Kayseri neden ıskalanıyor ve es geçiliyor?

Yazımın başlığına bakıp size bulmaca çözdürmeye hevesli olduğumu düşünmeyin. Sizi daha fazla yormamak, merakta bırakmamak adına meramımı kısaca özetleyip hemen konuya gireyim. “Geldi, geliyor, projesi ve kaynağı tamam” denen Yüksek Hızlı Tren (YHT) aşağımızdan, Kırşehir’e kadar gidip oradan bağlandığımız otoban ise üstümüzden geçiyor. Mazeretleri bir nebze anlarız amma bu projeleri her kim ki düzenliyor ise, Kayseri’yi kim ıskalıyor es geçiyorsa onlara açık ve net olarak soruyorum. Türk havacılığının temel taşlarından 1926’dan 1949’a kadar 200’den fazla uçak üretmiş, aralarında Koca Yusuf gibi nakliye uçakları dâhil yüzlerce askeri uçağın inip kalktığı Erkilet Hava limanı, Hava Kuvvetleri’nin göz bebeği 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nın bulunduğu, Erciyes Üniversitesi bünyesinde havacılık sektörüne her yıl yüzlerce paydaş kazandıran Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2 yıllık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği olacak, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi de Kayseri’de bulunacak ancak ısrarla istenmesine rağmen Teknofest bu şehirde düzenlenmeyecek!

Bu güne dek İstanbul, Gaziantep, Samsun, Ankara ve İzmir’de yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali gibi teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondan havacılık kenti Kayseri mahrum kalacak. Anlamak mümkün değil?

Gelelim son yıllarda turizm hamleleri yapan, tarihi ve turistik değerlerini tanıtan Kayseri’nin bir başka ihmal edilişine… Şu ana dek 5 şehirde 33 milyon kişiyi çeken, planlandığı 11 kentin kültür yoluna 30 bin sanatçıyla çıkarma yapan Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolları festivalleri Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya’da var ama Kayseri’de yok. Hızlı tren, otoban tamam da Kayseri ile bire bir ilgili ve ilintili bu iki ulusal etkinlikte kentimizin neden ötelendiğini, atlandığını doğrusu bu kentin gazetecileri olarak ne bizler ne de şehrin yöneticileri anlamış değil. Buradan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Türkiye Kültür Yolları festivalleri kapsamına Kayseri’nin alınması için, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük rol oynayan Selçuk Bayraktar’a Türk havacılığında önemli yeri olan Kayseri’de Teknofest etkinliği için açık çağrıda bulunuyorum. Kayseri gerçekten bu etkinlikleri fazlasıyla hak ediyor.