenmesini istiyorlar. Turizm sektörünün pandemiden kaynaklı yaşadığı ciddi sıkıntılar sebebiyle erteleme talebi sürüyor” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da Bakan Ersoy’a, sektörün daha yeni yeni toparlandığını söyleyerek, “Konaklama vergisinin ertelenmesi talebi size de bin defa gelmiştir” sözleriyle erteleme beklentisine bir kez daha dikkat çekti. Bakan Ersoy ise, “Çok sık benim Bakanlığımla alakalı olmayan konular bana geliyor. Yani konaklama vergisi bizim Bakanlığımıza ait bir vergi değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait. Hazine Bakanımız geldiği zaman kendilerine sorarsınız ama zaten dört yıl önce çıkmış bir vergi, bugün çıkmış bir vergi değil. Yaşanan krizlerden dolayı ertelenerek gelmiş bir vergi, dünyanın birçok yerinde de olan bir vergi. Turizm verileri 2022’de nasıldı? Tarafsızca otelcilerle konuşun, bilançolarının en iyi bilançolar olduğunu size zaten söyleyeceklerdir” sözleriyle tepki gösterdi.

Sektör bir yıl daha erteleme istiyor

Gerek Türkiye Otelciler Birliği gerekse Türkiye Küçük Oteller Derneği yaptıkları açıklamalarda yaklaşık 2 yıllık salgın molasının turizm sektöründeki olumsuz etkilerinin tam anlamıyla giderilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, konaklama vergisinin 2024 yılına ertelenmesinin sektör için önemli olduğunu bildirdiler. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda konaklama vergisinin bir yıl daha ertelenmesinin sektörün pandeminin etkisini üzerinden atması için zorunlu olduğuna dikkat çekiyorlar.