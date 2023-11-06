Merkez Bankası Enflasyon Raporu ile güven tazeliyor

Beklentilerden düşük gelen ekim ayı enflasyon verisi ve gerçekçi bir enflasyon raporu ile Merkez Bankası güven tazeledi. Enflasyon Raporu toplantısı sonrasında yapılan yorumlar ve yazılan raporlar, Merkez Bankası’nın kredibilite açığını kapatmak için doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Ekim ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 3,4 ile İş Yatırım (yüzde 3,3) tahminine paralel piyasa beklentisinin (yüzde 4,0) oldukça altında geldi. Çekirdek göstergeler mal fiyatlarındaki artışın sert yavaşladığını ve kira dışı hizmet enflasyonunun da bu sürece katılmaya başladığını gösteriyor.

Küresel ekonominin yavaşlaması, enerji dışı emtia fiyatlarındaki gerileme ve uygulanan politikalar ile iç talebin yavaşlaması enflasyonu önümüzdeki aylarda yüzde 3-yüzde 3,5 bandı çekecek.

Ancak baz dönem kaynaklı nedenler ve fiyatlama alışkanlıklarında bozulma nedeniyle bizi inişli çıkışlı bir dezenflasyon süreci bekliyor.

Doğal gaz tüketiminin bedelsiz kullanım sınırını aşması kasım ayında, asgari ücret ayarlaması ve otomatik vergi güncellemeleri ve hizmet fiyatlarına gecikmeli olarak yapılacak zamlar ocak ayında enflasyonda yukarı yönlü baskı yapacak.

Merkez Bankası düşük baz dönemi etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun mayıs ayında zirve yaptıktan sonra gerilemeye başlayacağını ve yılı yüzde 36 seviyesinde kapatacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası jeopolitik riskler ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizlikler nedeniyle alt ve üst seviye yüzde 30 ve yüzde 42 gibi geniş bir bantta.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine ulaşırken kullandığı varsayımların geçtiğimiz yıllara göre daha gerçekçi. 2024 yılı için kullanılan 89 dolarlık Brent petrol tahmini vadeli piyasaların 5 dolar üzerine. Gıda fiyatlarındaki yüzde 31 artışı fazla iyimser buluyoruz. Tarım üretim maliyetlerinde ve ücretlerdeki artış nedeniyle gıda enflasyonunu yüzde 35’in üzerinde öngörüyoruz: Soğuk ve kurak kış gibi riskler olması durumunda gıda enflasyonu rahatlıkla yüzde 40’ı geçer. Daha önemlisi fiyatlama alışkanlıklarındaki bozulma. Ekonomi ciddi anlamda yavaşlamadan fiyatlama alışkanlıklarında hızlı bir düzelme beklemiyoruz.

Bizim sene sonu tahminimiz yüzde 42 ile Merkez Bankası’nın üst bandında yer alıyor. Enerji fiyatlarında aşağı yönlü seyrin devam etmesi, asgari ücretlerdeki düzenlemenin sınırlı olması ve bozulan fiyatlama alışkanlıklarının hızlı düzelmesi durumunda enflasyon tahminimizi memnuniyetle aşağı çekeriz.