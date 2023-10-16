Krizlere, savaşlara karşı tecrübeliyiz!

Önce Ukrayna-Rusya savaşı! Şimdi de yeniden alevlenen İsrail-Filistin savaşı! Tüm bunlar sanayicileri özellikle Anadolu’daki sanayicileri nasıl etkiler? Pandemi ve ekonomik krizlerin ardından, şehirdeki hizmet ve turizm sektörü sıkıntıya girerken, sanayide bu sıkıntıyı pek göremedik. Üretim ve ihracat devam etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş’a sanayicilerin bu krizleri nasıl atlattığını sordum. Kısaca yanıtladı:

Tecrübe! 1994 yılından bu yana herhalde benim altıncı, yedinci krizimdir. Tecrübeliyiz ama bu tecrübe iyi bir tecrübe değil!

Kesikbaş, krizleri atlatmayı “karlılık” veya “ büyüme” olarak değerlendirmiyor. Fırsatları değerlendirmek olarak nitelendiriyor.

Bir de örnek veriyor:

20 sene önce bizimle aynı işe başlayan Çinli bir firma şu anda bizim 3 katımız, 4 katımız büyüklüğünde. Aynı anda yarışa başladığımız Polonya ya da Çek Cumhuriyeti’ndeki bir şirket bizim iki katımız büyümüş.

Kesikbaş, “Kazanıyoruz! Kazanmaya devam da edeceğiz” diyor! Ancak, enflasyonun düşmesi, faizlerin düşük olması durumunda yeni yatırım olanakları ile birlikte rakipleriyle yarışabileceklerinin de altını çiziyor.

Savaşlar, krizler nedeniyle birçok firma verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyor. İnsan kaynağı, enerji verimliliği, üretim süreçlerini gözden geçiriyor. Kısacası krizlerin yanı sıra savaşların da ülkemizin çevresinde olması sanayici sürekli kendini önlem almak zorunda hissediyor.

TÜRASAŞ özelleştirilecek mi?

Eskişehirlilerin bildiği ismiyle TÜLOMSAŞ! Şimdiki adıyla TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü ile ilgili son günlerde, tartışılan bir konu var.

Demiryollarında serbestleşme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yurt dışından sağlanan belirli finansmanlar karşılığında, demiryolu sektöründe “serbestleşme” mevzuat çalışmaları belli çevrelerce özelleştirme olarak isimlendiriliyor.

TÜRASAŞ’a ait fabrikalar, üretim tesisleri ve sosyal tesisler, Eskişehir’de şehir merkezinin ortasında kalmış durumda. Sanayiciler, TÜRASAŞ’a ait tesislerin şehrin dışına OSB’ye götürülerek yeniden yapılandırılmasını istiyor.