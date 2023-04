Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri siyaseti

MİLLİ Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri birinci sıra milletvekili adayı Hulusi Akar, genel seçimler öncesi Kayseri kent merkezi ve ilçeleriyle Ankara, İstanbul, Sakarya, Hatay arasında mekik dokuyor. Akar, TÜBİTAK Uzay’ın yerli uydusu İmece’nin, Türk donanmasına ait silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi TC Anadolu’nun ve Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim törenlerin bir de baba ocağı Kayseri’deki seçim çalışmaları kapsamında yapılan törenler, geziler, ziyaretler, TV çekimleri, radyo programları, parti çalışmaları eklenince, kendini yoğun bir tempo içinde buldu.

Hulusi Akar, MSB Bakanı olarak terörle mücadele yönüyle öne çıktığı şu seçim döneminde Kayseri için yaptıklarını, yapacaklarını Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in Kayseri basınına verdiği iftar sonrası, medya mensuplarıyla yaptığı samimi sohbette dile getirdi. Bu güne dek siyasetçi kimliğinden çok asker yönüyle, sonrasında MSB Bakanı olarak terörle mücadelede ismi anılan Akar’ın Koca Yusuf olarak tanımlanan Airbus A 400M uçak bakımlarının ve Lityum İyon pil yapan fabrikanın Kayseri’de yapılmasında gayretleri ve katkısı çok ama çok önemli.

A 400M uçaklarının fabrika seviyesi bakımı Kayseri’de yapılıyor. Bu bakımın Kayseri’de yapılmasıyla dövizimiz ülkemizde kalıyor. Ayrıca kurulan hangarlar sayesinde başka ülkelerin de Airbus nakliye uçakları bakım için Kayseri’ye gönderilecek. Düşünün ki bir uçağınız en küçük parçalarına kadar sökülüyor ve yenilenmesi gerekenleri yenilendikten sonra tekrar monte ediliyor. Bu, Kayserili mühendislerin, işçilerin, askeri personelin teknolojik kabiliyet kazanmaları, uçak sanayimizin gelişimi açısından da çok önemli.

Bu güne dek nikel kadmiyum pil ve bataryalar üreten Kayseri’de kurulu ASPİLSAN, Hulusi paşanın destekleriyle şimdilerde Türkiye’de ilk Lidyum İyon Pil ve bataryalarını üretiyor. Bu bataryalar uçaklardan, helikopterlere, İHA ve SİHA’lara, elektirikli otomobillere dek birçok alanda kullanılıyor.

★ ★ ★

Kayseri Valisi Gökmen Çicek ile ev sahibi Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’inde hazır bulunduğu sohbette, Akar’a adeta mihmandarlık yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, medya mensuplarına Kayseri Havalimanı’nın genişletilmesiyle ilgili süreçte Hulusi Akar’ın büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Akar ise, ASPİLSAN’ın yapımındaki etkisini, “Kayseri ile ilgili her işin başındayız. Başındayız demek şantiyesinin başında olmak demek değil” diye özetledi. Akar, A 400M projesi kapsamında uçakların fabrika seviyesi bakımının Kayseri’de yapılmasını sağladığını belirterek, “Airbus ile anlaşma yaptık, tüm A 400M bakımları burada yapılacak ve bu durum önümüzdeki dönemde tüm sanayiyi etkileyecek. Retrofit sürecinde kullanılacak cıvatanın üretimine bile ihtiyaç duyulacak” dedi. Yan sanayinin de gelişmesiyle havacılık ve savunma sanayi kültürünün Kayseri’ye kazandırılacağının altını çizen Akar, Kayserilerin gelmesini sabırsızla beklediği, hızlı trenin de bir an önce hayata geçirilmesi için, gece-gündüz çaba sarf ettiğini, her karşılaştıklarında Ulaştırma Bakanı’na sorduğunu belirtti. “Öyle ki Kayseri’nin YHT konusunda Adil artık benden kaçar oldu” diye espri yapan Akar, KİM Kayseri İleri Malzemeler Sanayi’nin, Erkilet Hava Limanı’nın hemen yanı başındaki 700 bin metrekarelik alanın Havacılık Uzay ve Savunma Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için tahsisinin Kayseri için önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Hulusi paşa bu arada Kayserili gazetecilerin Avrupa Futbol Şampiyonası’nda maç oynanacak statlar arasında Kayseri’nin olmayışı konusundaki yakınmalarını ilgiyle dinledi ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu cep telefonundan anında arayarak söz aldı. Haydi hayırlısı…

★ ★ ★

Hulusi Akar’ı milletvekili adayı olduktan sonra Kayseri’deki seçim çalışmaları sırasında bir dakika yalnız bırakmayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili birçok proje ve yatırımla ilgili olarak takıldıkları yerde devreye Hulusi Akar’ın girip, çözüme kavuşturduğunu, hatta başkentteki bürokratlara bu çözümler konusunda Akar’ı kastederek ‘Ya ağa gölgesi ya dağ gölgesi ağamız sağ olsun” dediğini medya mensuplarına bu samimi sohbette anlattı.