Köprü altına 70 milyon Euro yatırdı, ‘Terminal Kadıköy’e dönüştürdü

Dünyanın ve Türkiye’nin COVID-19 pandemisinin pençesinde olduğu 2020 yılı ilkbaharında Fıratcan İnşaat’ın patronları, Akfen Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın kapısını çaldı:

Biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) viyadük işi aldık. “Yap-işlet-devret” modeliyle yapacağız. Ancak, bizim bu projeyi yapmak üzere kaynağımız yeterli değil. Siz “yap-işlet-devret” projelerinde çok başarılısınız. Bize ortak olur musunuz?

Fıratcan İnşaat ekibi, projeyi masaya açtı, görsellerini ekrana yansıttı:

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’na bir viyadük yapacağız. Onun karşılığında viyadük altında 80 bin metrekarelik kapalı alanı olacak bir proje inşa edeceğiz. Proje AVM ve otelden oluşacak.

Projenin işlemesiyle ilgili şu bilgi de paylaşıldı:

TCDD’nin hesaplarına göre raylı ulaşım “hub”ı olacak Söğütlüçeşme’den günde 110 bin kişi geçecek.

Hamdi Akın, projeyi ekibiyle birlikte inceledi, kararını bildirdi:

Şirketinize yüzde 51 oranında ortak oluruz. Yalnız, AVM ve oteli kapsayan 80 bin metrekarelik kapalı alanlı bir proje buraya uygun düşmez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Çevre Bakanlığı’nın onaylayacağı bir proje hazırlamamız lazım.

Akın, şu noktanın altını da çizdi:

AVM ve otel içeren projeyi Kadıköy halkı da benimsemiyor. İşin bu tarafını da mutlaka dikkate almalıyız.

Akın, Akfen GYO üzerinden Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin yüzde 51’ini satın alıp kolları sıvadı. Önce Söğütlüçeşme İstasyonu’ndaki günlük insan trafiğini ölçtürdü:

Buradan günde 120-130 bin kişi geçiyor… Fenerbahçe Stadı’nın yanı başında olan istasyon, maç günlerinde daha da kalabalıklaşıyor.

Ardından birçok projede birlikte çalıştığı Tabanlıoğlu Mimarlık’ın ortağı Melkan Gürsel’i aradı:

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’na viyadük yapıyoruz. Karşılığında alt kısmını uygun şekilde işletebileceğimiz bir proje hayata geçirmemiz gerekiyor.

Melkan Gürsel, Hamdi Akın ve ekipleri, dünyada 7 şehirde olan “TimeOut Market” modelini inceledi:

Buraya Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal, Lizbon ve Dubai’deki “TimeOut Market” modeli bir proje yapmak daha doğru olacak.

Melkan Gürsel, ekibiyle proje hazırlıklarına girişirken, Akfen ekibi de “TimeOut” yönetimiyle bağlantı kurdu. Proje “TimeOut” ekibine anlatıldı, şu yanıt alındı:

Biz, “TimeOut Market”lerde turist yoğunluğuna bakarız. Turiste yönelik iş yaparız. Söğütlüçeşme, İstanbul’da turist çekebilecek bir alan gibi görünmüyor.

Akın, bu görüşmelerden sonra kararını Melkan Gürsel’e bildirdi:

Biz Barcelona, Londra, Madrid, Berlin ve Moskova’da da bazı projeleri inceledik. Söğütlüçeşme’deki viyadük altındaki alanı “Food Hall” (yiyecek-içecek sokağı) olarak planlayalım.

Geçenlerde bir sabah Hakan Güldağ’la birlikte Hamdi Akın’ın Söğütlüçeşme’deki proje ofisine gittik. Akın’a Akfen İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Erkan Erciyas, Akfen Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünsal Ereke eşlik ederken, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp de bir başka ekiple toplantı öncesi yanımıza uğradı.

Hamdi Akın, zaman içerisinde Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.’deki paylarını yüzde 100’e çıkardıklarını bildirdi:

Proje Akfen GYO çatısı altında yürüyor. Düzenlediğimiz alan 45 bin metrekareye ulaşıyor. Bunun 16 bin metrekaresi kiralanabilir alan oluyor. Eski projede otel için öngörülen alanı otopark olarak düzenliyoruz.

Söğütlüçeşme’de 4 tren hattının olduğunu kaydetti:

Bizim yaptığımız viyadük 5’inci hat olacak. TCDD, bu hatla birlikte hızlı tren ve Marmaray seferlerini artırabilecek.

Yatırım büyüklüğünü sordum, paylaştı:

Fıratcan İnşaat, viyadük dahil projeye 60 milyon Euro harcadı. 70 milyon Euro’yu bulacak gibi görünüyor.

Projenin inşaat dönemi dahil işletme süresinin 29 yıl olduğuna işaret etti:

Burada ana işletmeci Akfen Turizm olacak.

Projenin ana adının “Terminal Kadıköy” olarak belirlendiğini vurguladı:

Hedefimiz bu yılın sonunda Terminal Kadıköy’ün faaliyete geçmesi. Burası, Avrupa’daki benzerlerinin en büyüğü olacak.

TCDD’nin “tinercilerin mekanı”na dönüşmesini önlemeye çalışmak için tel örgü ile kapattığı “viyadük-köprü altı” alan 70 milyon Euro’luk yatırımla “Terminal Kadıköy” oluyor…

Hamdi Akın’ın gündeminde ilk sıralara yerleşen “Terminal Kadıköy”, örnek bir proje olarak devreye girecek gibi dönüyor…

Yeşil doku için 1 milyon dolarlık harcama yapıyor

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Terminal Kadıköy”ün peyzaj alanlarını işaret etti:

Buradaki mevcut yeşil örtüyü 3 katına çıkarıyoruz. Mevcut ağaçları da koruyoruz.

Kurbağalıdere’ye dikkat çekti:

Kurbağalıdere projemizin ortasından geçiyor. Yeşil alanlar için toplam 1 milyon dolar harcama yapıyoruz.

Bölgenin önceki halini anımsattı:

Daha önceleri gündüzleri bile hırsızlık ve gasp olaylarının sıkça yaşandığı, içinden yürünmeyen, güvenliği olmayan bir yerdi burası.

Yeme-içmede MSA devreye girecek, 24 farklı lezzet olacak

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Terminal Kadıköy”ün yeme-içme alanları için Mutfak Sanatları Akademisi’nin (MSA) Kurucusu Mehmet Aksel’le anlaştıklarını bildirdi:

Mehmet Aksel, “İşime karışmaz, bana bırakırsanız, işin insan kaynağı tarafı dahil ben yönetirim” Kendisiyle el sıkıştık.

“Yedide Yedi” adlı bölümde 24 değişik lezzeti içerecek farklı mutfağın yer alacağını vurguladı:

Mutfakların reçetelerinden şeflerin seçimine kadar her şeye Mehmet Aksel karar verecek.

Aksel’in Lizbon’da yaşadığını anımsattı:

Mehmet, Lizbon başta olmak üzere dünyadaki örnekleri de gayet iyi biliyor. “Terminal Kadıköy”e en uygun yeme-içme mekanlarını oluşturacağına inanıyorum.

TCDD için Hızlı Tren Garı yapıyoruz

Akfen İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Erkan Erciyas, “Terminal Kadıköy” alanını gezerken yaptıkları viyadüğe dikkat çekti:

Normalde viyadük ayaklarından birinin Kurbağalıdere’ye denk gelmesi söz konusuydu. Viyadük inşaatında “Art Germe” tekniğini kullandık. İki ayak arası 55 metreye çıkabildi. “Art Germe” tekniği ile betonun içinde aynı asma köprülerdeki gibi çelik halatlar kullandık.

Toplam viyadük uzunluğunun 110 metre olduğunu kaydetti:

Burası iki ayak arasındaki açıklık açısından Türkiye’nin en uzunu oldu.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın araya girdi:

TCDD’ye burada bir de Gar Binası ve Yolcu Bekleme Salonu yapıyoruz.

13 girişi olacak Paribu Sanat Merkezi faaliyete geçecek

Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Terminal Kadıköy”de bir de performans sanatları merkezi planladıklarını bildirdi:

Bu merkez için Muzaffer Yıldırım’la konuştuk. “Paribu Sanat Merkezi” 630 kişinin oturarak gösteri izleyebileceği, ayakta kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkacak bir merkez oluşturuyoruz.

“Terminal Kadıköy”e giriş noktası sayısının 13 olacağını belirtti:

Ayrıca sokak sanatçılarının düzenli gösteri yapabilecekleri bir açık alanımız da olacak.

Projenin Kadıköy’e kültür ve sanat alanında yeni bir soluk getireceğini kaydetti:

Burası farklı müzik türlerinden yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı konserlerden tiyatro ve müzikal gösterilere, galeri sergilere kadar geniş yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kiralama başladı geçici büfelerin çıkması gerekiyor

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Terminal Kadıköy”de kiralamaların başladığını belirtti:

Burada yerel ve doğal yeme içme ürünleri satan manav, şarküteri, tatlıcı, sokak lezzetleri, restoranlar, kafeler olacak.

Proje alanını gezerken mevcut çalışan 3-4 büfeyi sorduk, yanıtladı: