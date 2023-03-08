Millet İttifakı deprem bölgesine gitmeli…

Millet İttifakı’nın yaşadığı “yol kazası”nın ardından nasıl bir tavır içine girmeleri gerektiği konusunda EKONOMİ’nin yakın takipçisi etkin bir iş insanı, ”Bu yol kazasına takılıp kalmamaları gerekir. Cumhurbaşkanı aday açıklaması için verdikleri aranın ardından hiç vakit kaybetmeden geri dönmeleri şart” diyerek yorumladı.

İş insanı okurumuz önerisini şöyle şekillendiriyor:

“Ya topluca ya da ikisi üçü bir arada deprem mağduru kentleri ziyaret edip, eksiklerin ne olduğu belirleyerek, yapabileceklerini ortaya koymalılar. Her deprem kenti konusunda görevlendirdikleri belediyelerin kısa sürede yapabileceklerinin sözünü vermeliler. Yanlarında belediye başkanları ve yöre milletvekilleri de yer almalıdır. Bunu yaparak hem ülkede hem de bölgede yeniden umutlanmaya yol açabilirler.”

Bir başka EKONOMİ gazetemizin paydaşı farklı bir öneride bulunuyor ve şöyle diyor:

“Millet İttifakı temsilcileri, belediyeleri adına üç aylık programlarla yapacakları gıda, konteyner, çadır yardımlarının neler olacağını takvime bağlı açıklamalılar. Bunu eksiksiz uygulamaya başlamalılar.”

Bu çıkışlar gösteriyor ki, Millet İttifakı temsilcileri Akşener’in açıklamasıyla uğradıkları “yol kazası” nı tamire çalışırken, deprem bölgesi ziyaretlerine geri dönerek, ellerinin bölge üstünde olduğunu ortaya koymak durumundadırlar.

“Yol kazası”sından geri dönerken yeni inanılır bir gündem oluşturmayı başarmaları için, Millet İttifakı’nın bu iki öneriyi dikkate almak zorunda olduklarını unutmamaları gerekir.

“Yol kazasının” sona erdirilmesi ancak gerçekçi gündeme dönülmesi ile mümkün olacaktır.

Ülkemiz insanını yeniden umutlandıracak ve karamsarlıktan uzaklaştıracak projelere ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.

Umut olmadan yarın kurulamaz…