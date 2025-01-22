Konut satışlarındaki artış Borsada GYO’ları yükseltti

TÜİK verilerine göre geçen yıl konut satışları %20,6 arttı. Geride kalan üç ayda borsadaki 10 gayrimenkul şirketi yatırımcısına yüzde 31 ile 126 arasında getiri sağladı.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında konut satışları %20,6 artarak yaklaşık 1,5 milyona ulaştı. İstanbul 239 bin satışla ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu takip etti. Aralık ayında ise satışlar %53,4 artışla 212,6 bin oldu. İpotekli satışlar bu dönemde %285,3 artış gösterdi. Konut satışlarındaki artış borsada hisse senetlerinin fiyatlarına da yansıdı. Üç ayda gayrimenkul sektöründeki 10 hissede getiriler yüzde 37 ile yüzde 127 arasında gerçekleşti.

Üç ayda getiriler yüzde 100’ü aştı

Borsa İstanbul’da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları üç aylık dönemde önemli çıkışlar sergiledi. En yüksek artış %126,65 ile Batı Ege GMYO hissesinde görüldü. Onu Fuzul GMYO %70,32 ve Reysaş GMYO %61,35 ile takip etti. İlk beş sırada yer alan diğer hisseler arasında Emlak Konut GMYO ve Kiler GMYO da bulunuyor. Gözlenen performans, gayrimenkul sektöründeki canlılığın borsaya yansıdığını gösteriyor. Gayrimenkul sektöründeki ivmenin devam etmesi 2025 yılında borsadaki gayrimenkul firmalarının getiri potansiyellerini korumalarına imkan verecek.

Yıllık getirilerde Reysaş GMYO zirvede

Yıllık performans açısından Reysaş GMYO %188 ile lider konumda. Sinpaş GMYO %174,43, Deniz GMYO %128,13 ve Fuzul GMYO %107,43 ile yatırımcılarına ciddi kazanç sağladı. Ziraat GMYO ve Yeşil GMYO gibi hisseler de yıllık bazda güçlü getiriler sağladı. Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründeki hisseler, güçlü getirilerle dikkat çekerken sektöre yönelik yatırımda bulunan yatırımcıları memnun ediyor. Faizlerdeki düşüşün sürmesi sektördeki canlılığı korurken, fiyatları da destekleyebilecektir.

ZEYNEP’E SOR

LİKİT Mİ, LİKİT OLMAYAN MI?

Likit; hızlı nakit akışı, düşük değer kaybı riski, fırsat, düşük risk, düşük maliyet. Düşük getiri, spekülatif baskı, düşük çeşitlendirme, enflasyon riski.

Likit olmayan; yüksek getiri potansiyeli, disiplin ve çeşitlendirme ihtiyacı. Nakde çevrim zorluğu, değer kaybı riski, belirsizlik, zayıf esneklik

Geliri artsa da dönem sonunda zarar yazdı. Bunda net parasal pozisyondaki kayıp etkili oldu

1000 Yatırımlar Holding’in sürekli gerilemesinin sebebi nedir? / Servet Turhan

Servet, hissenin fiyatı, farklı birçok parametreden etkilenir. Bu faktörlerden en önemlisi de hiç kuşkusuz şirketlerin mali performansıdır. firmanın gelir ve kârını artırması hisse fiyatını uzun vadede etkileyen önemli bir unsurdur. 1000 Yatırımlar Holding, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini artırdığı gözleniyor. Ancak dönem sonunda 1,4 milyar TL zarar açıkladı. Net parasal pozisyondaki ciddi kayıplar ve toplam varlıklarda yaşanan %12’lik düşüş, yatırımcıların şirketin gelecekteki mali yapısı konusunda endişelenmesine yol açtığı anlaşılıyor. Gerek piyasadaki genel düşüş gerekse zarar hisseye ilgiyi sınırlandırıyor.

Döner fırınının bakım çalışması 6 hafta uzatıldı. Kararda pazar ve mevsim şartları etkili oldu

Göltaş’ta bakımdaki fırının çalışması ertelendi. Bunun bir maliyeti olacak mı? / Cemal Akbulut

Cemal, sanayi tesislerinde düzenli bakım, üretim süreçlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde devamı için hayati öneme sahiptir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda çalışan döner fırınlar gibi ekipmanlarda bakım yapılmaması, üretim kayıplarına ve uzun vadede daha maliyetli onarımlara yol açabilir. Planlı bakım çalışmaları, üretim ve satış süreçlerini minimize etmek için genellikle stok seviyeleri ve piyasa şartları göz önünde bulundurularak belirlenir. Göltaş’ın klinker üretiminde kullanılan birinci döner fırınının bakım çalışmaları, daha önce duyurulan tarihe ek olarak 6 hafta daha uzatıldı. Uzatmanın üretim ve satışa etkisi bulunmuyor.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün AES Fonu, petrole dayalı fonları bir ayda %10,38 kazandırdı

AES Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu, petrole dayalı borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırımcısına küresel petrol piyasalarındaki fırsatlara erişim imkanı veriyor. Toplam değeri 843,4 milyon TL olan fonun, %92,05 oranında yabancı BYF’lere yatırım yaptığı görülüyor. Bunun yanında, portföyünde %1,74 Takasbank Para Piyasası ve %4 diğer varlıklara yer veriliyor. Doluluk oranı %13,33 olan fon, 36.238 yatırımcıya ulaşmış durumda. AES, bir ayda %10,38 oranında getiri elde etti. Son bir yıldaki getirisi ise %28,82 seviyesinde gerçekleşirken enflasyonun altında bir performans sergiledi. Petrol piyasalarına uyumlu yatırım stratejisi, fonun da petrol fiyatlarının oynaklığından etkilenmesine yol açıyor. Fon petrol fiyatlarından istifade etmek isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor

TAHVİL

İş GMYO TLREF+%0,5 faizden bono ihraç etti

İş GMYO, nitelikli yatırımcılara 20 Ocak 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,5 olarak belirlendi. 91 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 21 Nisan 2025 olacak.

TLREF+%0,5 YILLIK FAİZ

20 Ocak tarihli TLREF %46,64 seviyesinde bulunuyor. İş GMYO’nun çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %0,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFISGY42521 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ENKA İNŞAAT

İngiltere'de düşük karbonlu hidrojen tesisi projesi için anlaştı. Başlamak için onay bekliyor

Enka İnşaat’in iştiraklerinden Enka UK, Kuzey Batı İngiltere’deki Ellesmere Liman Bölgesi Stanlow Rafinerisi’nde inşa edilecek Düşük Karbonlu Hidrojen Üretim Tesisi için sözleşme imzaladı. Anlaşma, mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma süreçlerini kapsıyor. Toplam bedeli yaklaşık 529 milyon sterlin olan projenin başlama süreci, iş sahibi tarafından alınacak nihai yatırım kararı ile netleşecek. Bu süreçte, “Limitli İşe Başlama” çerçevesinde belirli ön çalışmalar gerçekleştirilecek. İşe başlama kararının ardından, projenin 39 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Proje, Enka İnşaat’ın uluslararası çapta düşük karbon teknolojileri ve sürdürülebilir enerji alanındaki faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor. Şirket, gelir ve kârını büyütüyor.

TAT GIDA

Manisa’da güneş enerjisi santrali kurulumu için anlaştı. Enerji maliyetini düşürecek

Tat Gıda, sürdürülebilirlik hedefi çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımına önem veriyor. Şirket, fabrikalarının elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak amacıyla, Manisa Yunusemre’de güneş enerjisi santrali kuracak. Bu amaçla anlaşmaya vardı. Kurulumu yapılacak GES’in toplam gücü 2.316,34 kWp olacak. Yıllık yaklaşık 3.800 MWh elektrik üretmesi planlanıyor. Söz konusu yatırımın toplam tutarı hakkında ek bilgi paylaşımında bulunulmadı. Bununla birlikte projenin firmanın enerji maliyetlerini düşürmekle birlikte, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkısı olacağı ifade edildi. Tat Gıda’ya ait hissenin fiyatı Ağustos 2023’te en yüksek 28,68 TL’ye kadar çıktıktan sonra geriledi. Eylül 2024’ten bu yana tabanda hareket ediyor.

ASELSAN

Yeni radar entegrasyon merkezi devreye girdi. Ayrıca ilave tesisin inşasına da başladı

Aselsan, radar teknolojilerindeki yetkinliğini artırmak ve artan talebi karşılamak amacıyla önemli bir yatırım gerçekleştirdi. 50 milyon dolar yatırımla Radar Entegrasyon Merkezini devreye aldı. Böylece radar tasarım, test ve seri üretim kapasitesinde önemli bir artış sağlamış oldu. Son yıllarda, özellikle AESA tabanlı radar teknolojilerinde büyük bir ilerleme kaydeden Aselsan, dünyanın önde gelen radar üretim merkezlerinden biri haline geldi. Söz konusu ilerleme, yurtdışı siparişlerde de önemli bir ivme kazanmasını sağladı. Ayrıca artan siparişler ve büyüme hedefi doğrultusunda, mevcut radar üretim kapasitesini üç katına çıkaracak ilave tesisin inşasına başlandığını belirtti. 73 bin m2 kapalı alana sahip olacak tesisin, 2027 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.