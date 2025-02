Metro, Bonveno ile 5 yılda 1000 mağaza açacak

Alman perakende devi Metro, Türkiye’ye girdiğinde ilk hedefi Horeka yani otel, restoran, kafe endüstrisiydi. Hala da bu endüstriye yönelik çalışıyor ve modelin omurgasını oluşturuyor. Halka, son kullanıcıya da ulaştılar. Aylık alışverişler ve toptan alışveriş için son tüketiciye de hizmet verdiler. Metro şimdi de Bonveno markasıyla mahalleye inerek yeni bir girişim oluşturmuş durumda. Bonveno Genel Müdürü Eda Özkan da “Bir startup gibi çalışıyoruz. 2 yıl önce başlayan girişim şimdiden 38 mağazaya ulaştı” diyor. Metro için Türkiye bu yeni modelin test edildiği ülke... Buradan çıkacak sonuçlar diğer ülkelere de yansıyacak.

Global stratejinin bir parçası

Bonveno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, Metro’nun buradaki stratejisini şöyle aktarıyor. “Bonveno Metro’nun global stratejisini bir parçası. Aslında Metro’da profesyonelin çözüm ortağıyız. Metro’da işin mutfağındayız… Horeka müşterisi de var ve ticari taraftayız. Mahalledeki tüketiciye ise Bonveno ile ulaşmayı hedefliyoruz. Metro mağazası etrafında Bonveno mağazaları açarak tüketiciye daha hızlı ulaşma hedefindeyiz. ” Mahallede benimsenmek kolay değil. Her mahalle farklı, rekabet ise çok yüksek. Caddelerimiz marketlerden geçilmiyor. Eda Özkan, “Burada ana hedefimiz artık mahalleli olmak… Mahalleli olmak demek, oranın alışkanlıklarına uymak demek. Dolayısıyla ürün gamanı da hem metrekareye hem de mahallenin ihtiyaçlarına göre yönetiyoruz. Satışlarımızın yüzde 33’ü Metro market ürünlerinden geliyor. Ama sepete giren her 2 müşteriden biri sepetine Metro markalı ürünü koyuyor. Et gibi ürünlerde Metro’dan ürünler geldiği için izlenebilirlik standartları geçerli. Metro’nun taze olduğu zamanda dondurulmuş ürünlerini alabiliyorsunuz. Özellikli ürünler, gurme seçkisi de var”.

Bonveno farkı nasıl yaratıyor?

“38 mağaza nasıl gidiyor. Sektör ortalamalarını yakaladınız mı?” diye sordum. Eda Özkan şöyle yanıtladı: “Sektör ortalamasını çok hızlı yakaladık. 1-2 yıl önce başladığımız bir proje hayata girdi. Metro olarak geliştirmemiz, odaklanmamız gereken alanları belirledik. Mahallede sunulan ve sunulamayanlar neler bunun üzerine stratejimizi yazdık. Örneğin markayı erken açmak bizim için önemli bir stratejiydi. Çok büyük geri dönüş alıyoruz. Tazelik önemli dedik, et ve meyve sebze için önemliydi. Çeşitle ilgili koyduğumuz hedefl ere ulaştık. Metro’nun bunlar güçlü yanlarıydı ama geliştireceğimiz alanlar da var. Kahve veriyoruz, oturup yiyip içebileceğiniz alanı olan marketlerimiz var. Bunlar da bir market için yeni hizmetler. Bunlar da çok iyi karşılandı. Koyduğumuz hedefleri yakaladık. En iyi sepeti aralıkta yaptık. Ekiplerimiz çok iyi… O mahalleye yakın bir arkadaşımızı o mağazaya atadık onun ismini verdik. Ürünlerle ilgili onların görüşlerini alıyoruz.”

"STARTUP MANTIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ"

Bonveno Genel Müdürü Eda Özkan “Yeni bir ekibiz ama insan kaynağına çok önem veriyoruz. Startup mantığı ile çalışıyoruz. Şu anda 300 kişi çalışıyor. Herkes her konuda konuşabiliyor. Onları dinliyoruz. Bunları getirelim dedikleri zaman bu satmaz demiyoruz. Deneyelim görelim diyoruz. Toplantıda bir şeyi çok tartışıyorsak, tartışmak yerine hadi gidip yapalım diyoruz” diyor. Özkan, rakamlarla ilgili bilgi verirken hedeflerini de şöyle açıklıyor:

▶ İlki 2023 yılı haziran ayında Bostancı’da açılan Bonveno mağazalarının sayısı, bugün 38’e ulaştı.

▶Bonveno’nun mottosu, “Alışverişte Yeni Alışkanlık O”. Yeni alışkanlık, çünkü alışveriş deneyimini farklılaştıran, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunuluyor.

▶Tamamı İstanbul içerisinde olan bu mağazaların 20’si Anadolu, 18’i ise Avrupa yakasında bulunuyor.

▶2024 yılı itibarıyla toplam 350 milyon TL yatırım rakamına ulaşmış olduk.

▶ 5 yıl içinde 1.000’den fazla mağaza ile hizmet alanımızın genişlemesini hedefl iyoruz.

▶ Şu an en küçük mağaza 45, en büyük mağazamız ise 300 metrekare.

▶ Mağazaların ortalamasına bakıldığında ise 2.500 ila 3.000 çeşit arasında değişen bir ürün gamı bulunuyor.