Macaristan’a seramikle girip Avrupa kapısı yaptı, enerji ve gayrimenkulde büyük oynadı

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, grubun lokomotif şirketi Ege Seramik’in üst düzey yöneticisi Suat Karakuş’la 1993 yılında Budapeşte’ye gittiğinde “Gül Baba Türbesi”ni gezerken karar verdi:

- Türbenin bakıma ihtiyacı var. Bakımı üstlenelim.

Polat, “Gül Baba Türbesi” için Macaristan’la ortak vakıf kurdurup, restorasyonu çözerek önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış törenlerine imza attı, Karakuş da Ege Seramik’in Doğu Avrupa ve Balkanlar Lojistik Merkezi’ni kurdu.

Ege Seramik, Suat Karakuş önderliğinde Macaristan üzerinden Avrupa pazarına yüklenirken, Polat Holding ülkede bir yandan yenilenebilir enerji projeleri geliştirdi, diğer taraftan Budapeşte’de önemli gayrimenkul projeleri ortaya koydu.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Ege Seramik ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, Budapeşte’de Ege Seramik bayileri ile birlikte bir grup gazeteciyi de ağırladı.

Polat kardeşlere Ege Seramik Genel Müdürü Nurgün Ay, Polat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, Ege Seramik ve Ege Vitrrifiye Yönetim Kurulu Üyesi Siamak Jalili, Ege Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Sever ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bertuğ Tabanlı eşlik etti.

Adnan Polat, Budapeşte’deki sohbette söze Macaristan’daki enerji projelerinden girdi:

- Türkiye’deki know-how’ımızı Macaristan’a da taşıdık. 200 MW’lık güneş enerjisi santrali kurduk. Buna 100 MW daha ekliyoruz. Aslında 1000 MW’lık proje geliştirdik. 500 MW’lık bölümünü Macar şirketlere bıraktık.

Araya girip Macaristan’da GES’e yaptıkları yatırımın boyutunu öğrenmek istedim, hesapladı:

- 300 milyon Euro’yu bulacak gibi görünüyor.

Budapeşte’deki gayrimenkul projelerini anlatmak üzere Kaan Yücel söz aldı:

- İlk yurtdışı gayrimenkul projemiz olan “Duna Pearl”ü 75 milyon Euro yatırımla Budapeşte’de hayata geçirdik. Bu proje kentte “Küçük Manhattan” olarak anılan “Ujlipatvaros”ta, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor.

45 bin metrekarelik alanda konut, otel ve mağazalardan oluşan karma projenin gerçekleştiğini bildirdi:

- “Duna Pearl”de 193 dairenin yanısıra 105 odalı otel Four Points by Sheraton markasıyla işletiliyor.

Budapeşte’deki ikinci gayrimenkul projesine değindi:

- “City Pearl” adlı projeye Özaltın Holding ve Nurol Holding de ortak. 250 bin metrekarelik alanda 300 milyon Euro’luk yatırım söz konusu. Proje Tuna Nehri kıyısındaki “Soroksari”de hayata geçiyor. 341 daire ve 7 ofisten oluşan projenin ilk fazı bu yıl, kalanı 2025’te bitecek.

Adnan Polat, enerji ve gayrimenkulde Avrupa’ya dönük başka adımlar da atacaklarını vurguladı:

- Almanya, İngiltere, Hollanda, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’da GES ve RES (rüzgar enerjisi santralı) projeleri, gayrimenkul projeleri hayata geçirmek üzere incelemelerimiz sürüyor.

Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı:

- Biz Macaristan’daki ilk işlerimize başladığımızda ülkedeki Türk şirketlerine ait yatırımlar 100 milyon Euro’dan daha azdı. Şimdi 2.5 milyar Euro’luk yatırıma ulaşılmış bulunuyor.

Yanında oturan Suat Karakuş’a döndü:

- Suat Bey’in çalışmaları sayesinde Ege Seramik Macaristan’da efsane oldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin dostluğunu irdeledi:

- Macaristan, “sıfır sorun” yaşadığımız ülkelerin başında yer alıyor.

Polat Holding, Macaristan’da büyümesini emin adımlarla sürdürüyor, diğer Avrupa ülkelerine enerji yatırımı için de fırsatları değerlendiriyor.

Türkiye-Macaristan arasındaki “sıfır sorun” ortamı, ikili ticari ilişkiler ve ülkedeki Türk yatırımlarına da yansıyor.

ABD’ye 70 milyon dolar ihracatımız vardı, yarıya indi

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Ege Seramik ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat’a döndü:

- Ege Seramik ve Ege Vitrifiye’yi de sen anlat.

Murat Polat, grubun sanayi şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarını 4 yıl önce devraldığını belirtip, sürdürdü:

- Ege Seramik’i İbrahim Polat 1972 yılında İzmir Kemalpaşa’da kurdu, 1975’te üretim başladı. Tesis 432 bin metrekare alanda kurulu ve 23.5 milyon metrekare/yıl üretim kapasitesine sahip.

Ege Seramik’in 1992’de halka açıldığını anımsattı:

- Halka açıklık oranımız yüzde 33. Ege Seramik, grubumuzun lokomotifi.

50’ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi:

- 2023 yılında Türkiye’nin seramik ihracatının yüzde 8’ini biz gerçekleştirdik.

Amerika ve Kanada’da 30 yıla yakın süredir faaliyetlerinin olduğunu kaydetti:

- Amerika’ya ihracatta yıllık 70 milyon doları yakaladığımız oldu. Ancak, şimdi yarıya inmiş durumda.

50 yıldır ilk kez işçi çıkarmıştık, işler düzelince geri aldık

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Ege Seramik’e sendikanın giriş öyküsünü anlattı:

- 30 yıl önce işçilere, “Haklarınızı almak için sendikalı olun” dedim. TÜRK-İŞ’e bağlı Çimse-İş örgütlendi. Dönemin TÜRK-İŞ Başkanı Bayram Meral bize teşekküre gelmişti.

Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, doğalgaz fiyatlarının maliyete yansımasını örnekledi:

- Aylık 10 milyon lira dolayında olan doğalgaz faturamız Eylül 2022’de 155 milyon lirayı bulunca 50 yıldır ilk kez işçi çıkarmak zorunda kaldık. İşçi çıkarırken ağladım, ayrılan arkadaşlar beni teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra doğalgaz fiyatlarında indirim yapıldığına işaret etti:

- O indirimle birlikte doğalgaz faturamız 60 milyon liraya geriledi.

Ege Seramik Genel Müdürü Nurgün Ay araya girdi:

- İşler toparlanmaya başlayınca çıkardığımız işçileri geri almaya başladık.

Murat Polat, Ege Vitrifiye ve Ege Seramik’te 15 milyon Euro’luk modernizasyon, teknoloji yenileme yatırımına başladıklarını bildirdi:

- Üretimde robot kullanımı artacak.

Adnan Polat sektördeki kapasite kullanımına değindi:

- Seramikte ciddi bir kapasite fazlası oluştu. Şu anda kapasite kullanımları neredeyse yüzde 50’lere indi.

59 yıllık Polat Holding binasını yıkıp yeni proje yapacağız

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, İstanbul Mecidiyeköy’deki Polat Holding binasını 59 yıl önce inşa ettiklerini belirtti:

- Holding merkezini Piyalepaşa’ya taşıdık. Mecidiyeköy’deki binayı yıkacağız.

Feniş dahil komşu 2 bina ile birlikte proje düşündüklerini bildirdi:

- Henüz projeye karar vermedik. Bu dönemde en doğru proje ne olur, araştırıyoruz.

Adnan Polat’a Türkiye’de yeni gayrimenkul projesinin gündemde olup olmadığını sorduk, yanıtladı:

- Yeni proje olmaz olur mu? Her zaman var…

Kentsel dönüşüme işaret etti:

- Kentsel dönüşümle ilgili çözüm odaklı yeni bir model düşünülmeli.

Kuralları uygulayıp sabırlı olunca enflasyon düşer, biz tedbirliyiz

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ekonomiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Daha önce de krizler yaşadık. Enflasyonu indirmenin belli kuralları var. Kuralları uygulayıp sabırlı olursak enflasyon kontrol altına alınır. Bakanımız Mehmet Şimşek’in dediği gibi rasyonel uygulamalarla yol almak lazım.

Yerel seçimlerden sonra sıkılaştırma politikasının daha da fazla devreye girmesini beklediğini belirtti:

- Ama sadece milletin değil devletin de tasarruf yapması lazım. Onu da yapacaklarını sanıyorum. Önümüzdeki 1.5-2 yıl sıkıntılı günler olacak. Bünyesi zayıf şirketler batacak.

Bu durumda yatırımlarda frene basmanın söz konusu olacağını kaydetti:

- Biz de kendi işlerimizde tedbirli yol alıyoruz. Öyle çılgınlar gibi büyüme peşinde değiliz. Sırtımıza taşıyabileceğimiz kadar yük alacağız. Başladığımız işlerimizi devam ettireceğiz.

Galatasaray’da adaylık niyetim yok

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Galatasaray’da başkanlığa adaylık konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

- Ben Galatasaray’da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum.