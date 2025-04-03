Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü sabah saatlerinde GMK Group ve İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) önceki Başkan Yardımcılarından Murat Kalsın’ın sosyal medya paylaşımından haberi aldım:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) önceki Başkanlarından Mehmet Yıldırım’ın vefat haberini teessürle öğrendim.

Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde, İTO’ya ve iş dünyamıza birçok önemli hizmetleri olan Mehmet Yıldırım, çok ortaklı şirketimiz İstanbul Holding’in kuruluşunda, tecrübelerine dayanan tavsiyeleriyle şirketimizin sağlam temele oturmasında katkıda bulundu.

İTO’nun 1995-2005 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın vefat haberi üzerine arşivi taradım. Yıldırım’ın 10 yıllık koltuğuna veda ettiği seçimin hemen sonrasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova seyahati dönüşünde yaptığımız sohbet notlarını buldum.

Yıldırım, Mart 2005’teki sohbetimizde “sivri dili”nin başına açtığı dertleri önce şu cümleyle özetlemişti:

- Konuşmalarım yüzünden hakkımda 72 dava açıldı, 71’inden beraat ettim…

Hakkında açılan davalara örnek olarak “10 banka daha batacak” açıklamasıyla ilgili olanı aktarmıştı:

1999 yılı sonunda 5 bankaya daha el konulunca, “Sırada 10 banka daha var” dedim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dava açtı.

“Sırada 10 banka daha var” Davam sürerken başka bankalara da el konuldu. En son duruşmaya gittiğimde hakime, “Ben 10 bankanın daha batacağını söyledim. Oysa sayı 18’e çıktı. 8 banka eksik söyledim diye mi beni yargılıyorsunuz” dedim.

“Ben 10 bankanın daha batacağını söyledim. Oysa sayı 18’e çıktı. 8 banka eksik söyledim diye mi beni yargılıyorsunuz” Hakim hak verdi ama uyardı: “Bankalar Kanunu bu açıklamaları yasaklıyor.”

“Bankalar Kanunu bu açıklamaları yasaklıyor.” Sonra beraat ettim.

Mehmet Yıldırım’ın verdiği dava örneklerinden biri de Ecevit Hükümeti döneminin Devlet Bakanı Recep Önal’la ilgiliydi:

Kemal Derviş, Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olunca, Recep Önal için, “Çaycıların Bakanı” deyimini kullandım. Dava açtı. Önal’ın Yüce Divan’a sevki gündeme gelince beraat kararım çıktı.

Yıldırım, 72 davadan 71’inin beraatla sonuçlandığını söylerken şu havadaydı:

Belki sert konuşuyorum ama sonunda hep ben haklı çıkıyorum.

Yıldırım’ın 10 yıllık İTO Başkanlığını kaybettiği seçimde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesine neden sözleri, o günlerde Necla Dalan’ın Referans Gazetesi’ndeki köşesine şöyle yansımıştı:

Karşıma benim ayarımda rakip çıkarsınlar. Tüy sıklet isimlerle çıkmasınlar. İTO seçimlerinde Başbakan’ı, AKP’yi, MÜSİAD’ı ütüleyip geçerim.

Erdoğan, Yıldırım’ın bu sözleri üzerine İTO seçimlerinde devreye girdiğini şu cümlelerle açıkça ortaya koymuştu:

Bir Başbakan’a karşı söylenmeyecek sözler söylüyor. “Onları ütüler geçerim” ne demek. İTO Başkanının Başbakan’a böyle davranmaya hakkı yok.

Tam o günlerde dönemin CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve arkadaşlarının teklifiyle oda ve borsaların yönetimine doğrudan siyasilerin de girmesini sağlayan yasa değişikliği, AK Parti için fırsat olmuştu.

AK Parti Kurucusu İbrahim Çağlar ile dönemin AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Yalçıntaş, Mehmet Yıldırım’ın karşısına aday olarak çıkmıştı. Erdoğan, son dakikaya kadar İTO seçimlerinin her aşamasını izlemişti. Son aşamada karar verilmiş, Çağlar’ın çekilip Murat Yalçıntaş’ın önünü açması sağlanmıştı.

Nitekim Murat Yalçıntaş, Yıldırım’ın 10 yıllık İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçim sandığında noktayı koydurmuştu.

Daha sonraki dönemde rahmetli İbrahim Çağlar da İTO Başkanlığı görevine seçildi. Vefat ettiği günlerde İTO Yönetim Kurulu Başkanıydı.

Mehmet Yıldırım’a Allah’tan rahmet diliyorum…

4 bin karaciğer naklinin tamamına benim elim değdi

Ramazan Bayramından birkaç gün önce “malatyadogruhaber” sitesindeki başlık dikkatimi çekti:

İnönü Üniversitesi’nden tarihi başarı…

4 bininci karaciğer nakliyle yeni bir rekora imza atıldı…

Haberin detayları şöyleydi:

Malatya’daki İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, 4 bininci (4000) karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirerek bir kez daha adını zirveye yazdırdı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Erol Karaaslan, Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Sezai Yılmaz, enstitü ekibiyle birlikte 4 bininci naklin başarıyla gerçekleşmesini pasta keserek kutladı.

Prof. Sezai Yılmaz, “Bu başarı sadece bir rakam değil, arkasında binlerce umut, yeniden doğan hayatlar ve fedakarca çalışan bir ekip var” dedi.

“Bu başarı sadece bir rakam değil, arkasında binlerce umut, yeniden doğan hayatlar ve fedakarca çalışan bir ekip var” Yılmaz, şu mesajı verdi: “Hastalarımıza en iyi tedaviyi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Nusret Akpolat, 19 Mart 2025 günü sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla sağlık alanında çığır açmaya devam ediyor.

4 bininci karaciğer naklini gerçekleştirerek büyük bir başarıya daha imza attık.

Bu gurur verici gelişme, bilimsel birikimimiz ve alanında yetkin ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur.

Karaciğer nakillerimiz her geçen gün artarak devam ederken hastalarımıza umut olmaya devam edeceğiz.

Haberi okuduktan sonra Prof. Sezai Yılmaz’a sorular yazdım:

4 bininci karaciğer nakline kaç yılda ulaşıldı?

Operasyonların tamamında siz var mıydınız?

Bu nakillerin kaçında hastalar yabancıydı?

Prof. Yılmaz, yanıt için 2002 yılına uzandı:

- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ilk karaciğer naklini 6 Mart 2002’de gerçekleştirdik.

Bu yıla döndü:

- 4 bininci karaciğer naklini 18 Mart 2025 günü yaptık.

Şu noktanın altını çizdi:

- 1000’inci karaciğer naklini 2012 yılında gerçekleştirmiştik. 23 yılda 4 bininci nakile ulaştık. Yani, ilk 10 yılda 1000 nakil yapmıştık. Son 13 yılda 3 bin karaciğer nakli gerçekleştirmiş olduk.

Ardından ekledi:

- Operasyonların hepsinde ben vardım. Hepsine dokunduğumu söyleyebilirim.

Yabancı hasta oranını paylaştı:

- 4 bin karaciğer naklinin yüzde 15’i yabancı hastalarımıza yapıldı.

“Çapraz nakil” konusuna dikkat çekti:

- Karaciğer Enstitümüz asıl çıkışı “çapraz nakiller” ile yapmış oldu. Dünyada şu anda böbrek nakilleri dahil, “çapraz nakil”de tartışmasız bir numarayız.

“Çapraz karaciğer nakli”nde en son rekorlarının 7’li olduğunu anımsattım, sürdürdü:

- 2 kez “7’li çapraz karaciğer nakli” gerçekleştirdik. Çapraz nakillerin sayısı 244’ü buldu. Sayı hızla artıyor. Bu konuyla ilgili dünyada “aranan merkez” haline geldik.

15 Nisan 2025 günü İnönü Üniversitesi’nin 50’nci kuruluş yıldönümü töreni düzenleneceğini irdeledi:

- Törende karaciğer nakilleriyle ilgili bir sunum yapacağım.

Bir başka toplantı bilgisi verdi:

- Önümüzdeki Haziran ayının ikinci yarısında 4 bininci karaciğer nakli vesilesiyle bir bilimsel sempozyum düzenleyeceğiz.

Singapur’dan aldığı daveti aktardı:

- International Liver Transplantation Society’nin (ILTS-Uluslararası Karaciğer Nakli Kongresi) yıllık toplantısı Singapur’da yapılacak. Toplantıda “çapraz karaciğer nakilleri”ni anlatmak üzere davet aldım.

Rahmetli Mevlit Aslanoğlu ile birlikte 2002 yılında İnönü Üniversitesi’nin o dönemdeki Rektörü Prof. Fatih Hilmioğlu’nu ziyarete gitmiş, Prof. Sezai Yılmaz’ın ilk karaciğer nakli operasyonlarına tanıklık etmiştik.

Boston College (ABD) ekonomi bölümü öğretim üyeleri Prof. Tayfun Sönmez ve Prof. Utku Ünver’in geliştirdiği formülle Prof. Sezai Yılmaz ve ekibinin gerçekleştirdiği “çapraz karaciğer nakilleri”, İnönü Üniversitesi’ne daha fazla hastayı sağlığına kavuşturma yolunu açtı.