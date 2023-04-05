Milletvekili listelerinde son karar için gözler liderlerde, ortak liste için mesai sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili listeleri için 9 Nisan olarak açıkladığı takvim öncesinde siyasi partiler bir yandan listelerini oluşturmaya çalışırken bir yandan da ortak liste için çalışıyorlar. 6025 aday adayının başvurduğu AK Parti’de aday sayısı 1200’e düşürüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon adayların belirlenmesi için hafta sonuna kadar çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan eşlik edecek. AK Parti’de milletvekili listelerinden yüzde 60’ın üzerinde bir değişim bekleniyor. MHP’de milletvekili aday listesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunuldu. MHP, 7 Nisan’da YSK’ya milletvekili aday listesini sunarak kamuoyuna açıklayacak. Cumhur İttifakı’nda ise Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi 81 ilde kendi isim ve logolarıyla seçime gireceklerini açıkladılar. Ancak, kulislerde bazı illerde ortak liste konusunun tamamen gündemden düşmediği ve bazı iller için değerlendirmeler yapıldığı dile getiriliyor. HÜDA PAR ise AK Parti listelerinden seçime girecek.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu liste mesaine başlıyor

3 bin 500 aday adayı başvurusunun yapıldığı CHP’de 8 kişilik komisyon tarafından yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bugünden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmaya başlayacak. Hafta sonu yapılacak Parti Meclisi’ne kadar milletvekili aday listesi son şeklini alacak. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı’nda ortak liste konusunda devam eden çalışmalar, 7 Nisan akşamı tamamlanacak. 8 Nisan’da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK’de kura çekimi yapılacak. Kulislere yansıyan bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti arasında, Van, Bayburt, Adıyaman, Bingöl, Çorum’unda aralarında bulunduğu 10 civarında ilde ortak liste çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin Saadet Partisi çatısı altında “ittifak içinde ittifak” formülü ise DEVA Partisi’nin itirazı üzerine rafa kaldırıldı. İttifak formülleri üzerinde liderlerin kendi aralarında telefon trafiği sürüyor.

TİP seçime kendi listesiyle girecek

Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimine en az 41 ilde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla gireceğini açıkladı. TİP’in bu kararı HDP başta olmak üzere Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenlerinde rahatsızlık yarattı. TİP Başkanı Erkan Baş, ortak liste çağrılarının ardından, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'ın da dahil olduğu bir dizi ilde seçime girmeyeceğini paylaşarak, ittifakın çıkarlarını dikkate aldıklarını açıkladı.