Kozmetikte yarattığı markayla yabancı fonların radarına girdi

Hülya İmer’in çocukluğu babasının memurluğu nedeniyle Türkiye’nin farklı illerinde geçmiş. İmer Ailesi; Aydın, Konya, Antalya’dan sonra İzmir’e taşınmış. Babası bankacı olan İmer’in annesi de aile bütçesine katkı için başladığı terziliğe bir süre sonra tuhafiye dükkanını eklemiş. Üniversiteye hazırlanıp iç mimarlık okuma hayalleri kuran Hülya İmer’in planları annesinin genç yaşta vefatıyla tamamen değişmiş. Dört kardeşine annelik yapmak zorunda kalınca üniversite hayalini rafa kaldırmış. Annesinin tuhafiye dükkanına el atan İmer, cebinde yol parasıyla Kemeraltı çarşısına tişört almaya gitmiş. Sattıkça aldıklarının parasını vermek kaydıyla birçok yerin kapısını çalmış ama hepsinden eli boş dönmüş. Son girdiği şirketin sahibi kendi deyimiyle halini anlayınca mal almış ve bir hafta sonra hepsini satıp parasını ödemiş. Bu patronun referansıyla başka mağazalardan da mal almaya başlamış ve tuhafiye dükkanını butiğe dönüştürmüş. Bir gün Eczacıbaşı İlaç’ta çalışan bir arkadaşından etkilenmiş ve bu alana geçmeye karar vermiş. Feridun Firik ilaç şirketine başvurmuş ve kabul edilmiş. Orada ilaç sektörünü öğrenmiş, kendini geliştirmiş.

İmer, 11 yıl çalıştığı ilaç sektöründe dermokozmetikle tanışınca hayatı bir kez daha yön değiştirmiş. Eczanelerde bu alanda ciddi satış olduğunu görünce tamamen dermokozmetik üreten bir şirkete geçmiş ama kendi işini kurmaya karar vermiş. Kadınlar bilir, tırnaklara French diye bir uygulama yapılır. Tırnakların ucuna beyaz bir hat çekilir. İşte o uygulama için French kalemi üreten firmaya ulaşmış ve bu hattın çizimini kolaylaştıran French yüzüğünü ürettirmiş. Patent için parası olmayınca bir patent firmasıyla anlaşmış. Plastik enjeksiyonla üretilen yüzükler için bankadan 20 bin TL kredi çekmiş. Kesintilerle birlikte eline 16 bin TL geçmiş ve 2010’da Mara adını verdiği şirketi kurmuş.

Çalışanların yüzde 75’i kadın, yeni fabrika planı var

Hızlı ve pratik çözümler arayan kadınlara özel ürünlerle yola çıkan Mara, bugün Tuzla’daki fabrikada üretim yapıyor. 350’den fazla ürünü Migros’tan A101’e, BİM’den Watsons’a, Gratis’ten Şok Marketler’e birçok zincire ait 40 bin satış noktasında satılıyor.

Yıllık üretimi 40 milyon adet olan ve Gebze’de yeni fabrikaya geçme planları yapan Mara’nın kurucusu Hülya İmer ile buluştuk ve yeni hedeflerini konuştuk. Tuzla’daki fabrikada yüzde 75’i kadın olan 100 çalışanları bulunduğunu anlatan İmer, bütçelerinin yüzde 10’unun Ar-Ge’ye ayırdıklarını anlatıyor ve ekliyor: “Markamın logosuna kadar ben tasarladım. Aslında sıfırdan değil eksiden başladım. Kazandığım parayı hep işime yatırdım. Mara’yı ulaşılabilir hale getirmek için çalıştım. Fabrikada yedi kişiyle yola çıktık, bugün 100 kişiyiz. Market zincirleri büyümemize ivme kazandırdı. Migros’ta 50 mağazada başlayan satışımız katlanarak arttı. Ardından Gratis, Watsons gibi zincirler ve diğer marketler geldi. Pandemiyi de fırsata çevirdik. Özellikle yasakların olduğu dönemde pratik ürünlerimiz sayesinde online kanalda patlama yaşadık. Beş bin metrekare olan fabrikayı ilk zamanlar nasıl dolduracağız diye düşünürken şimdi sığmıyoruz. İki katı büyüklüğünde bir yer için arayışımız sürüyor.”

Hülya İmer, artık tanınan bir marka olduklarını ve ortaklık teklifleri aldıklarını da söylüyor ve devam ediyor: “Ünlü & CO geldi, bizi tanımak istediklerini, ortaklık fikrine sıcak bakıp bakmayacağımızı sordu. Bir de Dubai merkezli bir fonla görüştük. Dubaililer şirketin tamamını almak istedi. Ben bugüne kadar öz kaynaklarımla büyüdüm. Beni büyütecek, dünyaya açacak stratejik ortaklık olursa kabul edebilirim. İyi bir ortağa hayır demem.”

■ 16 bin TL sermayeyle yola çıktı, bu yıl 350 milyon TL ciro hedefliyor

Bu yıl 350 milyon TL ciro hedeflediklerini kaydeden Hülya İmer, şöyle devam ediyor: “İhracata da başladık. Mara’nın mevcut ihracat oranı tüm cirosunun yaklaşık olarak yüzde 10’unu oluşturuyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 30’a çıkarmak. Azerbaycan, Dubai gibi ülkere ihracatımız var. Rusya, Orta Doğu ve Suudi Arabistan pazarına giriş yapmak için hazırlıklarımız sürüyor.”

İmer, İstanbul’da iki konsept mağaza açma planı olduğunu da sözlerine ekliyor.

■ BİM için ürettiği kaş şekillendirici 3,5 milyon adet sattı

Tırnak, oje, kalıcı oje, saç, göz, dudak, vücut ve güneş olmak üzere sekiz farklı grupta yaklaşık olarak 350 ürünü var. Hülya İmer, tırnak ürün grubunda, yüzde 70 ile pazar lideri olduklarını söylüyor. Sadece Mara ürünlerinin olduğu bir Marashop hedefi olduğunu kaydeden İmer, yakında Amazon satış kanallarında olacaklarını da vurguluyor. E-ihracat ile çok yakın zamanda Avrupa’da satışa başlamak istediklerini de belirten İmer, birçok ürünleriyle fark yarattıklarını da belirtiyor ve ekliyor: “Örneğin BİM’e yaptığımız kaş şekillendirici 3,5 milyon adet sattı. Quick manicure kremimiz bir dakikada bakım sağlıyor. İnanılmaz satıyor. Online’da 41 bin yorum aldı.”