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Merkez’in resesyon kaygısı yüksek

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Merkez Bankası faizi tek haneye indirdi. 2020'den bu yana ilk kez tek hane gördük. Malumun ilamı gerçekleşti. Ancak ayrıntılar önemli. Merkez önemli bir konunun altını çiziyor; resesyona işaret ediyor. Hem de ana ihracat pazarlarında… Anladık, faiz yeniden tek hanede ve %9. Peki, bu ne anlam ifade ediyor? 

Yüzde 9 faiz nedir? Ekonomide büyüme ve yatırım için şirketlere ucuz kredinin yolunu açıyor. Enflasyonun %85,51 olduğu ortamda faiz %9 ise borçlanmaz mısın? Yatırıma gitmez misin? Merkez Bankası politika metninde “resesyon kaçınılmaz” diyor. Uluslararası piyasalarda enflasyonun altını çiziyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez Bankası önden indirim yaparak resesyona karşı önlem mi aldı?

Önlem aldığını düşünüyor. Enflasyonu es geçerek alınan önlem ülkeyi risklere de açık hale getiriyor.

Resesyonu gören Türkiye ne yapabilir?

Türkiye’nin çıkış yolu ihracattır. Orada da kendi kendimizi tıkıyoruz. Sorunları görüp, çözümleri kısır döngülere bağlıyoruz. 

NOT

HAZIRLIKLI OLUN BU ENFLASYON UZUN SÜRE BİZİMLE… 

Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası söylüyor. Ne mi diyor? “2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir.” 

Merkez Bankası politika metninde şunları öne çıkarıyor: “Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır.”

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir.

Gördüğümüz, yapılan açıklamalardan edindiğimiz izlenim şudur: Merkez’in öncü göstergelerdeki bozulmayı katılaşmış görmesi… Yani 2023, önden yüklemeli faiz indirimiyle ve resesyon başlığı ile geliyor.

 

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