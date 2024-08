Marka şehir Antalya’nın 7 maddeli başarı faktörü

Antalya, 700 bin yatak kapasitesi, eşsiz doğası, dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, ören yerleri, tarihi ve kültürel değerleri ve geniş bir seçenek sunan konaklama altyapısıyla ülkemizin önde gelen marka şehirlerinden birisi. Antalya dünya çapında bilinen bir isim, çok aranan bir turizm destinasyonu. Her yıl on milyonlarca ziyaretçi tarafından tercih ediliyor. Antalya, ülke ekonomimize büyük katkı yapıyor. Vergi gelirleriyle bölgenin refah düzeyini artırıyor. İstihdam sağlıyor. Antalya marka olmak için gereken bilinirlik, tercih edilebilirlik ve katma değer yaratma kriterlerini fazlasıyla yerine getiriyor. Her yıl daha ileriye gidiyor.

Tarımda da lider

Antalya eşsiz doğası, tarihi zenginlikleriyle turizmin merkezi olduğu kadar verimli topraklarıyla tarımsal üretimde de çok önemli bir merkez konumunda. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarım alanında önemli atılımlar yapıyor. 6-8 Eylül 2024 tarihlerinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali de bu vizyonun parçalarından birisi.

Geçtiğimiz hafta Antalya Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çok geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. Kentin önemli yöneticilerinin anlattıkları Antalya’nın başarısının gerisindeki formülü ortaya koyuyordu. Ben de pazarlama ve marka yönetimi bakış açısıyla Antalya’yı marka şehir yapan özellikleri 7 madde altında özetledim.

Antalya’yı marka şehir yapan özellikleri

1- Tarihi miras

Antalya, binlerce yıllık tarihiyle tarih ve kültür turizmi açısından eşsiz seçenekler sunuyor. Perge Antik Kenti, Karain Mağarası, Hadrian Kapısı, Phaselis Antik Kenti, Phaselis, Aspendos Tiyatrosu, Xanthos Antik Kenti, Alanya Kalesi, Myra Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Olympos Antik Kenti gibi antik dönem eserlerinin yanısıra, daha yakın tarihe ait Antalya Evleri, Yivli Minare, Şehzade Korkut Camii, Karatay Medresesi gibi eserleriyle ziyaretçilere tarihte binlerce yıllık yolculuklar yaptırıyor.

2- Eşsiz doğal yapı

Antalya, falezleri; uçsuz bucaksız geniş kumsalları; ormanları; Toros dağlarındaki yaylaları; Manavgat, Düden, Kurşunlu Şelaleleri; Köprülü Kanyon’u, Akdeniz’i ve 12 ay boyunca güneşli iklimiyle çekici ve eşsiz seçeneklere sahip.

3- Altyapı ve tesis yatırımları

Antalya tesisleri açısından dünyanın en iddialı merkezlerinden birisi. Geniş bir alana yayıldığı ve sahil şeridi çok uzun olduğu için her merkez bir yıldız durumunda. Gerek Antalya’nın içi, gerekse Alanya, Kaş, Kemer, Belek gibi yoğun turizm yatırımları olan bölgelerde belediye hizmetlerinin aksamadan sağlanabilmesi için önemli altyapı yatırımları yapılıyor.

15 ağustos 2024 tarihinde yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda Başkan Muhittin Böcek’in verdiği bilgiye göre, Belek turizm bölgesinde altyapı çalışmalarına yaklaşık 2,5 milyar TL yatırım yapıldı. 5 ilçede toplam 5 milyar 100 milyon TL’lik su yatırımları da devam ediyor.

4- Hizmet kalitesi

Antalya, hizmet kalitesiyle de öne çıkıyor. Çoğu 12 ay açık olan tesislerde eleman dönüşümünün görece düşük olması kalitenin yüksek olmasına yardımcı oluyor.

5- Festivaller kenti

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Kaleiçi Old Town Festivali, Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, Uluslararası Alanya Caz Günleri, Phaselis Festivali, Alanya Ultra Trail, Tahtalı Run to Sky, Runatolia Maratonu, Tour of Antalya gibi daha çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği kent, kitle turizminde olduğu kadar kültür, sanat ve spor alanında da iddiasını ortaya koyuyor.

6- Coğrafi işaretlerin kenti

Tarımın başkenti olarak ülkemizin örtüaltı tarımının yarısını karşılayan Antalya, yerel mahsulleri eşsiz lezzetleri zengin gastronomisi ve tescil edilen 18 coğrafi işaretli ürünü ile büyük bir değer yaratıyor.

7- Demokratik katılımın kenti

Antalya huzurlu bir bölge... Bunda yerel yönetimin şehirdeki tüm paydaşları süreçlere dahil etmesinin de büyük payı var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite temsilcileriyle, işletme sahipleriyle ve en önemlisi vatandaşlarla çok yakın temasta olan bir yönetici. Sahaya kulak veriyor. Sorunları anlamaya, fırsatları değerlendirmeye özel çaba gösteriyor. Bu yaklaşım da kentin kaynaşmasına ve kenetlenmesine katkıda bulunuyor.

Gastronomi festivali kente neler katacak?

Geçtiğimiz hafta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında düzenlenen Antalya Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik, ünlü şef Danilo Zanna, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Gastronomi Yatırımcıları Derneği Başkanı Zeki Özen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Food Fest İçerik Direktörü Gökmen Sözen, ünlü şef Mehmet Akdağ görüşlerini paylaştılar.

Festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirecek. Festival süresince yerel ve uluslararası şeflerin düzenleyeceği atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel ve söyleşiler, konserler ve daha birçok renkli etkinlikler ile katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıma fırsatı bulacak, hem de gastronomi dünyasındaki son trendler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

FoodFest Antalya Gastronomi Festivali’nde Antalya’da yetişen 35 farklı tropikal meyveye de dikkat çekilecek. Festival süresince Antalya’nın tropikal meyve üretimi öne çıkarılacak ve geleneksel meyve hasadı Alanya’da tropikal meyvelerle başlayacak.

Yerelden kalkınma modeli

Antalya’nın zengin gastronomi mirasını dünyaya tanıtma hedefinde olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek: “ ‘Yerelden kalkınma modelimiz’ çalışmalarımızın temel çatısını oluşturmaktadır. Kentin yerel gıda zenginliğini ve tarım potansiyelini geliştirmek için her zaman olduğu gibi tarım sektörüne ve üreticilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Yerel ürünlerimize sahip çıkmak, onları geleceğe miras bırakmak istiyoruz. Üç gün boyunca sürecek festivalimizde, dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü Michelin Yıldızlı ödüllü şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, kısacası sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerini, yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayacak yüzbinlerce ziyaretçi ağırlayacağız. Festivalimiz kapsamında bu yıl Alanya’da tropikal meyve hasadını 5 Eylül’de gerçekleştireceğiz. 06-08 Eylül tarihleri arasında, Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştireceğimiz bu büyük lezzet şölenine davet ediyorum” diye konuştu.

UNESCO ’ya gastronomi şehri başvurusu

Basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer Antalya’nın gastronomi anlamında gelişmesi için somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek UNESCO başvurusu hakkında bilgi verdi: “İnovasyon ve eğitim merkezimiz ile birlikte gastronomi noktasında çalışmalarımızda en önemlilerinden biri de UNESCO'ya yaptığımız başvuru olarak değerlendirilebilir. Antalya'mızın uluslararası UNESCO gastronomi şehri olması için de ciddi uğraşlarımız mevcut. Bu noktada çalışmalarımıza başladık. Öncelikle başvurumuzu Altın Portakal Film Festivali için yapmıştık. Bu kez de UNESCO tarafından bir gastronomi şehri olarak tanınması için başvurumuzu yaptık. Çalışmalarımızı kararlılıkla ve azimle yürütmeye devam ediyoruz”.

Mutfak zenginliği ön plana çıkarılmalı

Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik, “Turizm ve tarımda zirvede kalabilmek adına Başkanımız önderliğinde çok çalışmalıyız. Sürdürebilirliği devam ettirebilmeyiz ki hep Antalya zirvede kalabilsin”; TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı ise “Dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden 10 şehir arasında Antalya ve bu konuda da bilinirliği artsa da rekabet de artıyor. Deniz kum güneşin yanı sıra mutfak zenginliğinin de öne çıkarılması çok değerli. Food Fest, iç pazara hitap eden festival olarak başlasa da artık şu anda dünyaya hitap ediyor.” yorumunu yaptılar.

Turizmin çeşitlendirilmesi önemli

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Turizm pazarlamasında gastronomi çok önemli. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşayan bizler, coğrafyamızın yanında mutfağımızı da tanıtıyor, paylaşıyoruz” dedi.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Sanat ve mutfağın da başkenti olma konusunda hedeflerimiz var. Dil din ırk ayrımı olmadan herkes kendine bu şehirde bir yer bulabiliyor. Turistler bir yeri tercih ederken yüzde 88 mutfağına da bakarak tercih ediyor. Bu nedenle Food Fest’i çok önemli buluyor ve destekliyoruz.” şeklinde konuştu

Miras geleceğe taşınmalı

Antalya Gastronomi Yatırımcıları Derneği Başkanı Zeki Özen “Bizler arada bir köprüyüz. İnsanlar Food Fest için gelsinler ardından deniz kum güneşi de yasasınlar. Hedefimiz Antalya gastronomi dünyasını bir sonraki nesle, yarınlara taşımak”;

AESOB Başkanı Adlıhan Dere “Gastronomi Festivali yöremizin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için gerçekten önemli. Bu noktada Başkan Muhittin Böcek, yaptığı çalışmalar, fuarlar, festivallerle kendine has kültürümüzün tanıtılmasına olanak sağladı. Bu aşama da bizim de fikirlerimizi alması ve projeleri şekillendirmesi bizi sevindirdi. Bu tarz tüm etkinliklerde her zaman yer almaya çalışıyoruz ve destek veriyoruz” diye konuştular.

Coğrafi işaret memleket meselesi

ATB Başkanı Ali Çandır şu yorumu yaptı: “Türkiye’nin dünya ortalamasının üstünde olduğu iki konu var. Turizm ve tarım. Bunlarda da Antalya zirvede yer alıyor. 619’un üzerinde coğrafi işaretli ürünümüz var. Coğrafi işaret meselesi, memleket meselesi… Antalya’da herkesin bu festivali ziyaret etmesi gerekiyor”.

Yerli ve yabancı şefler, ödüllü yarışmalar

Festivalin içerik organizatörü Sözen Grup’un Kurucusu Gökmen Sözen’in verdiği bilgiye göre,

- FoodFest Antalya bu sene Juanjo López, Oswaldo Oliva, Tássia Magalhães, Manuel Costardi, Miguel Caño, Chiara Pavan, Alan Geaam, Ali Ghizawi ve Fabrizio Fiorani gibi önemli yabancı şeflere ev sahipliği yapacak.

- Türkiye’nin MasterChef’leri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna; Arda Türkmen, Ömür Akkor gibi TV dünyasında da önemli bir yere sahip olan şefler gastronomi severler ve hayranları ile buluşmak için FoodFest Antalya’da yerlerini alacak.

- STK’lar, yatırımcılar; gastronomi sektörünün önemli isimleri; Vedat Başaran, Claudio Chinali, Soner Kesgin, Ertan Korkmaz, Ahmet Kır, Savaş Aydemir gibi Local Chef Yarışmasında jüri olarak yer alacak Türkiye’nin önemli şefleri; Dilara Koçak, Memet Özer, Cüneyt Asan, Asuman Kerkez, Özge Şahin, Eyüp Kemal Sevinç, Rafet İnce, Türev Uludağ, Uğur Volkan Uysal, Oğuz Yenihayat, Serhat Doğramacı gibi ünlü şefler ve simalar FoodFest Antalya sahnesine renk katacak.

- Festivalin bu yılki ayağında, Antalya gastronomisinin yanı sıra tarım, ekonomi, turizm ve eğitim alanları başta olmak üzere çok sayıda konuyu öne çıkaran paneller ve söyleşiler yer alacak. Antalya’nın lokal ürünlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak pişirme demoları gerçekleştirecek yerli ve yabancı ünlü şefler yerel ürünleri FoodFest Antalya için hazırladıkları menülerine entegre etmiş olacak.

- FoodFest Antalya bünyesinde yer almaya devam eden ‘Local Chef- International Culinary Competition’ yarışması bu sene 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 7 Eylül’de gastronomi sektöründen önemli isimlerin jüri üyeliğini yapacağı Local Chef Yarışması’nda altı otel yarışmaya katılım gösterirken, 8 Eylül’de Türkiye’nin önemli altı gastronomi okulunun öğrencileri, geleceğin şef adayları olarak yarışacak. Antalya’nın lokal ürünleri kullanılarak gerçekleştirilecek yarışmalarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek ödüller sahiplerini bulacak.