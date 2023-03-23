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Meral Akşener: 6284'ün tartışılmasına izin vermeyeceğiz

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

 “6284’ün tartışılmasına izin vermeyecek, İstanbul Sözleşmesini uygulatacağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun üzerinden süren tartışmaları değerlendirdiği,  ‘6284 kırmızı çizgimiz dediğim için hedef hâline geliyorum’ açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e “Özlem Hanım’la da, elbette, amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız” sözleriyle destek verdiği Meclis Grup toplantısında “14 Mayıs’tan sonra İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacak ve uygulatacağız” diye konuştu. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını kabul etmedikleri gibi  6284’ün tartışılmasına da izin vermeyeceklerini belirten Akşener, “Kimse kusura bakmasın. Biz her daim, konuşan kadınları savunacağız. Kadınların hakkını, hukukunu hiçbir kirli zihniyete kaptırmayacağız” dedi. İYİ Parti’ye yeni katılımlarında olduğu grup toplantısında Akşener, grup toplantısında depremde yardım çağrısında bulunan eski futbolcu Gökhan ile eşi Müge Uzun Zan’a, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’a, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı İbrahim Şenel’e rozet taktı. 

Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi

Milletvekili aday adaylık başvurularının sona erdiği MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi.  Bahçeli, milletvekili aday adaylarına gönderdiği teşekkür mektubunda, “Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek, kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve MHP’nin gücüne güç kattınız. 600 kişiden müteşekkil milletvekili aday listesinde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki bizim dava ve yol arkadaşımız olarak, nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiniz olacaktır. Müracaatınızla ilgili karar ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir gönül kırgınlığına veya kalp burukluğuna düşmeyeceğinize inanıyor, yürüdüğümüz millete hizmet yolunda size her zaman ihtiyaç duyacağımızı bahusus ifade ediyorum” dedi. MHP’de milletvekili aday adaylığı için 1890 kişi başvuru yaptı. 

İki milletvekilinin dokunulmazlığı Genel Kurul’a geliyor

TBMM Anayasa Adalet Komisyonu tarafından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.  İki milletvekilinin  Genel Kurul’da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler. Genel Kurul’da, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alınırsa, iki milletvekili için yargı süreci başlayacak

AYM, HDP’nin talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada parti yetkililerinin 11 Nisan’da yapacağı sözlü savunmanın seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs’tan sonraki bir tarihe ertelenmesi yönündeki talebini reddetti. AYM kararı sonrası gözler HDP’ye çevrildi. HDP, süren kapatma davası nedeniyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme konusunu bir süre önce gündemine almıştı.

 

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