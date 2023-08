Markalar, İstanbul Finans Merkezi için sıraya girdi

Türkiye’de bir yandan alışveriş merkezleriyle ilgili el değiştirmeler yaşanırken bazı alışveriş merkezleri ise daha açılmadan yoğun talep görüyor. Bunların başında da İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) alışveriş merkezi geliyor. Tam kapasite devreye girdiğinde dünyadaki ilk 10 finans merkezi arasına girmesi hedeflenen İstanbul Finans Merkezi’nde her detay bu hedefe göre planlanıyor. Bir diğer hedef 1.3 milyon metrekarelik ofis alanları, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin kişilik konferans merkezi, 5 yıldızlı oteli, 26 bin 500 araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir modeliyle yönetimi ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılamak olarak belirlendi.

İstanbul Finans Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri olacak. Tüm ofisler, alışveriş merkezi ve kongre merkezi devreye girdiğinde günlük çalışan ve ziyaretçi sayısının 100 bin civarında olması bekleniyor.

Alışveriş merkezi ise 100 bin metrekarelik bir alana yayılacak. İFM AVM’nin marka karması tüm çalışan ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanıyor. İFM’nin günlük 75 bin ofis çalışanı ve 25 bin ziyaretçisinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak mağaza karmasını oluşturması, ulusal ve uluslararası zincir markalar ile gastronominin öncü lezzetlerini bir araya getirmesi amacıyla ticari alanların kiralanması ve yönetiminde danışmanlık almak üzere Value Solution Partners ile üç yıllık anlaşma yapıldı.

Katalog çekimlerini bile burada yapmak isteyen var

Edindiğim bilgilere göre alışveriş merkezi için markalardan beklentilerin üzerinde bir talep var. Öyle ki bu talep 7-8 kata kadar çıkmış. Yoğun talep nedeniyle uzun bir bekleme listesi oluşmuş durumda… Peki alışveriş merkezi nasıl konumlandırılacak? İki katta toplam 3.3 kilometre uzunluğunda cadde, sokak ve meydanlara yayılmış açık havada alışveriş konsepti uygulanacak. İstinye Park ve Zorlu Center’daki gibi dünya markalarının yer aldığı bir bölüm olacak. Diğer alanlarda da ulusal ve uluslararası markalar yer alacak. Alışveriş merkezinin olduğu alanda bir de gastronomi bölümü olacak. Burada da sokak konsepti hayata geçirilecek. Aynı zamanda ünlü şeflerin yerleri olacak. Yeme-içme alanlarının olduğu bölümün Mart 2024’te açılması planlanıyor. Perakende markalarının olduğu alanın ise Eylül 2024 tarihinde açılışı yapılacak. Bu arada markaların İstanbul Finans Merkezi’ne ilgisi yer açmakla sınırlı değilmiş. Birçok marka inşaat halinde olmasına rağmen katalog çekimlerini burada yapmak istiyormuş. Hem İstanbul Finans Merkezi yönetimi hem de Value Solution Partners kanadında buranın İstanbul’un gözbebeği olacağı ifade ediliyor ve kılı kırk yararak marka karması için çalışmalar sürdürülüyor.

Üst düzey iş toplantılarının adresi olması hedefleniyor

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 yıldızlı bir otel de olacak. Merkezin internet sitesindeki bilgilere göre otel yaklaşık 325 oda ve 75’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile konaklama hizmeti verecek. Otelde SPA merkezi, yüzme havuzu, spor salonu ve restoran da yer alacak. İstanbul Finans Merkezi’ndeki İFM Kongre Merkezi ise 22 bin metrekare alanı ve yaklaşık 2 bin kişilik kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası çapta etkinliklere ev sahipliği yapacak. İFM Kongre Merkezi ekonomi, finans, enerji ve çevre politikaları başta olmak üzere, inovasyondan finansal teknolojilere, katılım finanstan yatırımlara birçok alanda düzenlenecek etkinliklerde sektör liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İFM Kongre Merkezi ayrıca yerli ve yabancı sanatçıların konserleri, sergileri ve sohbet toplantıları gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere de kapılarını açacak.

Sayılı havalimanlarından önemli fuarlara her yerde tanıtımı yapılacak

Value Solution Partners, JLL Türkiye’nin eş CEO’ları olan Dora Şahintürk ve Tarkan Ander tarafından kuruldu. Mayıs ayında bu köşede şirketin kurulduğunu ve JLL Türkiye’nin tüm operasyonlarını 3 yıllık imtiyazlı ortaklık anlaşmasıyla devraldığını yazmıştım. Yıllık geliri 20,9 milyar dolar olan, 80 ülkede faaliyet gösteren ve 103 bin çalışanı bulunan JLL, 16 Mayıs’ta Türkiye’deki bu yeni ortaklık modelini açıklamıştı. 1 Haziran’dan itibaren JLL Türkiye’nin web sitesi dahil ismi değişti ve Value Solution Partners oldu. Bu arada Value Solution Partners, İstanbul Finans Merkezi için büyük bir uluslararası tanıtım kampanyası hazırlıyor. Bu kampanya çerçevesinde İngiltere’den Hollanda’ya bütün büyük havalimanlarında tanıtım yapılacak. Ayrıca her yıl Cannes’da yapılan uluslararası perakende emlak fuarları olan MIPIM ve MAPIC gibi dev platformlarda da tanıtım gerçekleştirilecek.